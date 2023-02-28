"Немедленно в укрытие": У низці регіонів РФ "оголосили" тривогу, в МНС кажуть про злом серверів. ВIДЕО

Внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів у низці регіонів РФ прозвучала інформація про оголошену повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости.

В МНС РФ нібито заявили, що інформація хибна і не відповідає дійсності. Тим часом, у соцмережах поширюються відповідні ролики.

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