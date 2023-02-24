Я знищив російську присутність в парламенті, російські телеканали в Україні, знищив олігархів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста 5 каналу, заявив, що він знищив російську присутність в Раді та медіа, а також олігархів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, Зеленський зазначив: "Мені здається, що це важливо, що ми не втратили державу. так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно завдяки трошки і мені. Як би це Вам (журналістці 5 каналу - ред.) неприємно було чути. Так вважають багато людей. Авжеж не всі. І я ніякий не герой. Але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо".

