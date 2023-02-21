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Десантники 79-ї ОДШБр знищили дві ворожі БМП під час нічної спроби окупантів атакувати. ВIДЕО

Десантники 79-ї ОДШБр зірвали спробу нічного наступу російських окупантів на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни контратакували окупантів і знищили дві ворожі бронемашини. Відеозапис успішної атаки та її результату десантники опублікували у соцмережах.

"Нічна атака русні на позиції десантників 79-ки завершилась для ворога втратою 2-х БМП", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївські десантники знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201)


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А шо случилосЬ? НочЬю же пошли. Никто не должен был увидеть. А портки кто потерЯл?
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21.02.2023 15:11 Відповісти
ПДД не соблюдали - движение автотранспорта в темное время суток. Вот им штраф и прилетел. В принципе водитель может обжаловать постановление, но только в установленные сроки.
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21.02.2023 18:11 Відповісти
Мокша сунувся в атаку
І дістав копняк під сраку.
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21.02.2023 15:13 Відповісти
Орки что там бехах БК везли? Пополам поразрывало...
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21.02.2023 15:19 Відповісти
Крутезна музика!
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21.02.2023 15:53 Відповісти
наши ангелы хранители
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22.02.2023 03:37 Відповісти
Чимось серйозним в'їбали наші.
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22.02.2023 08:27 Відповісти
 
 