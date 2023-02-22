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Новини Відео Війна
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Готуємо продовження санкційного тиску на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 364 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші.

Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці!

У районі Марʼїнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!

За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни!", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри весь тиск ворога лінія фронту змін не зазнала, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23984)


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Топ коментарі
+9
будь-яку справу цей кагал-95 перетворює на пафосне посьмiховисько. "гвардiя наступу" це шо - "захисники нападникiв"? хоча суть зрозумiла - людей сциться i побiльше полiцiї на зарплату набира.
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22.02.2023 23:38
+6
"Готуємо продовження санкційного тиску на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський."

A заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?


Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi,
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22.02.2023 23:30
+3
В Польші зібралися видати окремою книжкою виступи Зє. Цікаво, нарахують гонорар спічрайтерам Зє чи дозволять йому самому вирішувати кому і скільки?
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22.02.2023 22:59
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В Польші зібралися видати окремою книжкою виступи Зє. Цікаво, нарахують гонорар спічрайтерам Зє чи дозволять йому самому вирішувати кому і скільки?
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22.02.2023 22:59 Відповісти
Все собі, любому..я б на місці спічрайтерів вже б якось прикололось)
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22.02.2023 23:26 Відповісти
Ага ... типу "звинувачення в плагіаті", на що Зє скромно заявить що він "купив їх разом з лайном" і за все вже заплачено... Так що замість приколу буде "юридичний прокол" - у зє довга історія з крадіжкою та привласненням чужих творів. Саме для цього, до речі, створювали програму "розсміши коміка".
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22.02.2023 23:33 Відповісти
про внутрішніх кого він має на увазі?
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22.02.2023 23:18 Відповісти
чекаємо санкцій на Татарова-Єрмака-Арахамію.......
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22.02.2023 23:45 Відповісти
на себе, улюленного, санкiї накладе чи як?
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22.02.2023 23:49 Відповісти
"Готуємо продовження санкційного тиску на ворога - як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський."

A заступник голови Офісу президента, керівник правоохоронної та судової влади Олег Татаров?


Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi,
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22.02.2023 23:30 Відповісти
Юрій Бутусов гарно пройшовся по цьому виродку. "Зеленський заховав від Байдена другу за впливом людину у владі - Татарова" Джерело:
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22.02.2023 23:43 Відповісти
"Юрій Бутусов гарно пройшовся по цьому виродку." У коментарі три прізвища. Байден априорі не може бути виродком, особливо після його останніх дій. Залишається два персонажа, які змагаються за почесне звання.
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23.02.2023 07:31 Відповісти
будь-яку справу цей кагал-95 перетворює на пафосне посьмiховисько. "гвардiя наступу" це шо - "захисники нападникiв"? хоча суть зрозумiла - людей сциться i побiльше полiцiї на зарплату набира.
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22.02.2023 23:38 Відповісти
разом з яйцекрадом
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23.02.2023 03:13 Відповісти
По великому рахунку як би так кожен керівник громади звітував раз на тиждень - мали б кращу країну.
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23.02.2023 09:50 Відповісти
я би на твому місці призвище поміняв..
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23.02.2023 11:06 Відповісти
Поміняю якщо погодитесь що Путін - вбивця.
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23.02.2023 13:59 Відповісти
синку. путін скажений вбивця. маньяк якому місце на віселіці
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23.02.2023 20:26 Відповісти
чекаю тебе під другим ніком
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23.02.2023 20:27 Відповісти
 
 