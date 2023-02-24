УКР
Активісти у Польщі увімкнули під російським представництвом у Варшаві тривожні сирени та звуки вибухів. ВIДЕО

Зранку у Варшаві під посольством Росії активісти увімкнули звуки сирен та вибухів і розвернули банер з написом англійською мовою "Росія - держава терорист"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Польщі Моравецький приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Польща (8750) посольство рф (332) Варшава (192)
+29
Кацапські танки доїхали до Берліна, але є нюанс Ще і розмістили де треба
24.02.2023 11:39 Відповісти
+18
Треба, щоб і всередині будівлі серени гуділи цілодобово
24.02.2023 11:40 Відповісти
+17
Так їм і треба. Молодці !
24.02.2023 11:38 Відповісти
24.02.2023 11:38 Відповісти
24.02.2023 11:39 Відповісти
Цікаво, гармата там справна? А снаряди, відповідного калібру, є в наявності?
24.02.2023 11:46 Відповісти
там с продолжением. Русские понесли цветы, а наши плакаты раша убивает наше будущее https://www.youtube.com/watch?v=qKY0ZygY_Qs&ab_channel=FREEPEOPLEFREIEMENSCHEN%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98
26.02.2023 09:54 Відповісти
Гражина, подолог з Польщі, моя названа сестра. Довілє з Литви, медсестра, моя друга сестра. Плачемо разом і разом радіємо. А сьогодні ще й квартиру в новому будинку отримала. Сину залишаю стару. Буде нове дихання в Україні буде мир і Перемога.
24.02.2023 11:39 Відповісти
А чого сину стару? Може навпаки треба?
24.02.2023 11:42 Відповісти
24.02.2023 11:40 Відповісти
Зер гут, водьдемар?))
24.02.2023 11:43 Відповісти
Молодці! І так кілька днів підряд, для збільшення ефекту!
24.02.2023 11:49 Відповісти
24.02.2023 11:56 Відповісти
Годовщина вторжения. Европейцы могли организовать цивилизованные мероприятия, а не туповатые троллинги кацапских посольств.
24.02.2023 12:25 Відповісти
...так заправляй свой тактический диван и выдвигайся на помощь
24.02.2023 13:21 Відповісти
Ловити та пиз**ти ординців? Я з вами згоден.
24.02.2023 15:14 Відповісти
Вот это я понимаю флеш моб...

Наверное я древний и несовременный... Но такая классическая идея - явно облагородит слишком уж "модерную" реальность!!!)))
24.02.2023 20:06 Відповісти
Замість тупуватого невдоволення повчись у європейців: https://youtu.be/uNExVFUm0so
24.02.2023 23:17 Відповісти
На відео мітингувальники не стоять перед посольством Росії у Варшаві. Це будинок, де живуть російські дипломати. Цими сиренами вони вранці розбудили росіян.
25.02.2023 12:18 Відповісти
 
 