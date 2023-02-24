Потрібно подолати "табу" щодо "авіаційної коаліції", ми всі повинні над цим працювати, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні потрібно буде ще подолати "табу" щодо "авіаційної коаліції".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із главою польського уряду Матеушем Моравецьким.
Зеленський подякував прем'єру Польщі, що саме він ініціював створення "танкової коаліції".
"Я дякую нашим партнерам, які долучилися вже, або долучаться. Тому тобі (Матеуш Моравецький. - ред.) доведеться дзвонити нашим партнерам, щоб вони долучалися, бо вони самостійно дуже повільно долучаються. Але це велика підтримка для України. Вірю, що завдяки такій наполегливості нашій та наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати й інші оборонні табу. Подолати табу щодо авіаційної коаліції. Це дуже складне питання, але ми всі повинні над цим працювати. Це посилить українську армію та безпеку нашого простору", - додав глава держави.
Дмитро:
Твоє хлєбало коли відсторонив депутата і заборонив розказувати про закони які приймаються у ВР, а вкраїнчики це все ще й схавали.
прибери клованів з конкурсу ?
в етичній комісії сидять поважні американці, а ти туди сором свій сунеш
А 2 недели назад все тут орали где обещанные самолёты, нам пан Зе.обещал будут на днях