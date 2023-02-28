На нафтобазі в Туапсе вночі сталася пожежа та лунали вибухи. ВIДЕО (оновлено)
Вночі в господарській будівлі на території нафтобази в Туапсе сталася пожежа та лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Щодо нічних вибухів <...>. Нафтові резервуари не зачепило.
Розливу нафтопродуктів немає", - йдеться в повідомленні.
За словами влади, займання локалізували на площі 200 кв. м, після чого повністю загасили. У гасінні взяли участь 32 особи за допомогою 11 одиниць техніки. Адміністрація наголосила, що "приводу для занепокоєння немає".
Як повідомляє телеграм-канал Baza, за попередніми даними, базу атакували безпілотники.
"Два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд з нафтосховищем у Туапсе. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою, телеграм-канал Astra зауважує, що за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ. Інші джерела поки що цю інформацію не підтверджували.
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Порівняйте з тим , як палає коли орки б'ють по нашим базам
Курили папиросы....
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Нефтебазу подожгли...
А синички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли
Долго-долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами
Одеяло убежало, улетела простыня.
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня
Мой вопрос тупой и плоский:
Че курил Корней Чуковский? - https://socratify.net/quotes/kornei-ivanovich-chukovskii Корней Иванович Чуковский,