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Бій з окупантами у Бахмуті: "Партизан" на зв’язку! Тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!". ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бою українського підрозділу з російськими окупантами в Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці тримають позицію у якомусь приміщенні і дуже активно стріляють по ворожих штурмовиках. Чути переговори, у яких боєць з позивним "Партизан" доповідає про обстановку і каже, що для збереження високої щільності вогню потрібне поповнення боєкомплекту.

"Партизан" на зв'язку! Поки тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!", - говорять між собою українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота українського розрахунку британської гармати L119 Howitzer поблизу Бахмуту. ВIДЕО

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бойові дії (3889) Бахмут (1561)


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Бахмут, наколядуйте захисникам побільше БК і кожному по 14 життів. Тримайтесь і бережіть себе
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22.02.2023 10:02 Відповісти
Українці вміють колядувати, а кацапи тільки срати.
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22.02.2023 10:06 Відповісти
Ріднесенькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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22.02.2023 10:18 Відповісти
🙏
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22.02.2023 12:56 Відповісти
І тут питання відкрите: що раніше закінчиться, БК або кацапи?
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22.02.2023 12:40 Відповісти
Бутусов робив аналіз. БК вдосталь.
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22.02.2023 12:59 Відповісти
Хтось з державників однієї з країн Балтії сказав, що стільки снарядів, скільки росія випускає за день, вся Європа робить місяць. Так що стосовно кількості БК я б не поділяв ваш оптимізм. Росія розраховує якраз на те, що у нас не вистачить набоїв на всіх ваньок і ПТКР на всі ББМ.
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22.02.2023 13:09 Відповісти
 
 