УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 603 9

"Сломайте мне пятку": окупант розповів про росіян, які намагаються втекти з фронту, - перехоплення ГУР. АУДIО

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що сім’ї збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

Про це йдеться у перехопленні розмови російського окупанта, яке опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Парень говорит - сломайте мне пятку и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает и на полгода домой уехать. А я ему говорю - давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - розповів окупант.

Його дружина обурилась, що до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Всю ніч, нах#й, бігали від цих, від коптерів, нах#й, скидали на нас", - російський окупант жаліється на ЗСУ. АУДIО

"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должен помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить за это", - розказала дружина.

Чоловік їй розказав, що інших військових карають тим, що відправляють в його підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.

Автор: 

армія рф (18483) розвідка (3915) перехоплення (360)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще шию ламати, результат гарантований!
показати весь коментар
25.02.2023 21:22 Відповісти
пока ктото думает как пятку себе сломать Столяров ***** Шойгучки на карибах или шейлах выступает против войны и называет упоротых З патриотов быдлом
показати весь коментар
25.02.2023 21:31 Відповісти
позор русской армии
показати весь коментар
25.02.2023 21:44 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 21:45 Відповісти
Зломайте п'ятку зеленскому - у нього чотири повістки.
показати весь коментар
25.02.2023 21:52 Відповісти
Порошенко винуватий, не зміг цього поца вчасно на фронт відправити
показати весь коментар
25.02.2023 22:44 Відповісти
Цей твір *Убей немца* написаний у 1942р. Еренбургом. Замість *немца* - *россянец*, що є дуже актуально тепер для кожного українця. *Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли россияне не люди. Отныне слово "россияне" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "россиянен" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного россиянина. твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя россиянина убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь россиянина, россиянин убьет тебя. Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить россиянина пулей, убей россиянина штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей россиянина до боя. Если ты оставишь россиянина жить, россиянин повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного россиянина, убей другого - нет для нас ничего веселее россиянских трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою россиянцев. Убей россиянца! - это просит старуха-мать. Убей россиянца! - это молит тебя дитя. Убей россиянца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!* Слава ЗСУ!
показати весь коментар
25.02.2023 22:00 Відповісти
расеян немав як і нема расеі.. е скот і скотобаза
показати весь коментар
26.02.2023 10:59 Відповісти
тундряной Ахілес обаний - ранєніє в пятку, гангрена....
легкої смерті захотів ?

Простуда, гемарой, чиряк на срацi, Запльована пiдлога, лiкарi, Вiд шприця гематома i - могила! На нiй брудна Офелiя вонюча Та купка маргариток, а пiд нею Лежить той фраєр, що любив освобождати Україну от націстов.
показати весь коментар
25.02.2023 22:12 Відповісти
 
 