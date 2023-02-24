Зеленський про ситуацію на фронті: Схід – дуже важко. Південь – доволі небезпечно на частині напрямків. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 365 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні засідання Ставки. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв. Ситуація за основними напрямками.
Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса й Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось.
Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії.
Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. І я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал.
Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - сказав Зеленський.
