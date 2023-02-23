Депутат Держдуми РФ Гурульов пропонує знищити Київ: "Киев - мать городов русских. Надо чтобы от него остались руины и стоял флаг РФ на этих руинах". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов розповів на росТВ, що за потреби необхідно знищувати українські міста, повністю їх руйнуючи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Гурульов зробив на пропагандистському шоу Володимира Соловйова.

"Если мы берем цель, к примеру, один город, область или еще что-то, то нужно так его вычистить, чтобы там ничего не оставалось. Если мы говорим Киев... Киев - мать городов руских. Да, это мать городов русских, но если надо, чтобы от Киева остались руины и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, то надо к этому прийти... Так везде и все воюют.. Мы почему с этим заморачиваемся?" - зазначив Гурульов.

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