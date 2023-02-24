В Одесі затримали двох "смотрящих" і повідомили про підозру вору в законі Лавасогли-Батумському та п’яти його ставленикам. ВIДЕО

Поліцейські затримали в Одесі двох "смотрящих" та повідомили про підозри шістьом представникам криміналітету, в тому числі вору в законі, чотирьом "смотрящим" та колишньому "куратору" Чорноморська.

Про це повідомили у Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці встановили, що підсанкційний вор в законі на прізвисько Лавасогли-Батумський взяв участь в злочинному зібранні, де визначалалися з кандидатурами "смотрящих" в СІЗО та за містом Чорноморськ.

Цей Лавасогли-Батумський, за даними слідчих, входить до найближчого оточення вора в законі Шакро Молодшого, який підтримує Росію у війні проти України. Шакро хотів використати зв’язки Лавасогли на користь РФ.

Тож поліцейські провели спецоперацію. Вони затримали двох "смотрящих" за містом Чорноморськ та окремим корпусом у СІЗО.

На підставі зібраних доказів шістьом представникам криміналітету повідомили про підозру. Серед них - вор в законі на прізвисько Лавасогли-Батумський, четверо так званих "смотрящих" - за держустановою "Одеській слідчий ізолятор" та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній "куратор" за цим містом.

Їх підозрюють в поширенні злочинного впливу та участі у злочинному зібранні.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили зброю, гроші, наркотики, авто та інструкції, як поводитися та що говорити у разі викриття правоохоронцями.

Вора в законі збираються оголосити в міжнародний розшук, а осіб з його оточення - видворити за межі України.