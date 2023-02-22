Бійці захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту: "А оцей по мені гранату кидав". ВIДЕО

Українські воїни захопили одну з позицій окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент штурму та ревізії захопленого окопу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно три тіла знищених окупантів.

"А оцей по мені гранату кидав", - каже воїн про одного із ліквідованих.

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