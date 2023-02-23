Раніше росіяни мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо. Тепер б’ються за райцентри, що свідчить про їхню безпорадність, - ветеран АТО, воїн Олекса Бик. ВIДЕО
Олекса Бик - бард, відомий своїми піснями та віршами, навіяними участю в АТО. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в обороні Донецького аеропорту, а нині воює на Бахмутському напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український свідок, Олекса Биквідомий насамперед авторством та виконанням пісні "Добровольці Божої чоти". Він - ветеран російсько-української війни, в минулому журналіст. Нині воює на Бахмутському напрямку - командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.
Олекса воював на Запоріжжі, боронив Донецький аеропорт. На війні він фактично з 2014 року: був свідком окупації Криму, куди поїхав з друзями, аби підготувати деякі матеріали про злочинні дії РФ на півострові. Тоді російські військові, не маючи жодних розпізнавальних знаків, разом з озброєним місцевим ополченням поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом чоловік, саме тоді для нього і почалася війна.
Про бойові дії на Бахмутському напрямку військовий розповідає так: росіяни закидують нашу армію тілами, платять високу ціну за кожен метр фронту, на якому вони просуваються.
"Темпи уповільнюються, але просування в них все-таки", - каже Олекса.
"На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Мета - зробити із міста місце, яке захищати немає сенсу. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли". Водночас військовий наголошує на тому, що цілі росіян звузились: раніше вони мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо, а тепер із важкими боями беруть райцентри. "Це свідчить про їхню безпорадність", - зазначає Олекса.
На думку військового, тактика рівняння міст із землею має сенс. Як із цим боротись? "Ворога треба знекровлювати", - каже Олекса. "Перемелювати техніку та вигравати час для формування наших нових підрозділів. Бо вони мають перевагу у всьому: в живій силі, техніці, авіації".
Суть роботи інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, мінувати та розміновувати. "Нас готували подібно до ізраїльських саперно-штурмових підрозділів: прокладати стежку через "зеленку", аби піхота могла йти безпечним коридором", - зазначає він.
Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність". Чоловік розповів як це сталося: він вивів свій підрозділ з-під авіанальоту, який помилково влаштував український літак, прийнявши українських військових за ворога - тому що до того дня місцевістю, де знаходився підрозділ Олекси, пересувалися виключно окупанти. Перед авіанальотом Олекса та його побратими ще й отримали "на горіхи" від свого ж танку. На щастя, обійшлося без "двохсотих".
На думку ветерана, хід цієї війни може переламати більш інтенсивне постачання західними країнами артилерії.
"Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них…", - озвучує свою думку військовий.
"Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми - їхній щит", - додав він.
Захисник вважає, що результати цієї війни для Росії будуть катастрофічними: "Вони, результати, будуть відрізнятися лише рівнем кризи, в яку втрапить країна-агресор після свого програшу".
Але після війни на Україну також чекають важкі часи.
"Війна - це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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@UkrVirsh
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Майже рік... А руки тремтять як уперше ... на рік помінявся наш вік На сто постаріло серце Л. Костенко
не люблю копіпастити, але тварин треба подавати прямою мовою
"Что оно из себя представляет (кацапское имперство), еще в 1996 году https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html описал историк Евгений Анисимов. Отметим некоторые элементы.
"Неотъемлемое" право России осуществлять опережающие, предупредительные завоевания. Идея создания барьера из колоний и полуколоний для собственной безопасности.
"Законное вмешательство": политика насаждения послушных или лояльных Москве политических режимов и вторжения в случае попытки их сменить.
"Право первого занятия": обоснование для завоевания всех земель, на которых когда-либо жили или живут славянские народы.
Превосходство русских над другими славянскими народами, которые не воспринимаются как самостоятельные этносы, а тем более в форме суверенных государств.
Вхождение в состав России - акт вечный и неизменный, а попытка выйти из империи - акт измены.
Стереотип "извечного врага". В разное время на эту роль назначались разные страны, которые якобы завидуют русским и мечтают их поработить.
Особая роль России в мировой истории. "Великая духовная миссия", "вселенская русская душа", "очищение мира".
Идея "старшего брата": имперское властвование - это "бремя доброты", жертвенность русских ради интересов других народов.
"Колониальная неблагодарность": мы для колоний всего лишь "дойная корова".
Комплекс безгрешности русского народа.
"Нас все боятся" как повод для гордости".
Стадо идиотов 👹👺🦍 Шариковых мразей 👽💀
Сталин мечтал поднять советский флаг
Над Берлином
А путин
Над БАХМУТОМ!
Ну скажите этому придурку путину
Ну нет в БАХМУТЕ
РЕЙХСКАНЦЕЛЯРИИ
И РЕЙХСТАГА
мосКАЛі мріють про Молдову, Польщу, Ла-Манш!!!!