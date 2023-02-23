Чехи виробляють надувні хибні цілі для ЗСУ: Саме таких HIMARSів росіяни знищили "140 процентів". ВIДЕО

У Чехії показали, як виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для ударів російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Новини, у сюжеті каналу Reporteri CT показано чеське виробництво надувних приманок, подібних до M270/M142 MLRS. На кадрах немає надувних HIMARS, однак у сюжеті йдеться і про них.

"Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як HIMARS", – сказав представник компанії.

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