Активісти у Польщі увімкнули під російським представництвом у Варшаві тривожні сирени та звуки вибухів. ВIДЕО
Зранку у Варшаві під посольством Росії активісти увімкнули звуки сирен та вибухів і розвернули банер з написом англійською мовою "Росія - держава терорист"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+29 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар24.02.2023 11:39 Відповісти Посилання
+18 Грицько Добрий
показати весь коментар24.02.2023 11:40 Відповісти Посилання
+17 Colt
показати весь коментар24.02.2023 11:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наверное я древний и несовременный... Но такая классическая идея - явно облагородит слишком уж "модерную" реальность!!!)))