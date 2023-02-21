Десантники 79-ї ОДШБр знищили дві ворожі БМП під час нічної спроби окупантів атакувати. ВIДЕО

Десантники 79-ї ОДШБр зірвали спробу нічного наступу російських окупантів на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни контратакували окупантів і знищили дві ворожі бронемашини. Відеозапис успішної атаки та її результату десантники опублікували у соцмережах.

"Нічна атака русні на позиції десантників 79-ки завершилась для ворога втратою 2-х БМП", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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