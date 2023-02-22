Готуємо продовження санкційного тиску на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 364 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші.

Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці!

У районі Марʼїнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. У тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!

За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни!", - сказав Зеленський.

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