У нас з Італією спільне бачення цінності миру, - Зеленський після зустрічі з Мелоні. ВIДЕО

21 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський провів зустріч із італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Вітаю сьогодні в Києві італійську делегацію на чолі з Премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

У нас з Італією спільне бачення цінності миру. Тому ми разом прагнемо якнайшвидше зупинити російський терор, якнайшвидше зупинити цю абсолютно неспровоковану й агресивну російську війну", - зазначається у повідомленні.

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