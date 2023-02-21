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У нас з Італією спільне бачення цінності миру, - Зеленський після зустрічі з Мелоні. ВIДЕО

21 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч із італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Вітаю сьогодні в Києві італійську делегацію на чолі з Премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну", - зазначається у повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) Мелоні Джорджа (142)


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Не спровоцированную войну? Дятел зеленый а как "договорится посередине", а как "мир в глазах путлера". Кто, п"дла такая призывал путлера "барыня лягли и ждут"?
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21.02.2023 20:51 Відповісти
Джорджа, будь першою, дай літаки, будь ласка...
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21.02.2023 20:53 Відповісти
Все правильно.
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22.02.2023 04:50 Відповісти
Вкусняха.
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22.02.2023 06:19 Відповісти
 
 