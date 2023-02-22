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Бійці захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту: "А оцей по мені гранату кидав". ВIДЕО

Українські воїни захопили одну з позицій окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент штурму та ревізії захопленого окопу бійці опублікували у соцмережах. На записі видно три тіла знищених окупантів.

"А оцей по мені гранату кидав", - каже воїн про одного із ліквідованих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій з окупантами у Бахмуті: "Партизан" на зв’язку! Тримаємося! БК починає закінчуватися", - "Плюс. Колядую вам допомогу!". ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3889) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+88
Байден попереджає каZZпню,про приїзд до Києва
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22.02.2023 14:15
+84
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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22.02.2023 14:13
+60
Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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22.02.2023 14:20
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Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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22.02.2023 14:13 Відповісти
Неймовірні наші воїни 💪
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22.02.2023 14:14 Відповісти
Байден попереджає каZZпню,про приїзд до Києва
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22.02.2023 14:15 Відповісти
Репин украинский художник, эта картина алигория на самом деле письмо подразумивалось кацапскому сцарю Александру. На канале Шевченко об этом подробно рассказывают.
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22.02.2023 16:59 Відповісти
Рєпін Ілля Юхимович .... правильне написання
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22.02.2023 20:27 Відповісти
Ріпин Ілля Юхимович
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22.02.2023 21:42 Відповісти
Ріпина...Різновид верби.
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12.03.2023 17:53 Відповісти
Так, козак на картині показує в сторону півночі, тобто на росію))
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24.02.2023 10:12 Відповісти
чтото у кацапов не заладилось наступление,героически взяли 10тысячный соледар и сдулись а еще парасковиевку забыл)а как же ламанш и париж.....мне интересно как они молдову захватить собираються десантом мимо одессы илами))))ото птичкопад будет)
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22.02.2023 14:17 Відповісти
ты падажди у них там в планах еще Польща за три дня
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22.02.2023 14:20 Відповісти
каких три дня,за час))))а потом яша кедми накатит мацы и будет планета нибиру за 10 секунд после высадки рогозина дырявого туда.
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22.02.2023 14:22 Відповісти
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22.02.2023 14:26 Відповісти
Кошерною водкою зап*є. Є у них така, яку гонять виключно по рецепту Тори.
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22.02.2023 14:58 Відповісти
Який Кедмі. Та це сексот КГБ СССР Яша Казакевич
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22.02.2023 19:37 Відповісти
За час говорили.
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22.02.2023 14:54 Відповісти
Повертайтесь живими справжні українські воїни та герої...
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22.02.2023 14:20 Відповісти
Хлопці ЗСУ відвідали м'ясний цех. М'ясо було хреновим.
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22.02.2023 14:27 Відповісти
Часто бывает что педики нашу форму воруют она удобнее. особенно обувь. не исключено что действительно это наш воин. но сомневаюсь что с ним так поступили бы и просто переступали.
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22.02.2023 15:36 Відповісти
Хіба що броня схожа на расєйську.
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22.02.2023 17:22 Відповісти
Не хочеться вірити та трофейний гранатомет це АТ4 тому все може бути...
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22.02.2023 18:30 Відповісти
Господи! Бережи наших воїнів!
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22.02.2023 14:30 Відповісти
Дякуємо вам хлопці. Честь вам, хвала і низький уклін... Слава ЗСУ! Слава Україні! Горіти в пеклі кацапсячим вилупкам!
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22.02.2023 14:31 Відповісти
В районе Авдеевки ЗСУ пошли на северо-запад.. кажуть шо отримали файну зброю...💥🔥🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪👍💯🔱❤️🖤🔱
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22.02.2023 14:44 Відповісти
Тихо) Не палимся)
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22.02.2023 14:52 Відповісти
северо-запад? Это похоже на отступление тогда
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22.02.2023 14:57 Відповісти
когда читаю тебя сенатор - просто плачу...
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22.02.2023 14:57 Відповісти
даже наш ипсосный плакальщик гиркиненко плакался вчера))
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22.02.2023 15:03 Відповісти
Шо уже? Техника ещё толком до фронта не дошла, что будет когда дойдёт
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22.02.2023 15:05 Відповісти
Невадані фото візиту Байдена в Україну



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22.02.2023 15:14 Відповісти
Дякую, хлопци. Отримав позитив.
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22.02.2023 15:25 Відповісти
Пацак к Ламаншу шел...
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Хлопці, бережіть себе. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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22.02.2023 15:45 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.02.2023 16:06 Відповісти
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22.02.2023 16:19 Відповісти
Наша армия -- Народ Украинский !!!
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22.02.2023 16:41 Відповісти
сам дивуюся, але, трупаки орків чомусь мені підіймають настрій!
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22.02.2023 17:13 Відповісти
Кидав гранату - поки не кинуло його об землю
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22.02.2023 17:33 Відповісти
За що чмобіки віддають своє життя: лада каліна-шуба -мішок картоплі-1 кг ковбаси-банка кільки-коробка сірників...... ні за х...й собачий.
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22.02.2023 19:18 Відповісти
як бункерному виродку вдалось так задурити мозги на росії?
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22.02.2023 21:54 Відповісти
А что за трофейный птрк или рпг он там нашел? Джавелин?
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23.02.2023 01:53 Відповісти
похоже на РШГ-2
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24.02.2023 10:45 Відповісти
а так то зсу хорошим русскім гріхи роздає.
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23.02.2023 07:48 Відповісти
як він не боїться зачепити свого, даючи чергу?
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23.02.2023 07:49 Відповісти
 
 