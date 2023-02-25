"Сломайте мне пятку": окупант розповів про росіян, які намагаються втекти з фронту, - перехоплення ГУР. АУДIО
Дружина військовослужбовця РФ обурена, що сім’ї збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.
Про це йдеться у перехопленні розмови російського окупанта, яке опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
"Парень говорит - сломайте мне пятку и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает и на полгода домой уехать. А я ему говорю - давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - розповів окупант.
Його дружина обурилась, що до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.
"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должен помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить за это", - розказала дружина.
Чоловік їй розказав, що інших військових карають тим, що відправляють в його підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.
легкої смерті захотів ?
Простуда, гемарой, чиряк на срацi, Запльована пiдлога, лiкарi, Вiд шприця гематома i - могила! На нiй брудна Офелiя вонюча Та купка маргариток, а пiд нею Лежить той фраєр, що любив освобождати Україну от націстов.