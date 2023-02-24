2 868 16
Польща передала Україні чотири танки Leopard 2, решта буде згодом, - Моравецький. ВIДЕО
Польща зараз передала Україні чотири танки Leopard 2, решта будуть трохи згодом.
Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть", - зазначив він під час пресконференції з Володимиром Зеленським.
Він додав, шо незабаром Польща передасть чергові танки.
Топ коментарі
+7 Elvis2
показати весь коментар24.02.2023 15:18 Відповісти Посилання
+6 FT FT
показати весь коментар24.02.2023 14:59 Відповісти Посилання
+3 Анжей #509087
показати весь коментар24.02.2023 15:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Візуалізував: стоїш 2 години, а Леопарди все їдуть і їдуть... Мрії...