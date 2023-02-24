Польща передала Україні чотири танки Leopard 2, решта буде згодом, - Моравецький. ВIДЕО

Польща зараз передала Україні чотири танки Leopard 2, решта будуть трохи згодом.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть", - зазначив він під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Він додав, шо незабаром Польща передасть чергові танки.

