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Хакери зламали кримські радіостанції та запустили звернення Буданова: "Украина возвращает все захваченные территории". АУДІО

На радіо в окупованому Криму пролунали гімн України та звернення голови розвідки Міноборони Кирила Буданова. Окупанти кажуть, що це наслідок хакерської атаки.

Фрагменти звернення Буданова, що лунає на кримському радіо, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно пролунало на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера". Обидві ці радіостанції входять до "Газпром-Медиа Радио", а перша з них також є частиною медіагрупи "Россия сегодня".

Читайте: Крим - це Україна, ми цього не забудемо, - глава МЗС Британії Клеверлі

"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" - сказав Буданов.

Після цього мовлення перервалося, але невдовзі було відновлене.

Також читайте: Росія намагається закінчити війну якнайшвидше. Вони розуміють, що чим довше це триватиме, тим швидше прийде повна руйнація РФ, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (493) Крим (14176) радіо (227) хакер (1353)


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Топ коментарі
+12
Пусть начинают ссаться...
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23.02.2023 14:05
+10
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23.02.2023 14:16
+9
А в чому тут є провокація?
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23.02.2023 13:57
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Так это же было обращение гогилашвили, при чем тут этот клоун !
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23.02.2023 13:48 Відповісти
Воно пролунало на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера" - це про Буданова?
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23.02.2023 18:22 Відповісти
буданов діє іноді як банальний провокатор!
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23.02.2023 13:55 Відповісти
А в чому тут є провокація?
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23.02.2023 13:57 Відповісти
Та який з нього провокатор? Звичайний звіздобол. Абдрістовичозамінник.
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23.02.2023 15:25 Відповісти
Значит будут бить по крынскому мосту
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23.02.2023 13:56 Відповісти
в де він е в крину..
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23.02.2023 20:34 Відповісти
є така штука в психології і дуже добре діє в вихованні дітей і в виясненні стосунків і т.п. - якщо ти кажеш щось людині, попереджаєш, а потім виконуєш це, з тобою будуть рахуватись, слухатись, поважати, а якщо ні - до тебе буде ставлення ще гірше. Якщо на такому рівні ти щось кажеш - будь готовий виконати, а інакше ти топчеш не свій авторитет, а цілої держави
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23.02.2023 14:01 Відповісти
Медіаактивність Буданова мені дивна.

Але влітку 2022 року він впевнено казав про звільнення Правобережжя і ще деяких територій -- так і сталося.

Отже, якщо йти за Вашою ж логікою, Буданов підвищує "свій авторитет і держави".

І топче залишки рашистського.

Але Ви чогось так розхвилювались? Чи не за власний авторитет?
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23.02.2023 14:11 Відповісти
для цього не треба було бути бидлановим,а достатньо було глянути на карту,і зрозуміти,що Херсон кацапам уже не потрібен,бо як плацдарм для наступу на правий берег він провалився,і було тільки питання часу коли вони звідти звалять,бидланов просто висрав очевидну очевидність.
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23.02.2023 14:30 Відповісти
мій авторитет тут точно не до чого, якщо це план, то його не розкривають, а якщо просто заява, то це в стилі арестовича
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23.02.2023 16:24 Відповісти
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23.02.2023 19:26 Відповісти
Кірюхо просто маладец. Якби не він, то ворог вже зайняв Київ і не було кілограмояєць.
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23.02.2023 14:04 Відповісти
У Бонда нет изъянов, наш Бонд - Кирилл Буданов
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23.02.2023 14:08 Відповісти
Пусть начинают ссаться...
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23.02.2023 14:05 Відповісти
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23.02.2023 14:16 Відповісти
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23.02.2023 14:51 Відповісти
обережно! русняві БОТИ повилазили
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23.02.2023 16:19 Відповісти
А вони нікуди і не ховались. Вони тут живуть.
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23.02.2023 19:27 Відповісти
та що тіки з бодуна не зробиш.. краще б ти розвідкой зайнявся або місце чуже не займав
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23.02.2023 20:32 Відповісти
 
 