На нафтобазі в Туапсе вночі сталася пожежа та лунали вибухи. ВIДЕО (оновлено)

Вночі в господарській будівлі на території нафтобази в Туапсе сталася пожежа та лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо нічних вибухів <...>. Нафтові резервуари не зачепило.

Розливу нафтопродуктів немає", - йдеться в повідомленні.

За словами влади, займання локалізували на площі 200 кв. м, після чого повністю загасили. У гасінні взяли участь 32 особи за допомогою 11 одиниць техніки. Адміністрація наголосила, що "приводу для занепокоєння немає".

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Як повідомляє телеграм-канал Baza, за попередніми даними, базу атакували безпілотники.

"Два безпілотники, начинені вибухівкою, пошкодили будівлю бойлерної поряд з нафтосховищем у Туапсе. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися дві вирви глибиною півтора метри", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, телеграм-канал Astra зауважує, що за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони РФ. Інші джерела поки що цю інформацію не підтверджували.