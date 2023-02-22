Бійці захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту: "А оцей по мені гранату кидав". ВIДЕО
Українські воїни захопили одну з позицій окупантів на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент штурму та ревізії захопленого окопу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно три тіла знищених окупантів.
"А оцей по мені гранату кидав", - каже воїн про одного із ліквідованих.
Топ коментарі
+88 Максім ХОЙ #398010
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+84 vuiko dobrui
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+60 Александр Чуднивец #474549
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