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Український воїн під ворожим обстрілом забігає на позицію до побратимів: "Откуда ти взявся?!", - "Я вам чаю приніс". ВIДЕО

Український воїн під ворожим обстрілом дістався до позицій своїх побратимів поблизу Бахмуту та заявив, що приніс їм чай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, зафіксований фінальний фрагмент "чайного" рейду - під прикриттям кулеметника боєць пробігає відкриту ділянку між двома окопами і застрибує на позицію зі словами "Я вам чаю приніс".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці захопили позиції окупантів поблизу Бахмуту: "А оцей по мені гранату кидав". ВIДЕО

Автор: 

чай (26) бойові дії (3889) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+78
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.02.2023 13:10
+65
На таке здатні лише українські козаки.. *** вам, кацапи, а не Україна!
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23.02.2023 13:12
+57
такие сейчас чайные церемонии В Бахмуте.
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23.02.2023 13:11
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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23.02.2023 13:10 Відповісти
російські жінки це страшно https://www.youtube.com/watch?v=27PzOsv7Lek https://www.youtube.com/watch?v=27PzOsv7Lek


нам не можна програти цю війну, інакше нас ці бабери знтщаьь
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23.02.2023 13:53 Відповісти
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23.02.2023 17:28 Відповісти
такие сейчас чайные церемонии В Бахмуте.
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23.02.2023 13:11 Відповісти
На таке здатні лише українські козаки.. *** вам, кацапи, а не Україна!
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23.02.2023 13:12 Відповісти
потрібно терміново до відео додати англійські титри та закинути на Трубу. Це шедевр.
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25.02.2023 00:12 Відповісти
Міцний чай у хлопців.
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23.02.2023 13:14 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим сонечкам
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23.02.2023 13:15 Відповісти
Гарц.
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23.02.2023 13:17 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !!!
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23.02.2023 13:21 Відповісти
Самый крутой доставщик чая в мире...
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23.02.2023 13:21 Відповісти
Daredevil
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23.02.2023 13:25 Відповісти
Це для тих,хто цікавиться,за що наші воїни отртимують 100 тис. А після цікавості поставте себе на місце цього захисника...
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23.02.2023 13:35 Відповісти
Боронь вас Боже хлопці...
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23.02.2023 13:49 Відповісти
"Нажаль" тепер цей воїн не зможе літати на пасажирських літаках - в аеропортах дзвенітимуть його металеві яйця.
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23.02.2023 13:55 Відповісти
<жарт про міцні яйця президента>
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23.02.2023 13:59 Відповісти
Напевно, найміцніший чай в світі
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23.02.2023 14:03 Відповісти
- Цукору скільки?
- Дві.
- Біжи назад.
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23.02.2023 14:04 Відповісти
І щоб я бачив !
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23.02.2023 14:56 Відповісти
Щоб не плакать -- ми сміялись!

Отак українці робили століттями.

Саме тому і вижили.

І зробили таки Націю!

Побратимові потрібен гарячий чай, щоб зігрітись і заспокоїтись. -- Заради цього варто ризикнути життям. -- Так вважає наш український Герой.

Героям Слава!
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23.02.2023 14:22 Відповісти
God Bless Ukrainian defenders! Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!
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23.02.2023 14:33 Відповісти
наступного разу принеси каву по Ірландськи.
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23.02.2023 15:03 Відповісти
Отчаяный! Всем воинам ВСУ - здоровья и дожить до Победы!

п.с. Тут несколько диванных патриотов из Тернополя мне предъявляли претензии за писание по руски.
У меня есть ответ теперь, уважаемые : я перейду на украинский, когда это хлопец, который рискуя жизнью принес чай побратимам и тот воин, который в одиночку перестрелял полдюжины казламордых и сжег бмп (на днях видио висело здесь) тоже заговорят на мове. А пока пробачьте, буду так. И это не говоря о том , что у сраиси вообще нет и не может быть эксклюзивных прав на руский.
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23.02.2023 15:49 Відповісти
Якраз завдячуючи цим хлопакам - козакам треба переходити на українську!
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23.02.2023 16:18 Відповісти
От_чая_ный срусскій ізиг
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23.02.2023 19:33 Відповісти
А русский язык - это наследие Киевской Руси и мокшане его тоже присвоили.
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23.02.2023 20:30 Відповісти
Об этом и речь! Нет у этих скотов прав на язык.
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23.02.2023 21:50 Відповісти
цим реченням ска3ано все наші воіни найкращі в світі
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23.02.2023 16:12 Відповісти
 
 