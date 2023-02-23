Український воїн під ворожим обстрілом забігає на позицію до побратимів: "Откуда ти взявся?!", - "Я вам чаю приніс". ВIДЕО

Український воїн під ворожим обстрілом дістався до позицій своїх побратимів поблизу Бахмуту та заявив, що приніс їм чай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, зафіксований фінальний фрагмент "чайного" рейду - під прикриттям кулеметника боєць пробігає відкриту ділянку між двома окопами і застрибує на позицію зі словами "Я вам чаю приніс".

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