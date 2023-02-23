Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує знищити Київ: "Киев - мать городов русских. Надо чтобы от него остались руины и стоял флаг РФ на этих руинах". ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов розповів на росТВ, що за потреби необхідно знищувати українські міста, повністю їх руйнуючи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Гурульов зробив на пропагандистському шоу Володимира Соловйова.
"Если мы берем цель, к примеру, один город, область или еще что-то, то нужно так его вычистить, чтобы там ничего не оставалось. Если мы говорим Киев... Киев - мать городов руских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, то надо к этому прийти... Так везде и все воюют.. Мы почему с этим заморачиваемся?" - зазначив Гурульов.
Топ коментарі
+91 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.02.2023 12:41
+68 Сергій Шешеня
показати весь коментар23.02.2023 12:41
+65 CrossFirenko
показати весь коментар23.02.2023 12:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И.С.Шмелев: "Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".ШМЕЛЕВ
Русь- это Киев, земли вокруг Киева, а позже еще и Галицко-Волынское княжество(королевство).
Позже земли Руси стали частью ВКЛ.
Це константа!
Ты смотри чтобы с твоей мокшанской столицей такого не пооизошло.
то москва ***** городов русскіх, вавілонская блудніца