Раніше росіяни мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо. Тепер б’ються за райцентри, що свідчить про їхню безпорадність, - ветеран АТО, воїн Олекса Бик. ВIДЕО

Олекса Бик - бард, відомий своїми піснями та віршами, навіяними участю в АТО. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, брав участь в обороні Донецького аеропорту, а нині воює на Бахмутському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український свідок, Олекса Биквідомий насамперед авторством та виконанням пісні "Добровольці Божої чоти". Він - ветеран російсько-української війни, в минулому журналіст. Нині воює на Бахмутському напрямку - командує інженерно-саперною ротою 3-ої Окремої штурмової бригади ЗСУ.

Олекса воював на Запоріжжі, боронив Донецький аеропорт. На війні він фактично з 2014 року: був свідком окупації Криму, куди поїхав з друзями, аби підготувати деякі матеріали про злочинні дії РФ на півострові. Тоді російські військові, не маючи жодних розпізнавальних знаків, разом з озброєним місцевим ополченням поклали журналістів обличчям в землю. Як розповідав згодом чоловік, саме тоді для нього і почалася війна.

Про бойові дії на Бахмутському напрямку військовий розповідає так: росіяни закидують нашу армію тілами, платять високу ціну за кожен метр фронту, на якому вони просуваються.

"Темпи уповільнюються, але просування в них все-таки", - каже Олекса.

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"На жаль, ворог взяв Соледар, зруйнувавши його повністю. Те саме він робить із Бахмутом та його околицями. Мета - зробити із міста місце, яке захищати немає сенсу. Цілі квартали перетворені на купи битої цегли". Водночас військовий наголошує на тому, що цілі росіян звузились: раніше вони мріяли захопити великі міста - Київ, Харків тощо, а тепер із важкими боями беруть райцентри. "Це свідчить про їхню безпорадність", - зазначає Олекса.

На думку військового, тактика рівняння міст із землею має сенс. Як із цим боротись? "Ворога треба знекровлювати", - каже Олекса. "Перемелювати техніку та вигравати час для формування наших нових підрозділів. Бо вони мають перевагу у всьому: в живій силі, техніці, авіації".

Суть роботи інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, мінувати та розміновувати. "Нас готували подібно до ізраїльських саперно-штурмових підрозділів: прокладати стежку через "зеленку", аби піхота могла йти безпечним коридором", - зазначає він.

Наприкінці весни минулого року Олекса отримав від президента України орден "За мужність". Чоловік розповів як це сталося: він вивів свій підрозділ з-під авіанальоту, який помилково влаштував український літак, прийнявши українських військових за ворога - тому що до того дня місцевістю, де знаходився підрозділ Олекси, пересувалися виключно окупанти. Перед авіанальотом Олекса та його побратими ще й отримали "на горіхи" від свого ж танку. На щастя, обійшлося без "двохсотих".

На думку ветерана, хід цієї війни може переламати більш інтенсивне постачання західними країнами артилерії.

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"Танки, які ми отримаємо від країн-партнерів, поки що не є вирішальною силою. Авіацію ми отримаємо не скоро. А от якби нам дали 150 HIMARS та боєкомплекти до них…", - озвучує свою думку військовий.

"Я дуже вдячний всім, хто допомагає нам зброєю. Але європейські, та й світові країни, також повинні розуміти, що ми - їхній щит", - додав він.

Захисник вважає, що результати цієї війни для Росії будуть катастрофічними: "Вони, результати, будуть відрізнятися лише рівнем кризи, в яку втрапить країна-агресор після свого програшу".

Але після війни на Україну також чекають важкі часи.

"Війна - це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", - підсумував він.

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