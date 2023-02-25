Я дякую вам, що ви не захиталися у сумнівах чи підтримувати Україну, - Зеленський звернувся до народу Данії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 25 лютого звернувся до народу Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

Президент України зазначив: "Я дякую вам, народе Данії, за те, що ви не похитнулися у своїй відданості нашому захисту. Дякуємо за ваші дії та підтримку! Дякуємо за кожен день, який ми прожили і переживемо разом! Я впевнений, що ми будемо з вами в наш головний день – день нашої перемоги".