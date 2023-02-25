Я дякую вам, що ви не захиталися у сумнівах чи підтримувати Україну, - Зеленський звернувся до народу Данії. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 25 лютого звернувся до народу Данії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
Президент України зазначив: "Я дякую вам, народе Данії, за те, що ви не похитнулися у своїй відданості нашому захисту. Дякуємо за ваші дії та підтримку! Дякуємо за кожен день, який ми прожили і переживемо разом! Я впевнений, що ми будемо з вами в наш головний день – день нашої перемоги".
I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023
Thank you for your actions and support!
Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шоб было с кого поржать
А ты покрываешь коррупцию, мародёрство, предательство...и ищешь оваций у другого народа ..
Жалюгидний малорос
народ вірить...
розвідка та керівництво країн-партнерів нікуя не вірять.
вони просто, за рахунок українського народу борються з ******, надаючи допомогу.
і моня в очах простих людей, дружніх нам країн є лідером української нації
а що на справді???
послухайте майора чорнобаєва в тікток
процитую абзац про конференцію
бачив підараса який *******. я знаю що він *******, і він знає що я знаю що він *******, і все одно *******..........