Хакери зламали кримські радіостанції та запустили звернення Буданова: "Украина возвращает все захваченные территории". АУДІО

На радіо в окупованому Криму пролунали гімн України та звернення голови розвідки Міноборони Кирила Буданова. Окупанти кажуть, що це наслідок хакерської атаки.

Фрагменти звернення Буданова, що лунає на кримському радіо, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно пролунало на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера". Обидві ці радіостанції входять до "Газпром-Медиа Радио", а перша з них також є частиною медіагрупи "Россия сегодня".

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"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" - сказав Буданов.

Після цього мовлення перервалося, але невдовзі було відновлене.

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