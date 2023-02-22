Білорусь скаржиться, що українські військові "демонстративно" мінують свою територію і показують "непристойні жести" прикордонникам. ВIДЕО
Прикордонна служба Білорусі знов скаржиться на мінування та погрозливі жести з боку українських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Білорусь заявила, що українські військові "демонстративно" розкладали міни біля свого прикордонного пункту пропуску.
Також стверджується, що українці показують "погрозливі та непристойні жести" на адресу білоруських прикордонників.
"Продовжуються демонстративне мінування суміжної з Білоруссю території та провокації", - зазначається у заяві.
Топ коментарі
+69 stels400
показати весь коментар22.02.2023 17:14
+59 Саша Пончик
показати весь коментар22.02.2023 17:19
+57 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар22.02.2023 17:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С такой любовью минное заграждение расставлять... А потом факов утыркам натыкать! Я вас просто обожаю!!!
Главное - когда твари оттуда посунут - жгите всех оптом вообще без рефлексии!) И пусть у ваших жен и детей в этот день будет хорошее настроение.
И шо? (с)