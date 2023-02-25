"Сломайте мне пятку": окупант розповів про росіян, які намагаються втекти з фронту, - перехоплення ГУР. АУДIО

Дружина військовослужбовця РФ обурена, що сім’ї збирають кошти на забезпечення мобілізованих. Окупант їй розповів, як інші росіяни готові ламати кістки, аби втекти з передової в Україні.

Про це йдеться у перехопленні розмови російського окупанта, яке опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Парень говорит - сломайте мне пятку и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает и на полгода домой уехать. А я ему говорю - давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - розповів окупант.

Його дружина обурилась, що до її чоловіка та підрозділу ніяка допомога не доходить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Всю ніч, нах#й, бігали від цих, від коптерів, нах#й, скидали на нас", - російський окупант жаліється на ЗСУ. АУДIО

"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должен помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить за это", - розказала дружина.

Чоловік їй розказав, що інших військових карають тим, що відправляють в його підрозділ на перевиховання. Це робиться через їхні скарги на погане забезпечення.