Окупант помирає в снігу після скидання двох боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та знищив російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опублікований у соцмережах. Після скидання другого боєприпаса тіло окупанта загорілося і він перестав рухатися.
Топ коментарі
+63 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар21.02.2023 16:06
+55 Алексей Королевский #552373
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+53 Алекс Скела
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цього рашиста - це живцем згоріти без жодноі допомоги ,
але немає ні краплі жалю до цієі дикоі тварини , яка припхалась вбивати нас , украінців 😡
ще б москалям на зламані телеканали закинути щоб подивилися, їхня срака повинна бути готовою підгорати.
-Чим відрізняються мордвин та удмурт з чувашом, від «граждан» України Британії, США, Німеччини, Франції на «Цензорі»?
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку;
«граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку»;
«граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха;
«Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі;
"Французи" вважають що "арманьяк" придумали емігранти-вірмени;
А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…