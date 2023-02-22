Бій з окупантами у Бахмуті: "Партизан" на зв’язку! Тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!". ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бою українського підрозділу з російськими окупантами в Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці тримають позицію у якомусь приміщенні і дуже активно стріляють по ворожих штурмовиках. Чути переговори, у яких боєць з позивним "Партизан" доповідає про обстановку і каже, що для збереження високої щільності вогню потрібне поповнення боєкомплекту.
"Партизан" на зв'язку! Поки тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!", - говорять між собою українські воїни.
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Валентина Саюн #551086
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Serhiy Talatynnik
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