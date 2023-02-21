У нас з Італією спільне бачення цінності миру, - Зеленський після зустрічі з Мелоні. ВIДЕО
21 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч із італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Вітаю сьогодні в Києві італійську делегацію на чолі з Премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну", - зазначається у повідомленні.
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Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар21.02.2023 20:51 Відповісти Мені подобається 3
Олег Жуковский #466747
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Seva Schwartz
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Colt
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