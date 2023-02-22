Українські бійці знищили ворожі танки поблизу Кремінної: "П#зда вам, орки #бучі! Горить п#дар!". ВIДЕО
Українські воїни знищили кілька російських танків, що намагалися атакувати поблизу Кремінної.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані відеозаписи, на яких горить ворожа бронетехніка. Записи зроблені безпосередніми учасниками бою та аеророзвідниками.
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Топ коментарі
+62 vsbu vsbu
показати весь коментар22.02.2023 10:25
+40 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.02.2023 10:27
+25 Грицько Добрий
показати весь коментар22.02.2023 10:26
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А якийсь Андрій з Полтавщини кричатиме: "3,14зga вам, орки jiбучі!"
Гарно буде!