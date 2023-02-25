УКР
Нас може чекати не один рік боротьби, але буде легше, ніж торік. Ми подужаємо і 5 років війни, - Чорновол. ВIДЕО

2023 рік має бути легшим для захисників України, ніж попередній.

Про це заявила екснардепка, а нині спеціаліст по роботі з ПТРК Тетяна Чорновол в ефірі "Прямого каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є настрій впевненості. Рік тому я також була на бойовій позиції...Це була повна невпевненість, молила Бога, щоб хоч в один танк влучити...Було дуже страшно, раптом не вийде...Зараз зовсім інший настрій, я почуваю впевненість, величезна вдячність військовим...", - зазначила вона.

"Нас насправді може чекати не один рік боротьби, зовсім не один, але...насправді чим довше ми будемо здобувати Перемогу, тим більше тих поколінь московитів будуть навіть боятися ступати на нашу землю. Буде нам важко, але нам буде легше, ніж того року, який ми пережили", - додала захисниця України.

За її словами, найдовшим по відчуттях був перший місяць війни.

"Якщо 5 років, ці 5 років пролетять так, що ми навіть не помітимо. Навіть якщо 5 років війни, ми подужаємо, ми впевнені, ми пройдемо. Чим довше, тим на довше ми закріпимо нашу Перемогу", - акцентувала увагу вона.

Вона також закликала українців зберігати оптимізм.

Чорновол Тетяна (255)
Топ коментарі
+48
А найзеленіший генералісімус нагородив її? Щось я не чув. Зате чув про нагороди марафонщикам.
показати весь коментар
25.02.2023 11:28 Відповісти
+47
Тримайтеся пані Тетяно!
показати весь коментар
25.02.2023 11:27 Відповісти
+23
показати весь коментар
25.02.2023 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
когда придут кацапы, им будет все равно есть группа у вашего племянника или нет. Загребут сразу
показати весь коментар
25.02.2023 23:32 Відповісти
До речі, .. чи хтось чув чи дбр закрило на нею справу за то що вона гроші Януковича конфіскувала? Чи поставили на стенд- бай поки війна?
показати весь коментар
25.02.2023 23:07 Відповісти
