Я дякую вам, що ви не захиталися у сумнівах чи підтримувати Україну, - Зеленський звернувся до народу Данії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 25 лютого звернувся до народу Данії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

Президент України зазначив: "Я дякую вам, народе Данії, за те, що ви не похитнулися у своїй відданості нашому захисту. Дякуємо за ваші дії та підтримку! Дякуємо за кожен день, який ми прожили і переживемо разом! Я впевнений, що ми будемо з вами в наш головний день – день нашої перемоги".

I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.
Thank you for your actions and support!
Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

Топ коментарі
+6
Героический народ прям у тебя под носом!!!
А ты покрываешь коррупцию, мародёрство, предательство...и ищешь оваций у другого народа ..
Жалюгидний малорос
показати весь коментар
25.02.2023 21:16 Відповісти
+4
Мав намір розповісти більше однак враховуючи один розумний допис,що в державі росте прогресія вище 73% зе лохторату,висловлюся просто словами Симона Петлюри,"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
показати весь коментар
25.02.2023 21:49 Відповісти
+3
Теперь я знаю зачем 73% его выбрали.
А шоб было с кого поржать
показати весь коментар
25.02.2023 21:10 Відповісти
Теперь я знаю зачем 73% его выбрали.
А шоб было с кого поржать
показати весь коментар
25.02.2023 21:10 Відповісти
Та ну да. Как не поржать с захитуна, который тупо пользкется сруцким текстом из бубыл переводчика.
показати весь коментар
26.02.2023 07:11 Відповісти
Героический народ прям у тебя под носом!!!
А ты покрываешь коррупцию, мародёрство, предательство...и ищешь оваций у другого народа ..
Жалюгидний малорос
показати весь коментар
25.02.2023 21:16 Відповісти
Мав намір розповісти більше однак враховуючи один розумний допис,що в державі росте прогресія вище 73% зе лохторату,висловлюся просто словами Симона Петлюри,"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
показати весь коментар
25.02.2023 21:49 Відповісти
Але краще б залишився гетьман Скоропадський! Тоді б був величезний шанс перемогти ще тоді!...
показати весь коментар
25.02.2023 22:43 Відповісти
люди інших країн, вірять йому....
народ вірить...
розвідка та керівництво країн-партнерів нікуя не вірять.
вони просто, за рахунок українського народу борються з ******, надаючи допомогу.
і моня в очах простих людей, дружніх нам країн є лідером української нації
а що на справді???
послухайте майора чорнобаєва в тікток
процитую абзац про конференцію
бачив підараса який *******. я знаю що він *******, і він знає що я знаю що він *******, і все одно *******..........
показати весь коментар
25.02.2023 22:08 Відповісти
Не знаю, що в нього там у голові твориться, але діагноз манії величі підтверджується. А взагалі, на цій останній пресконференції всі спостерігали зародження диктатора, запам'ятайте цей прогноз.
показати весь коментар
25.02.2023 23:05 Відповісти
Такое мне сказать, мол умный , бо диктатор...злопамятство и лайнистiсть - это с рождения и от того , шо недопалок.
показати весь коментар
26.02.2023 07:13 Відповісти
Шавки гавкают, а караван идёт..
показати весь коментар
25.02.2023 23:57 Відповісти
Ви маете рацiю, з якого боку на нього не глянь - звiдусiль моська.
показати весь коментар
26.02.2023 07:16 Відповісти
 
 