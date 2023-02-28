УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13814 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 445 23

На нафтобазі в Туапсе вночі сталася пожежа та лунали вибухи. ВIДЕО (оновлено)

Вночі в господарській будівлі на території нафтобази в Туапсе сталася пожежа та лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо нічних вибухів <...>. Нафтові резервуари не зачепило.

Розливу нафтопродуктів немає", - йдеться в повідомленні.

За словами влади, займання локалізували на площі 200 кв. м, після чого повністю загасили. У гасінні взяли участь 32 особи за допомогою 11 одиниць техніки. Адміністрація наголосила, що "приводу для занепокоєння немає".

Також дивіться: У Росії горів хімзавод. ФОТО

Як повідомляє телеграм-канал Baza, за попередніми даними, базу атакували безпілотники.

"Два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд з нафтосховищем у Туапсе. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, телеграм-канал Astra зауважує, що за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ. Інші джерела поки що цю інформацію не підтверджували.

Автор: 

вибух (4507) нафта (5570) пожежа (4350) росія (65856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Oles Filonenko



Секс-скандал с танцующим генералом Матовниковым набирает обороты Следом за видео с неприличными танцульками генерала путина в сеть "слили" его переписку с дамой сердца любовником. Ух, негодуют все скрепы росси
показати весь коментар
28.02.2023 08:26
+12
На РФ вносят изменения в Устав ВС. Теперь вместо команды "Кругом, марш!" офицер должен дать команду "Уйди пративный..."
показати весь коментар
28.02.2023 08:42
+10
кацапи всі підораси ,а цей ще й гей
показати весь коментар
28.02.2023 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что за дерьмо канал...?\это ты на правах рекламы...?\
показати весь коментар
28.02.2023 08:36 Відповісти
Знову хтось сірниками грався .
показати весь коментар
28.02.2023 08:24 Відповісти
Курилки картонные
показати весь коментар
28.02.2023 08:24 Відповісти
Oles Filonenko



Секс-скандал с танцующим генералом Матовниковым набирает обороты Следом за видео с неприличными танцульками генерала путина в сеть "слили" его переписку с дамой сердца любовником. Ух, негодуют все скрепы росси
показати весь коментар
28.02.2023 08:26 Відповісти
кацапи всі підораси ,а цей ще й гей
показати весь коментар
28.02.2023 08:41 Відповісти
На РФ вносят изменения в Устав ВС. Теперь вместо команды "Кругом, марш!" офицер должен дать команду "Уйди пративный..."
показати весь коментар
28.02.2023 08:42 Відповісти
"Кінці у воду ховали"! Тепер напишуть що згоріла купа нафтопродуктів і звинуватять "хахлов" А ті нафтопродукти вже тавно вкрадені та продані
показати весь коментар
28.02.2023 08:28 Відповісти
А ось так дійсно може бути , тому і нема полум'я сильного , як тоді, коли орки луплять по нашим нафтобазах
показати весь коментар
28.02.2023 08:33 Відповісти
Щось не дуже схоже на пожежу
Порівняйте з тим , як палає коли орки б'ють по нашим базам
показати весь коментар
28.02.2023 08:31 Відповісти
по твоім..де ти а де бази
показати весь коментар
28.02.2023 08:46 Відповісти
у тебя база говна в башке кацап недорезанный
показати весь коментар
28.02.2023 15:29 Відповісти
Мені не цікаво, якщо курять без наслідків. Мені цікаво що наші дрони дістають Маріуполь.
показати весь коментар
28.02.2023 08:33 Відповісти
На Туапсе матросы
Курили папиросы....
показати весь коментар
28.02.2023 08:40 Відповісти
А матросы
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Нефтебазу подожгли...
показати весь коментар
28.02.2023 08:45 Відповісти
у казочці здається були таки синички

А синички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли
Долго-долго крокодил

Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами
Одеяло убежало, улетела простыня.

И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня
Мой вопрос тупой и плоский:
Че курил Корней Чуковский? - https://socratify.net/quotes/kornei-ivanovich-chukovskii Корней Иванович Чуковский,
показати весь коментар
28.02.2023 09:33 Відповісти
Там величенька нефтебаза. Палити і палити..))
показати весь коментар
28.02.2023 08:44 Відповісти
пристрелка..другий раз буде в яблочко
показати весь коментар
28.02.2023 08:48 Відповісти
То не мы,то туапсинские партизаны
показати весь коментар
28.02.2023 08:55 Відповісти
Пристрілюються хлопці.
показати весь коментар
28.02.2023 10:04 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2023 10:13 Відповісти
А за 30 метрів від місця вибухів казарма . Норм так , краще і не придумаєш . Нафтобаза -казарма . Мабуть в цистернах живуть , вони звиклі до такого
показати весь коментар
28.02.2023 10:18 Відповісти
 
 