Чехи виробляють надувні хибні цілі для ЗСУ: Саме таких HIMARSів росіяни знищили "140 процентів". ВIДЕО
У Чехії показали, як виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для ударів російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Новини, у сюжеті каналу Reporteri CT показано чеське виробництво надувних приманок, подібних до M270/M142 MLRS. На кадрах немає надувних HIMARS, однак у сюжеті йдеться і про них.
"Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як HIMARS", – сказав представник компанії.
Топ коментарі
+38 Артм Воронцов
показати весь коментар23.02.2023 09:42
+37 arye z.
показати весь коментар23.02.2023 09:46
+16 KosAn30 JT26
показати весь коментар23.02.2023 09:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ты почитай тут на сайте про Тартарова. и вот еще .... я уверен шо ты бы на месте Уоллеса не дал бы и ящик касок, узнав про этот кринж. Ну, все эти зашквары в довесок типо Яйцерезникова. Эх, пройди за "кораблем". "дают" ему мало мля. а ТЫ заслужил???
почитай за тартарова тут на сайте - ТЫ бы давал?
уверен что нет. иди, сделай шоб давали больше.
пропоную лайфхак - робити надувні F-16 заправляти гелієм.... нехай летять на кацапстан......
Цікаво, а сам він живий чи теж гумово-надувний
Така проста річ, купа підприємств здатні сотнями і тисячами виробляти, лише замовлення дай
рашка то не мала таку х..
Тут 2 варіанти: або вітчизняні підприємства "вбиті" "прафєсіаналами" та "новими ліцами", або, при замовленні в Україні" складно буде "прібарахліцца"...
а чо не так?
йди, йди мля на завод та будуй, а твій зять буде продавати - чо не так? йди **** совок та клепай танчики і заплати робітникам мля
а може нах нікому твої танчики не треба?
ММ?
чо ти ... базариш херню?
а може лампові ракети комусь треба?
може державоньці, або Румунії?
ММ?
Вже неодноразово натрапляв на інфу про те що - русня почала розміщати побіля лінії фронту ( особливо на запорізькому напрямку) надувні макети танків і САУ . !
то реально, я ролики дивився - типу натурально с300 і танки теж, тіпа з там тепловими тіпа, ну, ти поняв, як імітатор двигуна і таке все, а шось не чути зараз, може.... може з супутників то видно і ЗСУ не б.ють по надувниках, які до того ж може вже вкрадені в "всрф"
Ви найкращі!!!
та нє, краще би туди рвонули русняві, там би мамкам не дзвонили, а потім можливо би ЗСУ самі пішли попри волю Агрохімії з Тартаровим... ***, реально вротний рефлекс..... але... вибрали вони, ну, не я, демократія чо. але назер, я хер піду в армію, ****, вони *** на таких машинах їздять п..дари, а я тіпа = йди стріляй, це норм шоб мочити русню, ну але не за цих ... ах, ок, за там волю, за славу і Колю, да ну нах, я реально в р. ї. Крим і всю оцю х., можете кричати, мені взагалі все пох - чо Бельгія норм.? от і так тут. ну, ясно шо Рашка не зупиниться.... ну може Байден скаже стоп?
наср, я і так не був на Днобасі, так шо - пусть захлєбнутса