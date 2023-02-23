Хакери зламали кримські радіостанції та запустили звернення Буданова: "Украина возвращает все захваченные территории". АУДІО
На радіо в окупованому Криму пролунали гімн України та звернення голови розвідки Міноборони Кирила Буданова. Окупанти кажуть, що це наслідок хакерської атаки.
Фрагменти звернення Буданова, що лунає на кримському радіо, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно пролунало на хвилях радіо "Спутник в Крыму" і радіо "Вера". Обидві ці радіостанції входять до "Газпром-Медиа Радио", а перша з них також є частиною медіагрупи "Россия сегодня".
"Граждане Украины! К вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите, мы идем к вам. Слава Украине!" - сказав Буданов.
Після цього мовлення перервалося, але невдовзі було відновлене.
Будь ласка, зачекайте...
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Але влітку 2022 року він впевнено казав про звільнення Правобережжя і ще деяких територій -- так і сталося.
Отже, якщо йти за Вашою ж логікою, Буданов підвищує "свій авторитет і держави".
І топче залишки рашистського.
Але Ви чогось так розхвилювались? Чи не за власний авторитет?