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"Внимание, внимание, угроза ракетного удара": вранці мешканці низки російських міст почули по радіо оголошення про повітряну тривогу (доповнено). ВIДЕО

Сьогодні вранці мешканці багатьох російських міст почули по радіо оголошення про повітряну тривогу. Хтось зламав частоту радіостанцій "Камеді", "Гумор ФМ" та "Авторадіо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сигнал звучав по радіо у Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков'ї. Хтось зламав частоту радіостанцій "Камеді", "Гумор ФМ" та "Авторадіо".

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ДОПОВНЕНО: Пізніше в МНС Росії заявили, що повідомлення в ефір радіостанцій запустили хакери.

"Унаслідок хакерської атаки на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про нібито оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

росія (65415) повітряна тривога (924)


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Топ коментарі
+56
Супер !!! нехай звикаю кацапи !!!
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22.02.2023 08:46
+44
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22.02.2023 08:54
+38
...и у россиян произошла массовая единовременная дефекация...
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22.02.2023 08:46
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Супер !!! нехай звикаю кацапи !!!
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22.02.2023 08:46 Відповісти
...и у россиян произошла массовая единовременная дефекация...
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22.02.2023 08:46 Відповісти
Типо , там по радио пованговали и кацапы всей гурьбой худко кинулы лычыну?
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22.02.2023 08:56 Відповісти
А як вони хотіли ..Мабуть таки відключать інтернет в рихфи
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22.02.2023 08:47 Відповісти
То анло-говнетна ракета "Сармат" іпанулась кацапам на голову.
"Испытания прошли успешно"...
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22.02.2023 08:48 Відповісти
Дык, она должна зажмурить минимум 2 области, некому и троллинг там будет слушать... а с другой стороны, никто теперь не будет со страху, и быстрее своего поросячьего вереску, выпрыгивать из трусов.
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22.02.2023 08:53 Відповісти
Та вона ж без ядрьоної боєголовки. Йдеться про випробування ракетоносія - із металевою болванкою. Ядерні заряди окремо випробовують. Нажаль...
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22.02.2023 08:59 Відповісти
Те пусте... В тих епенях и арзамасов, и и гептилов хватает. Пусть *********, нам забот меньше будет... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ... ЗЫ...Я хочу привести цитату из газеты «Труд» от 11 февраля 1999 года. Вот как описывает судьбу своего сына, служившего в ракетных войсках, жительница Башкирии: «Мой сын проходил военную службу на Байконуре. В его задачу входила перекачка ракетного топлива (гептила) из одной емкости в другую. На площадке постоянно присутствовал запах горючего. Защитные костюмы не спасали - они были совершенно обветшавшие, дырявые. Солдатам приходилось чистить опорожненные гептиловые емкости. После этого, извините за подробности, слезала кожа с половых органов. Солдаты переболели гепатитом. Из армии сын вернулся в 1987 году. При очередном обследовании обнаружили рак, в прошлом году удалили правую почку». Кроме Алтайского края районом падения ступеней ракет является Архангельская область. В этих областях рождаются желтые дети... ЗЫ... жаль ссыль не открывается https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html Ну , ничЬО, рифмой передам сюжет...
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22.02.2023 09:17 Відповісти
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят...
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.
(iнтернет-пошуковик: статья"https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html На Алтае рождаются желтые дети - Независимая газета )"
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22.02.2023 09:20 Відповісти
хай звикають ...
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22.02.2023 08:50 Відповісти
Судя по тому что все чаще их ракеты падают на их же территории, те же С300 под Белгородом... Пора привыкать россиянам к тревогам)
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22.02.2023 08:52 Відповісти
Вот вже ті англосакси шо хотять то і роблят
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22.02.2023 08:52 Відповісти
По кацапах, по русіше швайне ВОГОНЬ!!!
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22.02.2023 08:52 Відповісти
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22.02.2023 08:54 Відповісти
22.02.2023 Після нічних прильотів по "ДНР" на кордоні окупованої Донеччини з рф вишикувалися черги
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22.02.2023 08:55 Відповісти
ТА МАТЬ ЕГО ТАК ТЕХ ЯГЕЛЕЯДНЫХ ИЗ Бєлгорода, Старого Оскола, Уфы, Казани, Новоуральська и Підмосковья... там же с докладом и кабаева зашугали , да так, шо тот заре меняет свои бункеры, шо перчатки.
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22.02.2023 09:01 Відповісти
Біснуються суки до річниці війни 24.02.
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22.02.2023 09:11 Відповісти
який торжественний, прямо святковий голос...от як треба оголошувати угрозу ракетного удару - як запрошення до білого танцю
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22.02.2023 09:13 Відповісти
Звернув увагу на голос - якийсь пратівний, кацапський і наганяє істерику.
Але, якщо це наші прикалуються, то тоді все зрозуміло.
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22.02.2023 09:54 Відповісти
А як можна зламати частоту?! Це говорить про некомпетентність журналістів, тоді проконсультуйтесь у тих хто розуміється на цьому. Правильно можна було б написати, що зламали сервер з якого йде контент головного ефіру. Це було б правильно з професійної точки зору.
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22.02.2023 09:29 Відповісти
Непонимающие все поняли , один вы , понимающий - на распутье... ПХЕ...
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22.02.2023 09:31 Відповісти
Шо понялі? Шо частоту зламалі?
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22.02.2023 09:33 Відповісти
А то... Здесь даже без слов все понятно...
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22.02.2023 11:00 Відповісти
головне результат
а кому там в кацапії щось зломали чи порвали, якось не цікавить
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22.02.2023 09:41 Відповісти
основна маса захаває
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22.02.2023 10:22 Відповісти
Це ********* після виступу ***** підняла настрій на болотах московії, а то приунили рашисти!!
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22.02.2023 09:33 Відповісти
на московии стартовал свинособачий грамофон!эй жители ватных болот к вам летят УКРАИНСКИЕ нло!молитесь дальше на ************.............................................
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22.02.2023 10:05 Відповісти
На місці російських виробників туалетного паперу я б за таке ще й оплачував би. Якщо вони на кацапії взагалі є.
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22.02.2023 10:42 Відповісти
Дрібниця, а приємно.
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22.02.2023 12:41 Відповісти
Кацапи готуйтесь
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22.02.2023 13:39 Відповісти
Внимание! Внимание!
Угроза ракетного удара!
ВСЕМ ОСТАВТЬСЯ НА МЕСТАХ!
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22.02.2023 13:57 Відповісти
пусть сидят и дрожат суки!
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22.02.2023 15:16 Відповісти
Та нехай по три рази на день це слухають.
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22.02.2023 22:26 Відповісти
 
 