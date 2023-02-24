УКР
Я знищив російську присутність в парламенті, російські телеканали в Україні, знищив олігархів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста 5 каналу, заявив, що він знищив російську присутність в Раді та медіа, а також олігархів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції "Лютий. Рік незламності".

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, Зеленський зазначив: "Мені здається, що це важливо, що ми не втратили державу. так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно завдяки трошки і мені. Як би це Вам (журналістці 5 каналу  - ред.) неприємно було чути. Так вважають багато людей. Авжеж не всі. І я ніякий не герой. Але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помилок у мене було достатньо, головне, щоб не було фатальних, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) олігарх (937) Порошенко Петро (15222)
Топ коментарі
+103
А ще помітили, що день стає довшим? Отож. Дякую, Вова!
показати весь коментар
24.02.2023 22:34 Відповісти
+100
Хахахахахха, что оно мелит. Прекратите, Зеля сгенерировал за сегодня такое количества бреда, что всем хватит этого на обсуждение в последующие пару месяцев (до нового жесткого обсера). Мда, вот что значит, когда текст спичрайтер ему не подготовил.
показати весь коментар
24.02.2023 22:35 Відповісти
+88
Віддай Бєню до ФБР!
показати весь коментар
24.02.2023 22:34 Відповісти
Наймасштабніший спортивний проєкт програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"- Реконструкція в Кривому Розі стадіону"Металург" , який є домашньою ареною футбольного клубу "Кривбас".
"Легендарну арену приводимо до стандартів ФІФА та УЄФА", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Вартість робіт оцінюється в 55 мільйонів гривень (10.04.20)
Вартість реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі обійдеться в 600 мільйонів гривень (28.08.2020)

Вартість реконструкції зросла до несподіваних 732 млн грн.(10.02.2021)

Проект реконструкції стадіону координує актор студії «Квартал 95» Артем Гагарін.

"Відродження вашого клубу ("Кривбас") - це велике щастя для всієї України." - Зеленський , 26.08.2020.
показати весь коментар
25.02.2023 00:24 Відповісти
Забагато самозакоханих "Я".... й тирада-доповідь журналістки 5 каналу не стосувалась раціоналізму... ще б запитала про смі Мердока.... такі емоційно-невиважені журналісти не сприяють авторитету каналу в суспільстві... нажаль.
показати весь коментар
25.02.2023 00:26 Відповісти
Построїв Космодром, засадив його мільярдом дерев, і під кожним розклав бабушкофони. Тепер на Марсі почну яблуні садити.
показати весь коментар
25.02.2023 00:27 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 00:28 Відповісти
ТІЛЬКИ ВИЛІЗ З БУНКЕРА - І ПЕРШИМ ЧИМ ЗАЙНЯВСЯ ЦЕ ДЕОКУПУВАВ КИЇВ.
показати весь коментар
25.02.2023 00:34 Відповісти
є чим пишатися, природжений оратор, до того ж 365 вечірніх гундосиків не минулися даремно
показати весь коментар
25.02.2023 00:40 Відповісти
Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. © Зе

показати весь коментар
25.02.2023 00:42 Відповісти
__iнодi краще жувати ,(реклама жуЙки90х).
А Жаба вона або э,або...... ___
показати весь коментар
25.02.2023 00:43 Відповісти
Манія величі маленького опущеного імбецила
показати весь коментар
25.02.2023 01:07 Відповісти
Ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. © Зе

1. Завдяки тим договорам у тебе та інших "уставших ат вайни" була можливість вісім років ігнорувати повістки з воєнкомату та грати хером на роялі.

2. Про "зрадницькі мінські умовини" один "найвеличніший" донедавна зовсім інше співав:

9.12.2019: https://www.president.gov.ua/news/zagalni-uzgodzheni-visnovki-parizkogo-samitu-v-normandskomu-58797 Мінські домовленості продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого відданні їхній повній імплементації. Вважаємо за необхідне інкорпорувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство.

1.12.2021: https://lb.ua/news/2021/12/01/499888_mi_zmozhemo_zupiniti_viynu_bez.html "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", - Зеленський

11.01.2022 (за півтора місяці до великої війни): https://lb.ua/news/2022/01/11/502806_zelenskiy_zayaviv_pro_gotovnist.html Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"

27.01.2022 (менше місяця до війни): https://www.president.gov.ua/news/shodo-zustrichi-radnikiv-lideriv-******-normandskogo-formatu-72573 Рухаємось до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей.

показати весь коментар
25.02.2023 01:13 Відповісти
Вова, "какая разніца" не тату, цього із пам'яті українців не виведеш
показати весь коментар
25.02.2023 01:23 Відповісти
Увімкнув величнішого на пару хвилин і знудило 🤕
показати весь коментар
25.02.2023 01:25 Відповісти
Зєлєнскій так рідко говорить щось без сценарію на суфлері, що ми почали забувати наскільки він тупий
показати весь коментар
25.02.2023 01:51 Відповісти
"Увімкнув величнішого на пару хвилин". Да вы , батенька, мазохист, или человек с очень устойчивой психикой и стальными нервами!
показати весь коментар
25.02.2023 07:50 Відповісти
Відповідь ображеного хлопчика з манією величі
показати весь коментар
25.02.2023 03:07 Відповісти
Зеленому блазню дуже пощастило з народом, який жидобільшовики суттєво прорідили... Будь який інший народ не обрав би його, а після нападу уже б виніс вирок...
показати весь коментар
25.02.2023 04:11 Відповісти
НЕ МАЄ ШАНСІВ країна, котра відразу після Нападу починає вибори головнокомандуючого.
показати весь коментар
25.02.2023 07:49 Відповісти
І історії багато очільників були "відсторонені" за зраду. І після цього народ перемагав окупантів.
показати весь коментар
25.02.2023 14:37 Відповісти
Це мені тільки здалося,що забагато найвеличнішого в новостній стрічці?
показати весь коментар
25.02.2023 04:56 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:49 Відповісти
Да знаємо що ти зробив добре!! Все бачимо що ти в країні тепер твориш!! Так вже накипіло що далі і нікуди Рятівник ти наш зелений!! Закінчиться колись війна за все спитаємо маю таку надію!!
показати весь коментар
25.02.2023 07:31 Відповісти
Главное без текста шпарит
показати весь коментар
25.02.2023 07:39 Відповісти
Який він жалюгідний! Я хотів змусити себе додивитись до кінця цю постанову Єрмака і Татарова, але не зміг. Зелене болото вважає, що війна усе зпише і усе забудеться, ось тільки сотні тисяч загиблих і мільйони знедолених не дадуть. Суди та розплата - усе ще буде.
показати весь коментар
25.02.2023 07:49 Відповісти
жалкое зрелище.

брехня на брехне
показати весь коментар
25.02.2023 07:54 Відповісти
Вчора думаю ввімкну фоном - хай попи..ить, давно не чув.... І саме на цій "відповіді" ввімкнув.
Це писець! Якась пародія на пародію... Шкода тільки, що багато ще дебілів, кому цей дешевий пафос заходить....
показати весь коментар
25.02.2023 08:07 Відповісти
Так на оцей свій зелохторат безмозглий він і "єго маладая *******" і працюють.
показати весь коментар
25.02.2023 10:49 Відповісти
Коррупции стало гораздо больше,в стране фактически ,, мягкая,, Зе диктатура , уродов и не адекватна у власти стало в разы больше , у власти уголовники - недобитки партии регионов. Одним словом мир задыхается от вони. Если бы не украинский народ- который никогда не будет рабами, наши воины, их мужество и сила и геополитика - не было бы ,, ну я хоть немного что то сделал? ,
показати весь коментар
25.02.2023 08:23 Відповісти
Наглая циничная ложь предводителя коррупции в Украине.
показати весь коментар
25.02.2023 08:23 Відповісти
смішно
показати весь коментар
25.02.2023 08:25 Відповісти
Брехливая Оманская Нарко Мразь со своим фсбэшный завхозом Елдаком и хозяевами беней, пинчуком, ахметом добьют эту Страну...
показати весь коментар
25.02.2023 08:37 Відповісти
"деокупований Київ"? Він дійсно так казав?
показати весь коментар
25.02.2023 08:46 Відповісти
Яке воно потворне і жалюгідне!!!! Воно щось там знищило....впровадження проти Марченка, Кривоноса, Антоненка, Чорновіл до сих пір не скасовані!!!! Дерьмачок і татарів продовжують керувати... Герой хєров!!!!
показати весь коментар
25.02.2023 08:54 Відповісти
Схаменись, чуваче,що ти мелеш
показати весь коментар
25.02.2023 09:24 Відповісти
4 сторінки коментів (315 шт), 21 000 переглядів і жоден на даний час не поставив лайк статті )) Цікавий показник.
показати весь коментар
25.02.2023 09:35 Відповісти
...нда...жодного
показати весь коментар
25.02.2023 09:38 Відповісти
Може зараз тролі набіжуть, але скрін я зробив ))
показати весь коментар
25.02.2023 09:41 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 09:50 Відповісти
Сюди народ заходить в масі. Сюди наріт не заходить бо дивіться марахфон.
показати весь коментар
25.02.2023 20:10 Відповісти
Добавилось 7000 переглядів (було 21 000), 30 коментів (було 325) і з'явилося 7 лайків (було 0), 6 з яких від нонеймів. Думаю ці лайки завдяки моєму посту )
показати весь коментар
26.02.2023 11:41 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2023 12:25 Відповісти
ну молодець, правда у відповідь мосКАЛі напали і окупували купу землі, вкрали і вбили купу людей! економіка -30% за минулий рік....

діло лишилось за малим - звільнити окуповані землі, повернути біженців і переселенців, все відбудувати. тільки мертвих вже не вернеш! (все практично нереально)
показати весь коментар
25.02.2023 09:48 Відповісти
І майже знищив державу
показати весь коментар
25.02.2023 09:53 Відповісти
Да,дайте ему подышать свежим воздухом,в парламенте прекрасно работает агент сивковича и продолжает управлять слугами,как дрессированными собачками.
показати весь коментар
25.02.2023 09:58 Відповісти
велике дякую, що не втік😂.все
показати весь коментар
25.02.2023 10:06 Відповісти
Краще б він з шоблою втік...
показати весь коментар
25.02.2023 17:24 Відповісти
нарешті забрав комп з ремонту.

Тут ще не обговрювали, як він мінські протоколи обізвав зрадницькими?
показати весь коментар
25.02.2023 18:25 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/12372 Тарас Чорновіл :
"Що ще наплело це бундючне й тупе? Старий набір фраз "я не втік", "я президент" (добре, що знову не згадав про "я не лох". Урівняв себе з народом і ЗСУ в тому, що ми зберегли державу. А може, всупереч тобі? "Напевно я щось зробив, раз ми тут в деокупованому Києві" (!!!) Деокупований Київ?! Він цілковитий ідіот, чи це про Порошенка подумав і залишки глузду втратив, чи він настільки неграмотний, що навіть не знає змісту цього слова?
Далі з реально перекошеною від злоби мордою прорік про "зрадницькі" Мінські умовини. Його порівняння себе з Порошенком ще й мега-цинічне. Бо ми таки переможжемо всупереч діям Зеленського, але вже за це заплатили понад сотнею тисяч убитих українців і мільйонами зламаних доль. Цей виродок ні в чому не розкаюється й нічого не спроможний зрозуміти. Він справді безнадійний.
Далі воно ще приписало собі усунення російських впливів у Раді, хоча ми ж знаємо, що все це відбувається якраз усупереч волі його та його ж слуг. Але вершиною навіть не цинізму, а тупості була фраза про те, що він знищив олігархів. Далі був звичний плювок у бік Петра Порошенка (і ви мене будете переконувати, що оце лікується?) Але при цьому в першому ряду напроти нього сидів олігарх Пінчук, як особливо почесний гість, а десь за стінкою реготав найодіозніший олігарх Коломойський...
Усе. Крапка. Я й так забагато уваги присвятив примітивному піарівському заходу дріб'язкової й абсолютно недієздатної істоти, яка навіть говорити власними словами не спроможна. Це просто пара аргументів для роздумів тим, хто повірив, що Зеленський спроможний якось змінюватися. Та він навіть найпростішому дресируванню не піддається..."
показати весь коментар
25.02.2023 18:30 Відповісти
дійсно так

підпишусь під кожним вашим словом
показати весь коментар
25.02.2023 22:34 Відповісти
Чомусь саме при ньому путін і вся москальська банда вважали, що зможуть легко захопити Україну.
показати весь коментар
25.02.2023 18:59 Відповісти
Більшість, то ти сам рахував? Чи Підляк?
показати весь коментар
25.02.2023 20:11 Відповісти
Пропаганда вєлікоє дєло, один марафон чого вартий
показати весь коментар
25.02.2023 21:49 Відповісти
Скромний та красивий наш
показати весь коментар
25.02.2023 20:41 Відповісти
Ми всі знаємо де зараз перебувають олігархи. То що їх ЗАРАЗ НА ЧАСІ немає в Україні не говорить про то що їх не існує.
показати весь коментар
25.02.2023 23:22 Відповісти
яких олигархив ?ти що були конкурентами а як инши олигархи яки зараз у парламенти сидят и при влfди дали . 5 канал не був николи проросийским а от канали Коломийского не закрив ще и зробив их платними
показати весь коментар
27.02.2023 10:21 Відповісти
То воно з дитинства таке йо***те, чи йому ''лаври'' президента так на мізки тиснуть?
показати весь коментар
28.07.2023 10:07 Відповісти
