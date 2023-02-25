УКР
Зеленський показав кімнату на Банковій, у якій живе з початку війни. ВIДЕО

У фільмі журналіста Дмитра Комарова президент Володимир Зеленський провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував гардероб та зізнався, що частково втратив зір через дотримання режиму світломаскування.

Український ведучий і журналіст Дмитро Комаров опублікував фільм "РІК", в якому розповідається про рік війни в Україні.

У фільмі про події минулого року війни розповіли президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник ГУР МО Кирило Буданов, командуючий Повітряних сил Микола Олещук, командуючий Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, командуючий Сухопутними військами Олександр Сирський, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала та українські воїни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про візит до визволеного Херсону: "Було відчуття Задзеркалля"

Володимир Зеленський провів екскурсію своїм помешканням на Банковій, продемонстрував гардероб та фото, яке стоїть у нього на робочому столі. Зеленський з 24 лютого 2022 року живе в одній із кімнат ОП.

"Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Багато ж працювали, повного світла не було. Охорона говорила — давай трохи менше. Працювали так багато місяців, а потім трохи погіршився (зір. - Ред.)", — пояснив глава держави.

У Зеленського дотримувалися режиму світломаскування. Пілоти винищувачів під час вильотів, крім координат цілей, могли орієнтуватися на об'єкти, що підсвічуються.

Комаров запитав, чи носить Зеленський лінзи. Президент відповів, що не використовує їх, але змушений читати лише в окулярах.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153)
+89
25.02.2023 20:24 Відповісти
+79
25.02.2023 20:21 Відповісти
+71
А мівіну де зберігає чому не показав
25.02.2023 20:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Вот это уровень у Комарова, пустили в такие кабинеты, не то что какая то там вcpaтaя Соляр. Перед публикацией этого фильма я го сначала внимательно просмотрели СБУшники.
26.02.2023 07:50
Два брата акробата Комаров и Птушкин. После начала войны Птушкин просто исчез, а Комаров пошел в гору.
26.02.2023 08:18
Забув 🤡 зєлєнскій сказати що в нього не тільки зір сів але і зуби випадають від мівіни.До речі зєлупа не показав склад мівіни і скумбрії яку точив весь час.А як він обгрунтує своє рило яке вже наближається до паравозняка.
26.02.2023 09:25
Пухне з голоду
26.02.2023 13:03
та мабуть цинга)))
26.02.2023 16:16
25% фильма это мекание и бекание Боневтика-потому посмотрел на перемотке 5 мину и не стал дальше. Лучше-бы брали интерьвью у представителей терробороны которые первые встретили парашкинские танки в Бородянке-правда их скорее всего нет в живых.
Фильм-пиар Зеленского
26.02.2023 09:44
Зовсім не висвітлена тема мангалу, в бункері Президента, біля якого проводяться тусовки О.П.
26.02.2023 09:47
РЕСРЕКТ ДМИТРИЮ КОМАРОВУ
26.02.2023 09:50
зацілуй його при нагоді та не шугай кацапомовного сракозализувача.
26.02.2023 14:03
частково втратив зір через дотримання режиму світломаскування Джерело:
буба, чмо ти недолуге, на кого розрахований цей чос, окрім дебілів як ти?
26.02.2023 10:35
сам в ауті.як світломаскування повязане з сидінням в темряві,таку хню висрав ліДор,але бидло хаває...
26.02.2023 13:21
Може воно без окулярів чи маски зварювало протитанкові їжаки у бункері? ))))

А ми так налетіли на бідосю...
26.02.2023 15:13
угу, протиорганні дЄрмакі воно завапаювало...
26.02.2023 15:50
Знайшов Діма Комаров своє призвання! Буде придворним літописцем, щось на зразок ********* Нестора...
26.02.2023 10:55
походу комаров будет наступником зели)))
26.02.2023 11:38
Оооооооо, хвалаааа лідооооруу, **********))
Бідолахи, світломаскувальники, мівінопереводчики)
26.02.2023 12:09
Зелёная плесень с дешёвым театром. Что же он не показал тренажер на котором качает мускулы .Представление,подобное то у,что устроил Путин при переписи населения,когда их показали вместе с бывшей женой в тапочках в убогой двухкомнатной квартире
26.02.2023 14:23
Мені пох де він там свої кістки кидає ввечері, цікавиь чому не готувались до війни?
26.02.2023 15:01
Комарів став часто світитися на каналах... Лізе в усі дірки...
26.02.2023 15:09
А жители Бучим, Чернигова, Гостомеля, Макарова, Тростянца показали руины утворенные Зеленским пока он жил на Банковой и где ничего не строят, чтоб вернуть людям крышу над головой , а Черниговского голову незаконно отстранили по тому, что он хотел строить для черниговцев, а не откатывать зОПе...
26.02.2023 15:25
Схоже, ухилянт втратив не лише зір, а й слух і нюх.
27.02.2023 00:21
Сторінка 3 з 3
 
 