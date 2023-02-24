УКР
Польща передала Україні чотири танки Leopard 2, решта буде згодом, - Моравецький. ВIДЕО

Польща зараз передала Україні чотири танки Leopard 2, решта будуть трохи згодом.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть", - зазначив він під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Він додав, шо незабаром Польща передасть чергові танки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну, - міністр оборони Польщі Блащак

Польща (8750) танк (2110) Моравецький Матеуш (371)
До нас приїхали бажані гості.
24.02.2023 15:18 Відповісти
+6
Необязательно говорить сколько. Пускай рашисты обосрутся думая что не 4 а 40.
24.02.2023 14:59 Відповісти
+3
Початок є, далі буде більше...
24.02.2023 15:24 Відповісти
Польща сьогодні відправить в Україну перші 14 із обіцяних танків Leopard 2. Джерело:
24.02.2023 14:59 Відповісти
Необязательно говорить сколько. Пускай рашисты обосрутся думая что не 4 а 40.
24.02.2023 14:59 Відповісти
Ти швидко вертишся. А тобі яка куй різниця? Мир?
24.02.2023 15:03 Відповісти
Зараз би не гнати ці 4 танки на фронт. Краще почекати, щоб сформувати з таких хоча б пару танкових батальйонів, щоб мати ударний кулак для наступу. Але це так, просто думка дилетанта.
24.02.2023 15:13 Відповісти
Я тоже так думаю, да и еще с поддержкой арты какой то, или с воздуха, чтоб только куски мяса разлеталось......Эх мечты мечты)
24.02.2023 15:41 Відповісти
Кацапи , тікайте хто як може , бо скоро вам п@@@да 😣
24.02.2023 15:30 Відповісти
Дякуємо, польські браття!
24.02.2023 16:16 Відповісти
О, значит это точно их два часа на трассе видел. Правда везли два, с не четыре.
24.02.2023 16:50 Відповісти
2 часа назад.
24.02.2023 16:52 Відповісти
Початковий варіант теж звучить непогано

Візуалізував: стоїш 2 години, а Леопарди все їдуть і їдуть... Мрії...
27.02.2023 14:30 Відповісти
Дякую.
24.02.2023 18:47 Відповісти
 
 