Основа нашої стійкості - люди. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, - Залужний. ВIДЕО

Основа стійкості України - люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої домівки, свою країну.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Основа нашої стійкості - люди. Звичайні люди. Звичайні Герої. Серед нас. З нами в строю", - зазначив він.

Залужний акцентує увагу, що це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправданої агресії. Це люди, які зараз, у цю хвилину, бʼють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі, рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти.

"За девʼять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо памʼятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі. Дякую вам, українці! Усім, хто служить у лавах Збройних Сил та інших складових Сил оборони України, - повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить - доземний уклін. Усім полеглим за свободу - Вічна Памʼять і шана. Ми вистоїмо. І ПЕРЕМОЖЕМО", - резюмує головнокомандувач. 

+55
Шана та повага справжньому воїну. Ось, хто вже точно буде в підручниках історії ті військового мистецтва
показати весь коментар
24.02.2023 08:10 Відповісти
+46
показати весь коментар
24.02.2023 08:18 Відповісти
+44
Если бы ещё Залужному и ЗСУ не мешали Ху#ловские гниды на Банковой...
показати весь коментар
24.02.2023 08:17 Відповісти
Шана та повага справжньому воїну. Ось, хто вже точно буде в підручниках історії ті військового мистецтва
показати весь коментар
24.02.2023 08:10 Відповісти
ну це якшо підручники писатиме не Арестович
показати весь коментар
24.02.2023 08:12 Відповісти
хай пише. з під шконаря
показати весь коментар
24.02.2023 08:13 Відповісти
Блин, так пошутить... Да хай уже пишет ложкой с дыркой по баланде, за дальним столом, блин само фамилие его на это надыхае.
показати весь коментар
24.02.2023 08:21 Відповісти
Фамилие его - это окацапленная версия українського прізвища Орестович, тобто нащадок Ореста.
показати весь коментар
24.02.2023 09:34 Відповісти
"ич" - це більше до білоруських прізвищ.
показати весь коментар
24.02.2023 12:17 Відповісти
рабинович с абрамовичем подтверждают
показати весь коментар
24.02.2023 16:55 Відповісти
это фамилии белоруских местечковых евреев.
в переводе "сын раввина" и "сын абрама"
показати весь коментар
24.02.2023 18:49 Відповісти
та мажліва і так,

тільки чому це чмо відоміше за того чувака, який зірвав ціною свого життя генічеський міст ?
показати весь коментар
24.02.2023 21:35 Відповісти
Скакун Виталий Владимирович
показати весь коментар
24.02.2023 22:07 Відповісти
та ну, Леонтович, Немирич - це питомі українці
показати весь коментар
25.02.2023 21:21 Відповісти
треба щоб він брав владу в свої руки
бо навіть по законам військового стану, країною має керувати ставка, а не єрмак.
який, до речі навіть в коридорі коло дверей ставки не має права стояти, а він на всій найсекретніших засіданнях
ще й льовочкін в комітеті нацбезпеки ВР
показати весь коментар
25.02.2023 22:30 Відповісти
Штаты согласовали продажу Польше 500 Himars.
Пятьсот, Карл!!!
показати весь коментар
24.02.2023 08:12 Відповісти
Реальность все расставляет по местам.
Военные теоретики уже списали в отставку артиллерию и танки, налегая на то, что войны 21-го века, войны нового типа, будут вестись высокотехнологичным и компьютеризированным оружием. А оказалось, что все по прежнему, против хорошего залпа никакие технологии и компьютеры не устоят
показати весь коментар
24.02.2023 08:19 Відповісти
Якби США зчепились з Китаєм то на перших місцях була б авіація і ракети .
показати весь коментар
24.02.2023 08:40 Відповісти
Війна США з Китаєм, що наближається, буде війною глобальною, із застосуванням усіх родів військ та всіх видів озброєнь, аж до ядерних.
Війна в Україні - локальний конфлікт, десь на 90% заснований на сухопутних силах
показати весь коментар
24.02.2023 08:53 Відповісти
Чим більш розвинуті краіни тим більш високотехнологічна зброя -- в Анголі чи Сомалі воювали автоматами .
показати весь коментар
24.02.2023 09:01 Відповісти
війна США з Китаєм буде наближатися ще років 200
серед країн Півдня тільки Тайвань та Філіпіни є дружніми до США
всі решта "самі свої", ті ж самі індонезія та малайзія (до речі Філіпіни теж малайці) - вони швидче стануть на сторону китайців

тому питання "а за кого там США воювати ?"
показати весь коментар
25.02.2023 21:27 Відповісти
тільки ці 500 хаймарсів приїдуть у польщу років за 5.
показати весь коментар
24.02.2023 08:33 Відповісти
Ну у них є трохи часу на відміну від нас..
показати весь коментар
24.02.2023 12:31 Відповісти
Если бы ещё Залужному и ЗСУ не мешали Ху#ловские гниды на Банковой...
показати весь коментар
24.02.2023 08:17 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2023 08:18 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2023 08:17 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! 💙💛
показати весь коментар
26.02.2023 11:51 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
24.02.2023 08:29 Відповісти
правельно писати Героям Слава - це гасло армії УНР а потім ОУН УПА !!!
показати весь коментар
24.02.2023 08:43 Відповісти
Не "правЕльно", а вірно....
показати весь коментар
24.02.2023 09:19 Відповісти
зацваження прийняті ... постараюсь виправитися ...
показати весь коментар
24.02.2023 09:21 Відповісти
Тут можна подивитись, як "найвеличніший лідОр" та його квартальна шобла знущалися з гасла "Слава Україні" та з Степана Бандери. Це ще одна відповідь кого у 2019 наобирав "мудрий нарід" та чому 24.02.22. ми отримали "шашличкі" у вигляді широкомасштабної війни з "оманськими" партнерами "найвеличнішого"... https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY
показати весь коментар
24.02.2023 12:52 Відповісти
Знаєте, я теж не голосував за зелених. Знаєте я не думаю, що вони глузували з України. То шо вони висміювали депутатів які тільки піарились на українстві та розповідали як вони ******* неньку, а насправді не меньше крали за ригівське кодло то це є гірка правда. Я не оправдовую зелених, але якби вони себе не поводили з 2019 року то це на рішення ***** напасти не вплинуло б зовсім ніяк. Він (*****) цю ідею виношував ще з початку 2000-х як тільки засів в головне крісло мордора.
показати весь коментар
24.02.2023 13:29 Відповісти
Якщо ви не можете (або не хочете) відрізнити антиукраїнську москальську пропаганду, де знущаються не з депутатів, а з символів української держави, з тих понять, які власне й формують українську ідентичність, тоді ви, скоріш за все голосували за ОПЗЖ, а у 2 турі 2019 таки голосували за ватного блазня (зараз напевно соромно але що вже поробиш), бо його "ржач" з домішками москальської пропаганди був спрямований саме на тих, кому какаяразніца що воно верзе зі сцени, головне, що "прікольно"...
показати весь коментар
24.02.2023 13:56 Відповісти
Не згущуйте кольори. За зажопінців ніколи не голосував, ригів ненавиджу не менше чим кацапів. На виборахо голосував за Ющенка, Порошенка, симпатизую Яценюку.
показати весь коментар
24.02.2023 14:20 Відповісти
Завоняло зєльоной мєтодічкой
показати весь коментар
24.02.2023 18:52 Відповісти
Так все вірно каже Залужний. Основа нашої стійкості це люди, а не відосіки з небритим єпалом одного дебіла.
показати весь коментар
24.02.2023 08:48 Відповісти
що з 8271 ?????
показати весь коментар
24.02.2023 10:26 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
24.02.2023 08:59 Відповісти
Довіряю Головнокомандуючиму України Залужному В. 100%, але герою , який під назвою боневтік, щось довіри ніякої. може це асфальт, вагнергейт, Чонгар, шашлики, Оман чи омана українців дєрьмак з татаровим, смірновим, дєрібан з корупцієй чи "какая разница".
показати весь коментар
24.02.2023 09:03 Відповісти
Пхи , свiтлину його пики не намалювали - це плагiатне ялозення глупостю по клавiшам роялю ... https://youtu.be/o7DqOwnkACg FREAKING BROTHERS... - ТИПО, ДРОЧУЩИЕ БРАТЬЯ, С КОТОРЫМИ В КОНЦЕ РОЛИКА , ДАЖЕ КОНФЕРАНСЬЕ БРЕЗГУЕТ РУЧКАТЬСЯ...
показати весь коментар
24.02.2023 16:43 Відповісти
Кловуни ничего краще не видумали ніж вкрасти чуже та виконати те на сцені
показати весь коментар
25.02.2023 08:50 Відповісти
Вангую сьогодні бенефіс жОПи..... Які вони патріоти, як боролись з окупантами з перших днів вторгнення... Якби не вони, то нам всім уже був би пез#ець, і т.д. і т.п... 🤮🤮🤮
показати весь коментар
24.02.2023 09:14 Відповісти
Люди з Бетону, люди зі Сталі, прості люди-це і є Україна. Дякую, що Ви є, залишайтесь живими
показати весь коментар
24.02.2023 09:19 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2023 11:52 Відповісти
Слава ЗСУ❤️🖤 та генералу Залужному 🥇Потужному ✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍💯💯💯 Штурм Авдеевки начался 2 Марта 2014 скоро 9 лет

✊✊✊💪💪💪Авдіївка місто Герой🔱🔱🔱💪💪💪✊✊✊💯💯💯
показати весь коментар
24.02.2023 09:37 Відповісти
А от слабкість у вже 45 -річному нелосі,але лошарі та його антиуукраїнському зеленому кодляку,на 90% абсолютно безмозглому та ще й у більшості випадків антиукраїнському.Яку тільки дурню не проголошував Вовочка і отримував повний адобрямс від свого кодла-а всю ту дурню писало його бемозгле оточення.
показати весь коментар
24.02.2023 09:38 Відповісти
Дякую пане Генерал!Дякую ВСІМ,хто зі зброєю в руках боронить державу,хто розробляє та планує операціі,хто рятує поранених.Дякую народу який не мріє про втечу з держави а мріє та вцрить у ПЕРЕМОГУ України.Слава ВСІМ оборонцям України!Слава Україні!Смерть рашистським окупантам!
показати весь коментар
24.02.2023 09:51 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
24.02.2023 10:30 Відповісти
Маю надію, що після Перемоги, щонайменше, іменем Залужного назвуть новий український танк, по типу американських Абрамсів, чі Паттонів.
показати весь коментар
24.02.2023 11:37 Відповісти
після Перемоги - закласти новий парк над Дніпром імені Залужного, з пам'ятною стелою і пам'ятним меморіальним комплексом...
показати весь коментар
24.02.2023 12:07 Відповісти
Не поспішайте, ще не усі селючки до такого готові. Дивилась вчора відео з села Ватутіно, яке пропонують перейменувати на Залужне. То знайшлись старі ватниці, які не хочуть перейменовувати селище на честь нашого головнокомандувача, завдяки якому ці старі шкапи можуть жити у себе вдома.
показати весь коментар
24.02.2023 13:41 Відповісти
В Україні зараз є свій Бог і звуть його - Валерій Залужний!

Слава ЗСУ! Низький уклін усім Героям-захисникам! Вічна пам'ять загиблим.
показати весь коментар
24.02.2023 13:44 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Нации!
показати весь коментар
24.02.2023 20:10 Відповісти
Певно, Залужний має найбільше право заявити про це саме сьогодні.
показати весь коментар
24.02.2023 20:20 Відповісти
Віслюк їм як хвостом маше !
показати весь коментар
25.02.2023 07:19 Відповісти
Будущий президент
показати весь коментар
24.02.2023 22:32 Відповісти
Щоб люди стали ще міцніше Залужний згодився на посилення покарань для учасників війни. Совок в годлові як і у Зелі.
показати весь коментар
25.02.2023 07:17 Відповісти
Так основа це люди,вільні люди.А щоб вони не відчували себе занадто вільними ми їм закон 8271.
показати весь коментар
25.02.2023 10:08 Відповісти
Наш майбутній Президент!

Порядна, чесна та смілива людина!

Без єрмаків, татарових, портрнових, смірнових, коломойських та іншої бидлоти, яка зраджує та розкрадає Україну!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава нашим самовідданим героям!
показати весь коментар
25.02.2023 14:36 Відповісти
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ЖЕРТВ, А ШО ТАМ З КОРУПЦІЄЮ !!!???
показати весь коментар
26.02.2023 00:34 Відповісти
Рада вже внесла 100 поправок в божу заповідь - НЕ КРАДИ.
Юристи і лінгвісти працюють над тлумаченням цього постулату, може там не все так однозначно і це лише помилка перекладу.
показати весь коментар
26.02.2023 13:30 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2023 23:12 Відповісти
як тільки Залужний прогнувся кілька разів перед ОП - Тищенком, Єрмаком, Безуглою та іншими як об нього спочатку почали витирати ноги, а потім з нього взагалі зроблять цапа-відбувайла👇

показати весь коментар
26.02.2023 13:51 Відповісти
 
 