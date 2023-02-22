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Українські бійці знищили ворожі танки поблизу Кремінної: "П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!". ВIДЕО

Українські воїни знищили кілька російських танків, що намагалися атакувати поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких горить ворожа бронетехніка. Записи зроблені безпосередніми учасниками бою та аеророзвідниками.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

танк (2071) знищення (7352) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+62
Дякуємо хлопці
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22.02.2023 10:25
+40
"П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!"
Краще і не скажеш
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22.02.2023 10:27
+25
Превращьєніє плохіх кацапов в хароших кацапов
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22.02.2023 10:26
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Дякуємо хлопці
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22.02.2023 10:25 Відповісти
Молодці хлопці! Палять орків аж гай шумить.
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22.02.2023 10:41 Відповісти
Слава богу і союзникам прийшла зброя а наші воїни знають як її примінять.
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22.02.2023 10:58 Відповісти
Превращьєніє плохіх кацапов в хароших кацапов
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22.02.2023 10:26 Відповісти
"П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!"
Краще і не скажеш
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22.02.2023 10:27 Відповісти
Підари - це саме та назва, що їх характерізує, бо одностатеві стосунка в них є нормою, як і обіцянки, які чоловіки там дают один одному. Якимось дивом той хто обіцяє, чомусь не замислюється, що це підарство і стосується цого самого
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22.02.2023 10:29 Відповісти
Гаплик.
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22.02.2023 10:30 Відповісти
Танки в лесу, да ещё без поддержки пехоты! Конченные дебилы!
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22.02.2023 10:36 Відповісти
Була і рота піхоти, та швидко скінчилася.
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22.02.2023 11:14 Відповісти
Якщо будете читати новини не тільки на цензорі, будете знати про роту піхоти
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22.02.2023 12:01 Відповісти
танки нужны для поддержки наступления пехоты, а не наоборот.
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22.02.2023 11:53 Відповісти
Дякуємо за захист!!! Слава ЗСУ!!! Слава нашим захисникам!!!
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22.02.2023 10:36 Відповісти
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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22.02.2023 10:40 Відповісти
Танк у лісі та щей в чужому лісі про що вони думають ?
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22.02.2023 10:45 Відповісти
Судячи по рівню емоцій спрацювали хлопці з підрозділу ТРО. Це дуже добре, коли ТРО впевнено палить кацапську броню.
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22.02.2023 10:50 Відповісти
Реально по крику парень на эмоциональном надрыве. **** бункерная, чтоб он горел на медленном огне часами за то, что происходит с этими ребятами на войне
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22.02.2023 11:05 Відповісти
... отак і маzква колись буде горіть!..

А якийсь Андрій з Полтавщини кричатиме: "3,14зga вам, орки jiбучі!"

Гарно буде!

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22.02.2023 11:22 Відповісти
на 3 речі можна дивитися безкінечно: як горить вогонь а в ньому кацап, як тече вода а в ній тоне кацап, та як кацапа знищують ще сотнею способів.
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22.02.2023 13:05 Відповісти
А ще можна взяти дворучну пилку, і повільно, з задоволенням розпилювати москаля навпіл. Можна навіть кума покликати на допомогу, удвох веселіше. Але то тільки якщо маєте час і натхнення...
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22.02.2023 13:54 Відповісти
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22.02.2023 14:28 Відповісти
 
 