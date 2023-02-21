Окупант помирає в снігу після скидання двох боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та знищив російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опублікований у соцмережах. Після скидання другого боєприпаса тіло окупанта загорілося і він перестав рухатися.

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