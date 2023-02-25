Ми з тобою, Україно, - в річницю російського вторгнення світові зірки, серед яких Джулія Робертс та Барбра Стрейзанд, виступили на підтримку нашої держави. ВIДЕО

Понад 30 світових визначних артистів, серед яких Морган Фрімен, Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд і ще понад 30 світових знаменитостей, звернулися до жителів України зі словами підтримки в річницю російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, їхне відеозвернення опублікувала українська платформа зі збору пожертв United24.

Серед тих, хто брав участь у записі звернення, актори Джулія Робертс, Морган Фрімен, Майкл Кітон, Метт Деймон, Марк Хемілл, режисер Уес Андерсон, співачка Барбра Стрейзанд, гурт Pet Shop Boys, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс, історик Тімоті Снайдер та астронавт Скот Келлі.

"Ви боретеся за всіх нас", - зазначив актор Ітан Хоук. "За наш світ, наше благополуччя, нашу свободу", - додав Тімоті Снайдер. "Ви в наших серцях і думках", - сказав Вес Андерсон.

"Ви надихаєте весь світ… Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки знадобиться. І ми сподіваємося на якнайшвидшу перемогу та мир", — заявила Барбра Стрейзанд.

"Ми думаємо про вас і надсилаємо вам нашу любов, сили та наші молитви, — додала Джулія Робертс.

"Ми з тобою, Україно", — говорить у ролику учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус.

"І нехай з тобою буде сила. Завжди", - закінчує відео Марк Хемілл.