УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5168 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 621 23

Зеленський про ситуацію на фронті: Схід – дуже важко. Південь – доволі небезпечно на частині напрямків. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 365 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов і Наєв. Ситуація за основними напрямками.

Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса й Чорноморський простір – ситуацію контролюємо. Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось.

Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії.

Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. І я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У річницю вторгнення Зеленський проведе пресконференцію "Лютий. Рік незламності"

Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) звернення (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
24.02.2023 00:31 Відповісти
+16
показати весь коментар
24.02.2023 00:52 Відповісти
+12
Нажаль ще багато слухають цей гундос і бачать в ньому президента, нажаль.
показати весь коментар
24.02.2023 00:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.02.2023 00:31 Відповісти
Нажаль ще багато слухають цей гундос і бачать в ньому президента, нажаль.
показати весь коментар
24.02.2023 00:47 Відповісти
Ото й радію, що жоден родич чи подруга, друг оте лайно не дивляться
показати весь коментар
24.02.2023 01:20 Відповісти
А лично вы кого хетели бы видеть президентом? Только не надо называть Порошенко.
показати весь коментар
24.02.2023 09:08 Відповісти
Порошенко передав нову партію Єдельвейс для фронту, а не тупі відосики. ЄС має стояти у керма України, війною доказано.
показати весь коментар
24.02.2023 09:24 Відповісти
Порошенко даже при УМНОЙ ЧАСТИ УКРАИНЫ не проходной в этом зеленом стаде из 73%.Но в пост-военной Украине должность бы министра иностранных дел была бы очень полезной для самой Украины. Но на это и Его согласие нужно. Согласны?(( А то Порох однажды уже вернул деньги 20,5 миллионам вкладчиков Привата....на которые их Коломойский И.В. кинул.Выбрали куклу Бени.Ну очень благодарный и мудрый народ....окуеть можно даже от ИХ благодарности и мудрости.(
показати весь коментар
24.02.2023 09:40 Відповісти
+
показати весь коментар
24.02.2023 01:00 Відповісти
Головне щоби білий порошок був якісним
під час конференціі 🙁
показати весь коментар
24.02.2023 01:27 Відповісти
Гиркин в своем телеграм-канале сообщил «о массе погибших» в рядах российских войск за 23 февраля.

«Сижу с семьей, праздную. Но ни разу ни весело: масса погибших сегодня, Донецк, Белгородская область… и на позициях тоже. Утром разговаривал с товарищами по «несостоявшемуся» батальону, - бойцы бодры, несмотря на полное понимание ситуации. Но кадровый штабист-подполковник - командует взводом, а кадровый капитан-связист ВС СССР - вообще рядовой… про «мясные штурмы», про подлость при оформлении «боевых», о вопиющем кумовстве и воровстве командования - обо всем завтра… о том, о чем можно сказать, конечно», - написал Гиркин.
показати весь коментар
24.02.2023 00:31 Відповісти
а ПІВНІЧ????
показати весь коментар
24.02.2023 00:33 Відповісти
Яка ситуація на Далекому Сході, шеф - на кордоні із Китаєм?))
показати весь коментар
24.02.2023 00:41 Відповісти
там шашлики жарять
показати весь коментар
24.02.2023 00:44 Відповісти
*******
показати весь коментар
24.02.2023 00:44 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 00:44 Відповісти
Кожний день Україна бореться, тримається хоронить своїх ,а цьому тільки піар, відосики і сморід страху за скоєне. Тепла ванна стане холодною,терпіння має кордон
показати весь коментар
24.02.2023 00:51 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 00:52 Відповісти
команда дебилов
показати весь коментар
24.02.2023 00:57 Відповісти
Колись Число звіра було 666.
Зараз Число звіра 73.
показати весь коментар
24.02.2023 04:20 Відповісти
У Держбюджеті-2023 передбачено 200 млн гривень на телеканал "Рада".
І от на що Рада витрачає ці 200 лямів?

На серьоню лещенка ( який з ефірів не вилазить )
істота, яка є втіленням і символом політичної проституції, корупції, ватності і медіакілерства - розповідає про російську пропаганду.

Коли шарія чекати , може скажете преЗеденте ??😠
показати весь коментар
24.02.2023 01:22 Відповісти
Телемарафон дає три сюжети на день. Мабуть це найдорожчі сюжети за всю історію телебачення планети. Але піпл хаває? Хаває! Аж ся заслинив...
показати весь коментар
24.02.2023 04:18 Відповісти
Та ясно що важко там де ти розміновував і війська відводив.
Ще й армію на 40 тисяч заради миру скоротив
показати весь коментар
24.02.2023 07:36 Відповісти
 
 