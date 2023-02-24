Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, - Залужний. ВIДЕО

Основа стійкості України - люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - зазначив він.

Залужний акцентує увагу, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО", - резюмує головнокомандувач.

