Український воїн під ворожим обстрілом забігає на позицію до побратимів: "Откуда ти взявся?!", - "Я вам чаю приніс". ВIДЕО
Український воїн під ворожим обстрілом дістався до позицій своїх побратимів поблизу Бахмуту та заявив, що приніс їм чай.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, зафіксований фінальний фрагмент "чайного" рейду - під прикриттям кулеметника боєць пробігає відкриту ділянку між двома окопами і застрибує на позицію зі словами "Я вам чаю приніс".
Топ коментарі
+78 Александр Чуднивец #474549
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+65 Олександр Карін
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нам не можна програти цю війну, інакше нас ці бабери знтщаьь
- Дві.
- Біжи назад.
Отак українці робили століттями.
Саме тому і вижили.
І зробили таки Націю!
Побратимові потрібен гарячий чай, щоб зігрітись і заспокоїтись. -- Заради цього варто ризикнути життям. -- Так вважає наш український Герой.
Героям Слава!
п.с. Тут несколько диванных патриотов из Тернополя мне предъявляли претензии за писание по руски.
У меня есть ответ теперь, уважаемые : я перейду на украинский, когда это хлопец, который рискуя жизнью принес чай побратимам и тот воин, который в одиночку перестрелял полдюжины казламордых и сжег бмп (на днях видио висело здесь) тоже заговорят на мове. А пока пробачьте, буду так. И это не говоря о том , что у сраиси вообще нет и не может быть эксклюзивных прав на руский.