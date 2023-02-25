Зеленський показав кімнату на Банковій, у якій живе з початку війни. ВIДЕО

У фільмі журналіста Дмитра Комарова президент Володимир Зеленський провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував гардероб та зізнався, що частково втратив зір через дотримання режиму світломаскування.

Український ведучий і журналіст Дмитро Комаров опублікував фільм "РІК", в якому розповідається про рік війни в Україні.

У фільмі про події минулого року війни розповіли президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник ГУР МО Кирило Буданов, командуючий Повітряних сил Микола Олещук, командуючий Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, командуючий Сухопутними військами Олександр Сирський, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала та українські воїни.

Володимир Зеленський провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі. Зеленський з 24 лютого 2022 року живе в одній із кімнат ОП.

"Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Багато ж працювали, повного світла не було. Охорона говорила — давай трохи менше. Працювали так багато місяців, а потім трохи погіршився (зір. - Ред.)", — пояснив глава держави.

У Зеленського дотримувалися режиму світломаскування. Пілоти винищувачів під час вильотів, крім координат цілей, могли орієнтуватися на об'єкти, що підсвічуються.

Комаров запитав, чи носить Зеленський лінзи. Президент відповів, що не використовує їх, але змушений читати лише в окулярах.