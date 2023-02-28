"Немедленно в укрытие": У низці регіонів РФ "оголосили" тривогу, в МНС кажуть про злом серверів. ВIДЕО
Внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів у низці регіонів РФ прозвучала інформація про оголошену повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости.
В МНС РФ нібито заявили, що інформація хибна і не відповідає дійсності. Тим часом, у соцмережах поширюються відповідні ролики.
Топ коментарі
+20 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар28.02.2023 09:52 Посилання
+17 Алексей Королевский #552373
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+15 Alex Alex #500309
показати весь коментар28.02.2023 09:59 Посилання
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Тепер ще б без електрики посиділи б піврочку, і так щоб раз на 10 днів пару-трійку високоповерхівок стирало під нуль, щоб бігали оркосамиці в сльозах і соплях і щоб калюжі крові... і справедливість би нарешті настала.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Це лише мені аж вуха порізав тон дікторши? Ну насправді ... якщо б ГУЛАГівська вівчарка моглаб розмовляти, то вона, я просто переконаний, спілкувалася б із людьми саме в таких тонах!!!
Проста порівняйте із нашими, твердими, але заспокоюючими, повідомленнями.