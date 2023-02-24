УКР
В Одесі затримали двох "смотрящих" і повідомили про підозру вору в законі Лавасогли-Батумському та п’яти його ставленикам. ВIДЕО

Поліцейські затримали в Одесі двох "смотрящих" та повідомили про підозри шістьом представникам криміналітету, в тому числі вору в законі, чотирьом "смотрящим" та колишньому "куратору" Чорноморська.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що підсанкційний вор в законі на прізвисько Лавасогли-Батумський взяв участь в злочинному зібранні, де визначалалися з кандидатурами "смотрящих" в СІЗО та за містом Чорноморськ.

Цей Лавасогли-Батумський, за даними слідчих, входить до найближчого оточення вора в законі Шакро Молодшого, який підтримує Росію у війні проти України. Шакро хотів використати зв’язки Лавасогли на користь РФ.

Дивіться: Суд відправив під арешт ворів у законі Умку та Лашу Свана: підозрюють у проведені трьох "воровських сходок". ВIДЕО

Тож поліцейські провели спецоперацію. Вони затримали двох "смотрящих" за містом Чорноморськ та окремим корпусом у СІЗО.

На підставі зібраних доказів шістьом представникам криміналітету повідомили про підозру. Серед них - вор в законі на прізвисько Лавасогли-Батумський, четверо так званих "смотрящих" - за держустановою "Одеській слідчий ізолятор" та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній "куратор" за цим містом.

Також читайте: СБУ знешкодила в Одесі банду Сухумо-Кутаїського клану. ФОТОрепортаж

Їх підозрюють в поширенні злочинного впливу та участі у злочинному зібранні.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили зброю, гроші, наркотики, авто та інструкції, як поводитися та що говорити у разі викриття правоохоронцями.

Вора в законі збираються оголосити в міжнародний розшук, а осіб з його оточення - видворити за межі України.

вор у законі (242) Одеса (5599) Нацполіція (15426) Чорноморськ (43)
+28
Нужно было просто свинцом убедить, что кацапскому паханату здесь места нет.
24.02.2023 16:02 Відповісти
24.02.2023 16:02 Відповісти
+22
Які ше вори в законі -- розстріляли нах -- ділов то .
24.02.2023 16:04 Відповісти
24.02.2023 16:04 Відповісти
+14
Лавасоли,Россоли,Батумі,Сухумі і все криСуючі з дозволу хохло камцамольців.
24.02.2023 16:06 Відповісти
24.02.2023 16:06 Відповісти
а Лёне Черновецкому до сих пор ничего не предъявили ? )))))
24.02.2023 16:00 Відповісти
24.02.2023 16:00 Відповісти
Ладно Лёня - безобидный... но хотя бы Юре Енакиевскому что то предъявите, или он до сих пор депутат ? я невкурсе...
24.02.2023 16:01 Відповісти
24.02.2023 16:01 Відповісти
"безобидный" Леня по 115 тарахтит
24.02.2023 17:55 Відповісти
24.02.2023 17:55 Відповісти
Нужно было просто свинцом убедить, что кацапскому паханату здесь места нет.
24.02.2023 16:02 Відповісти
24.02.2023 16:02 Відповісти
Які ше вори в законі -- розстріляли нах -- ділов то .
24.02.2023 16:04 Відповісти
24.02.2023 16:04 Відповісти
Не на часі.
24.02.2023 16:41 Відповісти
24.02.2023 16:41 Відповісти
Шо там з трухановим, він ще не злиняв?
24.02.2023 16:05 Відповісти
24.02.2023 16:05 Відповісти
Він у зеленій вишиванці незламності
24.02.2023 16:06 Відповісти
24.02.2023 16:06 Відповісти
Лавасоли,Россоли,Батумі,Сухумі і все криСуючі з дозволу хохло камцамольців.
24.02.2023 16:06 Відповісти
24.02.2023 16:06 Відповісти
А за пахана Труханова знов забули...
24.02.2023 16:07 Відповісти
24.02.2023 16:07 Відповісти
Довго думали в СБУ, як розібратися із злодіями. А що з цього приводу думають одеські судді, мабуть все таки затягнуть і прикриють, дуже хотів би я помилитися.
24.02.2023 16:14 Відповісти
24.02.2023 16:14 Відповісти
Відпустять, консільєрі від салохівських вже дав указівку.
24.02.2023 16:19 Відповісти
24.02.2023 16:19 Відповісти
Для кацапського крімінального лайна Україна як маліна. Треба просто відстрілювати.
24.02.2023 16:20 Відповісти
24.02.2023 16:20 Відповісти
"Воры в законе"-по понятиям козлы,работают на ФСБ,
24.02.2023 16:22 Відповісти
24.02.2023 16:22 Відповісти
Хороша акція
24.02.2023 16:25 Відповісти
24.02.2023 16:25 Відповісти
Ну і що? Можна подумати, що на зоні вони одразу втратять "автопитет" чи стануть на шлях виправлення. Таких "виправить" тільки одне!
24.02.2023 16:27 Відповісти
24.02.2023 16:27 Відповісти
Вже випустили?
24.02.2023 16:39 Відповісти
24.02.2023 16:39 Відповісти
ЩО??? Інструкції для крадіїв в законі як себе вести у письмовому вигляді???

Ви серьозно???
24.02.2023 17:01 Відповісти
24.02.2023 17:01 Відповісти
Всі «смотрящі» зараз по кабінетах сидять та займаються не місцевими проблемами, а піаряться новинами, до яких не мають жодного відношення.
24.02.2023 17:56 Відповісти
24.02.2023 17:56 Відповісти
Депортували би їх по морю, заодно і акваторію б розмінували, та гарантія була б що не повернуться.
24.02.2023 18:33 Відповісти
24.02.2023 18:33 Відповісти
це шантрапа. смотрящі в офісі зеленського . вори в законі в раді..
25.02.2023 21:45 Відповісти
25.02.2023 21:45 Відповісти
 
 