Білорусь скаржиться, що українські військові "демонстративно" мінують свою територію і показують "непристойні жести" прикордонникам. ВIДЕО

Прикордонна служба Білорусі знов скаржиться на мінування та погрозливі жести з боку українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Білорусь заявила, що українські військові "демонстративно" розкладали міни біля свого прикордонного пункту пропуску.

Також стверджується, що українці показують "погрозливі та непристойні жести" на адресу білоруських прикордонників.

"Продовжуються демонстративне мінування суміжної з Білоруссю території та провокації", - зазначається у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб Білорусі заявив про намір створити "народне ополчення" до 150 тис. осіб, включно з жінками