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Новини Відео Війна
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Попри весь тиск ворога лінія фронту змін не зазнала, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 363 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день почав із засідання Ставки – розширеного й детального, включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках.

Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами

. Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Херсона: Світ не вправі забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж

Були на Ставці доповіді й інших командувачів і керівників наших сил оборони й безпеки. Наєв, "Північ", та ОСУВ "Одеса", Москальов, – заслухав їхні доповіді. Ситуація без суттєвих змін. Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної суті російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого Плану оборони та амбіцій ворога", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саме зараз в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984)


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Топ коментарі
+13
Вечірній відеоблохер за розкладом.
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21.02.2023 23:39
+8
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21.02.2023 23:48
+8
Чотириразовий уклоніст...
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22.02.2023 00:00
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Вечірній відеоблохер за розкладом.
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21.02.2023 23:39 Відповісти
Чотириразовий уклоніст...
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22.02.2023 00:00 Відповісти
Разве Байден не сказал оставить Бахмут сохранить жизни солдат и занятся организацией контрнаступления?
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21.02.2023 23:42 Відповісти
он не хочет брать Бахмут...!

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21.02.2023 23:50 Відповісти
Какая разница где кацапов убивать, в Бахмуте или в Мелитополе
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21.02.2023 23:54 Відповісти
Байден не может ничего подобного "сказать" Украине. Он может разве что посоветовать.
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22.02.2023 00:09 Відповісти
С каких пор Зеленский это Украина?
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23.02.2023 01:39 Відповісти
Держу в курсе: Зеленский - законноизбранный Президент Украины. И приказывать ему Байден не может.
PS я так понимаю, ты - жертва расейской пропаганды про "внешнее управление"?
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23.02.2023 05:30 Відповісти
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21.02.2023 23:48 Відповісти
...Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках...
Коли відповість за Дебальцевський,а Хомчак за Іловайський?
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21.02.2023 23:55 Відповісти
Так і за Чонгар ніхто не буде відповідати. Згідно з законом за все відповідають вояки ЗСУ. Можуть дати 10-15 років.
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22.02.2023 09:50 Відповісти
путин столкнулся с человеком, сделанным из стали", - именно так охарактеризовал Джо Байден Владимира Зеленского во время своего обращения.

Почему-то эта новость была пропущенна?
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22.02.2023 00:21 Відповісти
Тому що це він так дипломатично відмітив сталеву твердолобість преЗЕдента в небажанні боротися з кнурами та крадіями у владі.
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22.02.2023 01:00 Відповісти
потому, что быть со стали в бункере это одно, а в окопах- это другое
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22.02.2023 06:52 Відповісти
Бо тут не слідкують за висерами пропагандона подоляка
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22.02.2023 08:38 Відповісти
Відколи це зелене чмо стало людиною зі сталі?https://www.bbc.com/ukrainian/features-64530441
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22.02.2023 08:53 Відповісти
des' na seredyni....
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22.02.2023 03:27 Відповісти
всё верно сказал.
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22.02.2023 05:00 Відповісти
https://youtu.be/VkAsmZ6UhdY ...

Чехия передала Украине всяко разной военной продукции на миллиарды крон...
Слава генералу Петеру Павелу🇨🇿 Президенту Чешской республики 🇨🇿🇺🇦🔱🔱🔱🥇🥇🥇Слава генералу Залужному ❤️🖤✊💪 Потужному💙💛
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22.02.2023 07:51 Відповісти
Кому потрібни його ставки 'верховного головнокомандування'' ?
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22.02.2023 09:45 Відповісти
 
 