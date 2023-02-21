Попри весь тиск ворога лінія фронту змін не зазнала, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 363 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день почав із засідання Ставки – розширеного й детального, включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках.

Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами

. Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.

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Були на Ставці доповіді й інших командувачів і керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, "Північ", та ОСУВ "Одеса", Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін. Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога", - сказав Зеленський.

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