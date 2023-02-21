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Окупант помирає в снігу після скидання двох боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та знищив російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опублікований у соцмережах. Після скидання другого боєприпаса тіло окупанта загорілося і він перестав рухатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три окупанти перед смертю намагаються з автомата збити українських дрон. ВIДЕО

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знищення (7352) дрони (4765)


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Топ коментарі
+63
Яскраво закінчив життя!
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21.02.2023 16:06
+55
Детям вместо мультика на ночь буду показывать.
Вот такие мы Кровожадные бандеровцы
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21.02.2023 16:06
+53
В той степи глухой
Догорал рашист...
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21.02.2023 16:08
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хоча б не було холодно
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21.02.2023 17:35 Відповісти
Вот что оно забыло на украинской земле? Пи@оры они и есть пи@оры, не зря наши воины так русню называют. Жил как мразь и сдох как мразь.
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21.02.2023 17:40 Відповісти
Насправді , дивлячись це відео розумієш , яка страшна смерть спіткала
цього рашиста - це живцем згоріти без жодноі допомоги ,
але немає ні краплі жалю до цієі дикоі тварини , яка припхалась вбивати нас , украінців 😡
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21.02.2023 17:55 Відповісти
знатно подгорело! ))
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21.02.2023 17:55 Відповісти
Прилетів, вклав позручніше, зігрів - КРАСОТА!!!
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21.02.2023 17:59 Відповісти
а чому він там лежав до того як на нього гранати скинули? він туди поспати прийшов? чи то вони так ховаються та вдають з себе мертвих щоб не помітили? Я вже багато таких відео бачила де вони лежать та здається що вони мертві ой вибачте дохлі. А потім на них скидають гранати і вони починають рухатися ну і дохнуть потім.
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21.02.2023 18:07 Відповісти
Пошел за бухлом для пацанов, но по пути назад заснул и немного поджарился этим же бухлом. Операторам дронов очередной респект. Вот действительно где подходит фраза "с точностью до миллиметра"
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21.02.2023 20:20 Відповісти
Ото в нього пердак підгорів
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21.02.2023 18:20 Відповісти
Люблю такі відео про нікчемний кінець непрошених гостів...
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21.02.2023 19:27 Відповісти
ще, курва, дригає ногами, як в пісні про комарика
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21.02.2023 19:40 Відповісти
Кілька днів поспіль рубав півнів, бо кури від терору сексуальних гангстерів перестали спускатись до годівниці. Шкода кожного, настрій паршивий, а подивися це відео - емоцій нуль, Комара чи муху настирну приб'єш - зло, але радієш, а тут нуль. Виходить у мене на підсвідомому рівні ординці вже навіть не комахи, а якісь хробаки. Подумав і згадав, що бачив якесь відео Мадяра - він цю нечисть теж так називає.
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21.02.2023 19:46 Відповісти
красиво так, душевно.
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21.02.2023 19:53 Відповісти
і раді чого ти прийшов в украіну .щоб здохнути раді *****. туда тобі й дорога.
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21.02.2023 20:22 Відповісти
А ще жінці обіцяв пральну машинку від укропів. Брехло.
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21.02.2023 20:24 Відповісти
Мене дивує з якою легкістю ми розкидуємося ************, яких у нас дефіцит
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21.02.2023 20:31 Відповісти
Кари, москалям-убивцям, страшної кари!!!
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21.02.2023 20:39 Відповісти
Шкода. Другої гранати шкода. Хай би конав, там і першої було достатньо.
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21.02.2023 21:11 Відповісти
Щось у нього занадто чорний одяг, як для білого снігу.
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21.02.2023 21:13 Відповісти
отаке фаєр-шоу мені нравицця, я задоволений.

ще б москалям на зламані телеканали закинути щоб подивилися, їхня срака повинна бути готовою підгорати.
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21.02.2023 21:46 Відповісти
Гаварила мамка = не кури на работе
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21.02.2023 22:32 Відповісти
Как распознали что это военный россиянин? Он бежал в атаку с автоматом? Где его оружие? Он в плен шел сдаваться?
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21.02.2023 22:44 Відповісти
Дурік, а ти думаєш воно туріст?
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21.02.2023 23:02 Відповісти
Тебе понравилась музыка к видео?
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21.02.2023 23:08 Відповісти
Явже впевнився що "британець Постолакі" - звичайний кацапський троль

-Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» України Британії, США, Німеччини, Франції на «Цензорі»?
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку;
«граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку»;
«граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха;
«Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі;
"Французи" вважають що "арманьяк" придумали емігранти-вірмени;
А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
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22.02.2023 07:33 Відповісти
говнорасиянин бежал, или юпитерианин,или марсианин на худой конец - в любом случае мы вас кацапов убьем всех
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22.02.2023 00:36 Відповісти
А ти думаєш - танкісти чи екіпаж БМП БТР сидять у бронемашині з автоматом в руках? Як сидів так і вискочив після попадання в машину
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22.02.2023 07:28 Відповісти
Кацапы, вы это читаете. Запомните, мы не молдаване, не грузины и не чеченцы. Нас десятки миллионов и мы не успокоимся, пока не убъем всех тех, кто пришел на нашу землю.
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21.02.2023 22:51 Відповісти
Нарешті адекватна оцінка потенціалів воюючих сторін. Кацапи вперше зіткнулися із співмірною силою. І тепер будуть розбиті.
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22.02.2023 08:33 Відповісти
То шо, оно унитаз не смародерит?
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22.02.2023 02:17 Відповісти
вроде согрелся, не?
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22.02.2023 03:38 Відповісти
Ukrainian barbecue
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22.02.2023 05:07 Відповісти
У него что ПЕРДАК подгорел чы шо)))))
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22.02.2023 17:20 Відповісти
Останній танок...
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23.02.2023 00:50 Відповісти
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