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Кожен російський удар по Україні буде мати для держави-терориста конкретні юридичні наслідки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно виступив із відеозверненням до українців ввечері 18 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці президента. 

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів і конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію і терор проти нашої держави і народу.

Кожен російський удар по Харкову і області, по Сумщині і Донеччині, по Хмельницькому, Нікополю і кожному куточку нашої України – матимуть для держави-терориста конкретні юридичні наслідки.

Уже традиційно – я хочу подякувати всім тим, хто прямо зараз захищає нашу державу на полі бою і наших людей від російських обстрілів. Особливо хочу відзначити кожного і кожну, хто обороняє Донеччину. Там тривають найбільш жорстокі і принципові бойові дії. Протистояння, від якого залежить дуже багато з того, що ми готуємо на найближчий час. Я дякую десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, морпіхам 35-ї окремої бригади морської піхоти, піхотинцям 72-ї окремої механізованої бригади, гармашам 55-ї окремої та 27-ї реактивної артилерійських бригад.

Хочу також подякувати сьогодні всім нашим воїнам-зв’язківцям – за відмінну службу! Усім, хто ефективно і вчасно забезпечує логістику для наших військ та всім Силам підтримки Збройних Сил України! Дякую вам! Дякую всім, для кого стійкість України та наших позицій – це безумовний особистий, службовий і професійний пріоритет!

Слава кожному і кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, Росія та її агресія!", - підкреслив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Буде зроблено юридичний крок проти тих, хто має російське громадянство, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) звернення (607)


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Топ коментарі
+21
Кожна зрада, кожна крадіжка, здійснена зеленою владою, буде мати конкретні юридичні наслідки.
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18.02.2023 21:50
+18
Це непорозуміня напевно найдорожчий та найнепотрібніший блоХер всіх часів та народів
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18.02.2023 21:53
+14
оооспаді, яке ж тупе - ЮРИДИЧНІ наслідки !! нічого, що московія вже майже з усіх міжнародних організацій та конвенцій повиходила ??!!
що це дасть, якщо гинуть люди та руйнується майно ??
яке ж воно недолуго-тупо-швондерське лайно !!!
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18.02.2023 21:41
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Накатаєш страшний відосик? ЮрЬІст.
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18.02.2023 21:41 Відповісти
Кожна зрада, кожна крадіжка, здійснена зеленою владою, буде мати конкретні юридичні наслідки.
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18.02.2023 21:50 Відповісти
юридические последствия - это самое малое что они получат , этих пидаров нужно ******* , исключительно ногами , и желательно по голове.
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18.02.2023 22:18 Відповісти
Майстер розмовного жанру.
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18.02.2023 23:20 Відповісти
У відповідь будуть яйця по 170 за тонну
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19.02.2023 01:23 Відповісти
А хотілось би щоб наслідки були не юридичні, а фізичні. Бажано рівнозначному тротиловому еквіваленті.
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18.02.2023 21:41 Відповісти
Еквівалент - це для зелені занадто складне слово. Давай шота папросчє...
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18.02.2023 21:45 Відповісти
асфальт бітум- якраз їх рівень
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18.02.2023 22:03 Відповісти
оооспаді, яке ж тупе - ЮРИДИЧНІ наслідки !! нічого, що московія вже майже з усіх міжнародних організацій та конвенцій повиходила ??!!
що це дасть, якщо гинуть люди та руйнується майно ??
яке ж воно недолуго-тупо-швондерське лайно !!!
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18.02.2023 21:41 Відповісти
***** байдуже що буде через п'ять років йому залишилося зовсім мало...
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18.02.2023 21:43 Відповісти
для кого ці заяви?кремлядь пішла вабанк їм насрати на юридичні наслідки.
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18.02.2023 21:44 Відповісти
їм і раніше було нас**рать, бо інакше б не пішли..
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18.02.2023 23:11 Відповісти
Це непорозуміня напевно найдорожчий та найнепотрібніший блоХер всіх часів та народів
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18.02.2023 21:53 Відповісти
Марафонить вже рік. В телевізорі.
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18.02.2023 21:56 Відповісти
А ти отими ''юридичними наслідками'' людей воскресиш?!!!
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18.02.2023 21:54 Відповісти
а он думает, что он, оставшимся в живых, на рояле сыграет, и все все забудут.....
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18.02.2023 21:57 Відповісти
у рашистов очко с "Калибрами"..... думаю, со всем остальным дела не лучше.....
https://youtu.be/eIfw9aM-4XI?list=TLPQMTgwMjIwMjMkcf-N5p2opw
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18.02.2023 21:55 Відповісти
Такі ж самі наслідки що ПарашА отримала за захват державної власності Укріїни в Криму та частини Лугансьгої та донецької областей з 2014 року. О, ну тоді все добе, ми все ще чекаємо!
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18.02.2023 21:56 Відповісти
А гівноралісімус не хоче пояснити, чому досі кацапська агентура: татаров, дєрьмак, хламідія, баканов не сидить?
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18.02.2023 21:58 Відповісти
Рік тому, 17 лютого 22 р. блазень з кротом і даніловим перевіряли, чи гарно все розміновано біля Маріка
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18.02.2023 21:59 Відповісти
Завдання Путлера виконав !
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19.02.2023 13:38 Відповісти
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:08 Відповісти
А «потужний д'Єрмак буде отримає свої юридичні наслідки за співпрацю з кремлядями?
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18.02.2023 22:39 Відповісти
юридичні?
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18.02.2023 22:50 Відповісти
Ага....ось через рік стікає строк розслідування розстрілу на Майдані. Яника "судять" вже який раз...
ГААГА буде вести суди по війні ще десять років.
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18.02.2023 23:08 Відповісти
не 10, а років 30..
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18.02.2023 23:12 Відповісти
Тебе, сцикун піддондонівський, Іран ще до війни писком в унітаз опустив, і ти, свято повірив в те, що разом з тобою втерласа вся Україна і українці? Мерзота!!
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18.02.2023 23:20 Відповісти
Це все фігня ці відосики. Хто розмінував Чонгар? Про що добазарились у Омані?
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18.02.2023 23:40 Відповісти
Який же наслідок? Ще одна медаль Лисому, чи злий випуск вєчєрнєго кварталу?
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18.02.2023 23:47 Відповісти
ИДИ В ОТСТАВКУ!!!!
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19.02.2023 00:19 Відповісти
ТОДІ ІО стане зелений хряк який своїй тещі плати компенсацію за житло за рахунок бюджета
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19.02.2023 01:46 Відповісти
я юрист, мнє 45 лєт
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19.02.2023 01:42 Відповісти
Удар на удар а не ти мені колись заплатиш, а може й ні.
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19.02.2023 04:29 Відповісти
будемо мстити ресеі грабуючі свій народ і армію..думав перезидент красуючісь в телевізорі
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19.02.2023 09:58 Відповісти
Та знаємо ! Кожен буде заочно повішений !
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19.02.2023 13:36 Відповісти
Чи є жива людина, що може витримати гундосіння лідора вЗесвіту, окрім ******** із ОПи та "сук наріду"???
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19.02.2023 21:13 Відповісти
Буде, буде- не забуде. Ти головне- свої гундосики пиши а у військову справу не лізь. Й Ермаков своїх тримай подалі- то буде тобі щастя.
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20.02.2023 07:46 Відповісти
зєлєнскій це ширінька у єрмака
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20.02.2023 08:43 Відповісти
 
 