УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10815 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
31 979 114

Білорусь скаржиться, що українські військові "демонстративно" мінують свою територію і показують "непристойні жести" прикордонникам. ВIДЕО

Прикордонна служба Білорусі знов скаржиться на мінування та погрозливі жести з боку українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Білорусь заявила, що українські військові "демонстративно" розкладали міни біля свого прикордонного пункту пропуску.

Також стверджується, що українці показують "погрозливі та непристойні жести" на адресу білоруських прикордонників.

"Продовжуються демонстративне мінування суміжної з Білоруссю території та провокації", - зазначається у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб Білорусі заявив про намір створити "народне ополчення" до 150 тис. осіб, включно з жінками

Автор: 

Білорусь (7941) кордон (4775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+69
Подаруйте прикординникам білорусі гуманітарку серветки і памперси.
показати весь коментар
22.02.2023 17:14
+59
До речі в Українських лабараторіях вже вивели зимових крокодилів. Їм пох 40 градусний мороз.
показати весь коментар
22.02.2023 17:19
+57
Вас підарів із за одного тільки міга що робить тривогу в 80% по всій Україні вбити мало що паралізує всю країну,та що орків тренуєте та розміщаете,вже за дрони та літаки що бомбили даючи простір свій мовчу
показати весь коментар
22.02.2023 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
дранікі
показати весь коментар
22.02.2023 19:35 Відповісти
Ну дуже ввічливі наші хлопці до підкуйловників. Адже могли б і не тільки свою територію замінувати 🙄
показати весь коментар
22.02.2023 19:40 Відповісти
Все мінують і мінують,Зєлєніна на них немає. Хоча можливо він втихаря вже телефонує Лукашенкє.
показати весь коментар
22.02.2023 21:20 Відповісти
Наш погранец красавец, языком жестов популярно обьяснил белотрусам , что их ждет если рыпнуться.
показати весь коментар
22.02.2023 23:20 Відповісти
бульбашам колорадські жуки всю бараболю з'їли, а ті чомусь не скаржаться..
показати весь коментар
23.02.2023 01:41 Відповісти
в напрямку України - навіть не дивіться, білораси!
показати весь коментар
23.02.2023 01:44 Відповісти
Драні драники бояться що їх віддеруть?
показати весь коментар
23.02.2023 07:35 Відповісти
Боже, Братья!!! Какие же вы котики!!!)

С такой любовью минное заграждение расставлять... А потом факов утыркам натыкать! Я вас просто обожаю!!!

Главное - когда твари оттуда посунут - жгите всех оптом вообще без рефлексии!) И пусть у ваших жен и детей в этот день будет хорошее настроение.
показати весь коментар
23.02.2023 07:37 Відповісти
так идите..попрыгайте на них!)))
показати весь коментар
23.02.2023 10:57 Відповісти
Це картопляники ще не бачили карти зі стрілочками , на яких заплановано напад на їхню встрату Білорусь )
показати весь коментар
23.02.2023 11:16 Відповісти
В самом деле, что произошло? Что случилось? Откуда такая неприязнь?
показати весь коментар
23.02.2023 13:32 Відповісти
Ну, выложили мины для инвентаризации, ну показал погранец два средних пальца - один это плеш-фюрер, второй - это бульбофюрер...
И шо? (с)
показати весь коментар
23.02.2023 13:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 