Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, - Залужний. ВIДЕО
Основа стійкості України - люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - зазначив він.
Залужний акцентує увагу, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.
"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО", - резюмує головнокомандувач.
в переводе "сын раввина" и "сын абрама"
тільки чому це чмо відоміше за того чувака, який зірвав ціною свого життя генічеський міст ?
бо навіть по законам військового стану, країною має керувати ставка, а не єрмак.
який, до речі навіть в коридорі коло дверей ставки не має права стояти, а він на всій найсекретніших засіданнях
ще й льовочкін в комітеті нацбезпеки ВР
Пятьсот, Карл!!!
Военные теоретики уже списали в отставку артиллерию и танки, налегая на то, что войны 21-го века, войны нового типа, будут вестись высокотехнологичным и компьютеризированным оружием. А оказалось, что все по прежнему, против хорошего залпа никакие технологии и компьютеры не устоят
Війна в Україні - локальний конфлікт, десь на 90% заснований на сухопутних силах
серед країн Півдня тільки Тайвань та Філіпіни є дружніми до США
всі решта "самі свої", ті ж самі індонезія та малайзія (до речі Філіпіни теж малайці) - вони швидче стануть на сторону китайців
тому питання "а за кого там США воювати ?"
✊✊✊💪💪💪Авдіївка місто Герой🔱🔱🔱💪💪💪✊✊✊💯💯💯
Слава ЗСУ! Низький уклін усім Героям-захисникам! Вічна пам'ять загиблим.
Порядна, чесна та смілива людина!
Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!
Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
Юристи і лінгвісти працюють над тлумаченням цього постулату, може там не все так однозначно і це лише помилка перекладу.