Українські бійці знищили ворожі танки поблизу Кремінної: "П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!". ВIДЕО

Українські воїни знищили кілька російських танків, що намагалися атакувати поблизу Кремінної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких горить ворожа бронетехніка. Записи зроблені безпосередніми учасниками бою та аеророзвідниками.

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