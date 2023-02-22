"Внимание, внимание, угроза ракетного удара": вранці мешканці низки російських міст почули по радіо оголошення про повітряну тривогу (доповнено). ВIДЕО

Сьогодні вранці мешканці багатьох російських міст почули по радіо оголошення про повітряну тривогу. Хтось зламав частоту радіостанцій "Камеді", "Гумор ФМ" та "Авторадіо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



Сигнал звучав по радіо у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков'ї. Хтось зламав частоту радіостанцій "Камеді", "Гумор ФМ" та "Авторадіо".

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ДОПОВНЕНО: Пізніше в МНС Росії заявили, що повідомлення в ефір радіостанцій запустили хакери.

"Унаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару", - ідеться в повідомленні.