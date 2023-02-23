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Новини Відео Війна
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Раніше росіяни мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо. Тепер б’ються за райцентри, що свідчить про їхню безпорадність, - ветеран АТО, воїн Олекса Бик. ВIДЕО

Олекса Бик - бард, відомий своїми піснями та віршами, навіяними участю в АТО. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в обороні Донецького аеропорту, а нині воює на Бахмутському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український свідок, Олекса Биквідомий насамперед авторством та виконанням пісні "Добровольці Божої чоти". Він - ветеран російсько-української війни, в минулому журналіст. Нині воює на Бахмутському напрямку - командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Олекса воював на Запоріжжі, боронив Донецький аеропорт. На війні він фактично з 2014 року: був свідком окупації Криму, куди поїхав з друзями, аби підготувати деякі матеріали про злочинні дії РФ на півострові. Тоді російські військові, не маючи жодних розпізнавальних знаків, разом з озброєним місцевим ополченням поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом чоловік, саме тоді для нього і почалася війна.

Про бойові дії на Бахмутському напрямку військовий розповідає так: росіяни закидують нашу армію тілами, платять високу ціну за кожен метр фронту, на якому вони просуваються.

"Темпи уповільнюються, але просування в них все-таки", - каже Олекса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В моєму оточенні події 2014 року не сприймалися як війна, адже вони були далеко від Києва, - боєць ЗСУ Дмитро. ВIДЕО

"На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Мета - зробити із міста місце, яке захищати немає сенсу. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли". Водночас військовий наголошує на тому, що цілі росіян звузились: раніше вони мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо, а тепер із важкими боями беруть райцентри. "Це свідчить про їхню безпорадність", - зазначає Олекса.

На думку військового, тактика рівняння міст із землею має сенс. Як із цим боротись? "Ворога треба знекровлювати", - каже Олекса. "Перемелювати техніку та вигравати час для формування наших нових підрозділів. Бо вони мають перевагу у всьому: в живій силі, техніці, авіації".

Суть роботи інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, мінувати та розміновувати. "Нас готували подібно до ізраїльських саперно-штурмових підрозділів: прокладати стежку через "зеленку", аби піхота могла йти безпечним коридором", - зазначає він.

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність". Чоловік розповів як це сталося: він вивів свій підрозділ з-під авіанальоту, який помилково влаштував український літак, прийнявши українських військових за ворога - тому що до того дня місцевістю, де знаходився підрозділ Олекси, пересувалися виключно окупанти. Перед авіанальотом Олекса та його побратими ще й отримали "на горіхи" від свого ж танку. На щастя, обійшлося без "двохсотих".

На думку ветерана, хід цієї війни може переламати більш інтенсивне постачання західними країнами артилерії.

Також дивіться: "Наша задача - тихо прийти, зробити постріл, наробити галасу та тихо піти. Головне - без втрат" , - командир протитанкового взводу "Мойсей". ВIДЕО

"Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них…", - озвучує свою думку військовий.

"Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми - їхній щит", - додав він.

Захисник вважає, що результати цієї війни для Росії будуть катастрофічними: "Вони, результати, будуть відрізнятися лише рівнем кризи, в яку втрапить країна-агресор після свого програшу".

Але після війни на Україну також чекають важкі часи.

"Війна - це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінуємо вдень та вночі, під дощем та снігом, підірвали дві БМП та танк окупантів, - боєць ЗСУ Геннадій. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4775) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+9
Ще й везли з собою парадну форму. Київ за три дні.
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23.02.2023 13:29
+9
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Українські вірші

@UkrVirsh

·

https://twitter.com/UkrVirsh/status/1628657878344126466 4 ч

Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
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23.02.2023 13:37
+4
Сьогодні закінчується перший рік великої війни.
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23.02.2023 13:33
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Ще й везли з собою парадну форму. Київ за три дні.
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23.02.2023 13:29 Відповісти
Хтось ж заоманив)
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23.02.2023 14:11 Відповісти
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23.02.2023 13:31 Відповісти
Для них шмат сміттєзвалища на радість, а містечка тримаються місяцями і збирають орків в пакети.
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23.02.2023 13:33 Відповісти
Сьогодні закінчується перший рік великої війни.
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23.02.2023 13:33 Відповісти
Ніколи не забуду ранок 24. Тримайтесь і бережіть себе
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23.02.2023 14:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform



Українські вірші

@UkrVirsh

·

https://twitter.com/UkrVirsh/status/1628657878344126466 4 ч

Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
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23.02.2023 13:37 Відповісти
А нам від цієї «безпорадності» рашистів легше? Від неї перестали руйнуватися наші міста і села та гинути наші люди?
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23.02.2023 13:53 Відповісти
Справа не в безпорадності, у кожній цій тварині відтворюється імперська матриця у голові, ось відгук з середини 1990-х, коли вони голодували і просили у Заходу пайок, щоб вижити, і водночас мріяли і наближали ті часи, коли зможуть знищити нас і інших
не люблю копіпастити, але тварин треба подавати прямою мовою

"Что оно из себя представляет (кацапское имперство), еще в 1996 году https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html описал историк Евгений Анисимов. Отметим некоторые элементы.
"Неотъемлемое" право России осуществлять опережающие, предупредительные завоевания. Идея создания барьера из колоний и полуколоний для собственной безопасности.

"Законное вмешательство": политика насаждения послушных или лояльных Москве политических режимов и вторжения в случае попытки их сменить.

"Право первого занятия": обоснование для завоевания всех земель, на которых когда-либо жили или живут славянские народы.

Превосходство русских над другими славянскими народами, которые не воспринимаются как самостоятельные этносы, а тем более в форме суверенных государств.

Вхождение в состав России - акт вечный и неизменный, а попытка выйти из империи - акт измены.

Стереотип "извечного врага". В разное время на эту роль назначались разные страны, которые якобы завидуют русским и мечтают их поработить.

Особая роль России в мировой истории. "Великая духовная миссия", "вселенская русская душа", "очищение мира".

Идея "старшего брата": имперское властвование - это "бремя доброты", жертвенность русских ради интересов других народов.

"Колониальная неблагодарность": мы для колоний всего лишь "дойная корова".

Комплекс безгрешности русского народа.

"Нас все боятся" как повод для гордости".
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23.02.2023 14:10 Відповісти
По факту элитные войска путлера сдохли в первые полгода,сегодня набрали тупых и безграмотных ЧМОбиков думая "паБеде"..., быдло закончившие военные училища не могут точно определить Азимут дальность для пуска ракет не могут быть уникумами в военном деле .. потому и шмаляют наугад по инфраструктуре городов...
Стадо идиотов 👹👺🦍 Шариковых мразей 👽💀
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23.02.2023 14:02 Відповісти
А у результаті захопили хер путлера. Скажу доступно для орків, мечтать не вредно.
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23.02.2023 14:13 Відповісти
мазохізм кацапів безмежний... посилаємо свинособак нах!! і нищимо.
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23.02.2023 14:28 Відповісти
Измельчал русский народ ,измельча
Сталин мечтал поднять советский флаг
Над Берлином
А путин
Над БАХМУТОМ!
Ну скажите этому придурку путину
Ну нет в БАХМУТЕ
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ
И РЕЙХСТАГА
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23.02.2023 15:28 Відповісти
та що там обл. центри..
мосКАЛі мріють про Молдову, Польщу, Ла-Манш!!!!
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23.02.2023 23:57 Відповісти
 
 