Активісти у Польщі увімкнули під російським представництвом у Варшаві тривожні сирени та звуки вибухів. ВIДЕО

Зранку у Варшаві під посольством Росії активісти увімкнули звуки сирен та вибухів і розвернули банер з написом англійською мовою "Росія - держава терорист"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця проведення акції опублікований у соцмережах.

