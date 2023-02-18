Кожен російський удар по Україні буде мати для держави-терориста конкретні юридичні наслідки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із відеозверненням до українців ввечері 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці президента.

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу.

Кожен російський удар по Харкову і області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України – матимуть для держави-терориста конкретні юридичні наслідки.

Уже традиційно – я хочу подякувати всім тим, хто прямо зараз захищає нашу державу на полі бою і наших людей від російських обстрілів. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.

Хочу також подякувати сьогодні всім нашим воїнам-зв’язківцям – за відмінну службу! Усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам! Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий і професійний пріоритет!

Слава кожному і кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, Росія та її агресія!", - підкреслив Зеленський.

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