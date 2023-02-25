УКР
Ми з тобою, Україно, - в річницю російського вторгнення світові зірки, серед яких Джулія Робертс та Барбра Стрейзанд, виступили на підтримку нашої держави. ВIДЕО

Понад 30 світових визначних артистів, серед яких Морган Фрімен, Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд і ще понад 30 світових знаменитостей, звернулися до жителів України зі словами підтримки в річницю російського вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, їхне відеозвернення опублікувала українська платформа зі збору пожертв United24.

Серед тих, хто брав участь у записі звернення, актори Джулія Робертс, Морган Фрімен, Майкл Кітон, Метт Деймон, Марк Хемілл, режисер Уес Андерсон, співачка Барбра Стрейзанд, гурт Pet Shop Boys, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс, історик Тімоті Снайдер та астронавт Скот Келлі.

"Ви боретеся за всіх нас", - зазначив актор Ітан Хоук. "За наш світ, наше благополуччя, нашу свободу", - додав Тімоті Снайдер. "Ви в наших серцях і думках", - сказав Вес Андерсон.

"Ви надихаєте весь світ… Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки знадобиться. І ми сподіваємося на якнайшвидшу перемогу та мир", — заявила Барбра Стрейзанд.

"Ми думаємо про вас і надсилаємо вам нашу любов, сили та наші молитви, — додала Джулія Робертс.

"Ми з тобою, Україно", — говорить у ролику учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус.

"І нехай з тобою буде сила. Завжди", - закінчує відео Марк Хемілл.

актор (144) шоу-бізнес (113) підтримка (637)
Топ коментарі
+27
Translator

Thank you all American people!
25.02.2023 00:44 Відповісти
+24
Дякуємо за підтримку! Аж мурашки по шкірі, так приємно.
25.02.2023 00:44 Відповісти
+23
Дякуємо всім друзям України!
Разом до Перемоги!
Слава Україні!
Героям Слава!
25.02.2023 00:45 Відповісти
Щойно закінчив писати подяки своїм друзям з багатьох країн різних куточків світу.
Якщо ви маєте друзів за кордоном, подякуйте їм.
Боротьба починається між світовими Добром та Злом. Ми маємо бути разом!
25.02.2023 00:48 Відповісти
Дуже потужно і неймовірно! Відомі люди мають величезний вплив на звичайних людей, а звичайні люди впливають на своїх політиків на виборах.
25.02.2023 00:46 Відповісти
Добрі люди мають триматись разом.
Переможемо тільки так те світове зло, яке кучкується - рашка, чайна, іран, півн.корея... Орбан, альтернатива для Німеччини, МАГА. Ці шайтани вміють об'єднуватись
25.02.2023 00:53 Відповісти
Oh, say, can you see
By the dawn's early light...
25.02.2023 00:47 Відповісти
тільки не усика і не шевченка андрія. цих засранців
25.02.2023 00:54 Відповісти
Це для нас у політиці вони засранці, а для світу - вони зірки.
25.02.2023 08:33 Відповісти
Це до чого? Тобто Ломаченко не засранець, а Усік засранець? Усік прозрів, сподіваюсь, бува теке з людьми. А Шева помилився з Корольовою, та то молодий був, ще дурний.
25.02.2023 08:43 Відповісти
Потужно, дякую нашим друзям!
25.02.2023 00:55 Відповісти
__чужие Актёры оказались разумными и адекватными,чем соседи йЕ баньки машковыгазмановы...___
25.02.2023 01:10 Відповісти
Got bless America Got bless Ukraine
25.02.2023 02:14 Відповісти
Кто теперь заменит проститутку из "Pretty women" ? Кабаева ?
25.02.2023 07:29 Відповісти
А коли ксанка марченко запише відео?
25.02.2023 07:55 Відповісти
Аж на сльозу пробило. Ну, коли вже ці за нас, яких Бог так щедро обдарував, то напевно, і він сам за нас. Тому дякуємо Богу і усім божим людям, а #уйло просто здохне, а не потрапить до раю
25.02.2023 08:34 Відповісти
Селебріті мають потужний вплив на думку суспільства, особливо тоді, коли це суспільство намагаються розколоти між добром та злом. Щира подяка усім, хто обрав добро та підтримав нас.

Угруповання мага на чолі з трампоном вже почали передвиборчу кампанію і зараз почнуть налаштовувати своїх прихильників проти нас та на підтримку *****. П
25.02.2023 09:51 Відповісти
Марк Хэмилл точно знает, кто на стороне света, а кто на темной стороне.
25.02.2023 10:10 Відповісти
НАЗВАНИЕ УКРАИНА БУДЕТ ЕЩЁ ДОЛГО ЗВУЧАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ !!! ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕМ МИРОМ, ЧТОБЫ НАЗВАНИЕ РФ ИСЧЕЗЛО !!! БОГ И БЭТМЕН С УКРАИНОЙ !)
25.02.2023 10:37 Відповісти
А Брюс Уиллис?
25.02.2023 22:15 Відповісти
БЫЛ БЫ Я В АМЕРИКЕ - ПРИШЁЛ ЕГО ПОДДЕРЖАТЬ !!!
25.02.2023 23:13 Відповісти
Після таких відео, головне не задирати носа, а то прям відчув себе дуже класним класним!
25.02.2023 12:25 Відповісти
СЛАВА И РЕСПЕКТ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ которые выступают в поддержку Украины,за правду и свободу!
25.02.2023 15:42 Відповісти
 
 