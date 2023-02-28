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"Немедленно в укрытие": У низці регіонів РФ "оголосили" тривогу, в МНС кажуть про злом серверів. ВIДЕО

Внаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів у низці регіонів РФ прозвучала інформація про оголошену повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію РИА-Новости. 

В МНС РФ нібито заявили, що інформація хибна і не відповідає дійсності. Тим часом, у соцмережах поширюються відповідні ролики. 

Також читайте: "Внимание, внимание, угроза ракетного удара": вранці мешканці низки російських міст почули по радіо оголошення про повітряну тривогу (доповнено). ВIДЕО

Автор: 

росія (65856) повітряна тривога (931)


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Топ коментарі
+20
Шикарно.
Тепер ще б без електрики посиділи б піврочку, і так щоб раз на 10 днів пару-трійку високоповерхівок стирало під нуль, щоб бігали оркосамиці в сльозах і соплях і щоб калюжі крові... і справедливість би нарешті настала.
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28.02.2023 09:52
+17
Как же хочется что б у них как и по всей Украине, по 5 раз на день тревоги.,и не просто тревоги, а приелеты. Желательно по большому скопление людей. Что б поняли, гниды, как мы этот год жили
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28.02.2023 09:51
+15
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.02.2023 09:59
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28.02.2023 09:45 Відповісти
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28.02.2023 10:10 Відповісти
Як рижський бальзам на душу, дуже приємно
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28.02.2023 09:47 Відповісти
Как же хочется что б у них как и по всей Украине, по 5 раз на день тревоги.,и не просто тревоги, а приелеты. Желательно по большому скопление людей. Что б поняли, гниды, как мы этот год жили
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28.02.2023 09:51 Відповісти
Шикарно.
Тепер ще б без електрики посиділи б піврочку, і так щоб раз на 10 днів пару-трійку високоповерхівок стирало під нуль, щоб бігали оркосамиці в сльозах і соплях і щоб калюжі крові... і справедливість би нарешті настала.
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28.02.2023 09:52 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.02.2023 09:59 Відповісти
Вибачте, будьласка а можна запитати думку спільноти?

Це лише мені аж вуха порізав тон дікторши? Ну насправді ... якщо б ГУЛАГівська вівчарка моглаб розмовляти, то вона, я просто переконаний, спілкувалася б із людьми саме в таких тонах!!!

Проста порівняйте із нашими, твердими, але заспокоюючими, повідомленнями.
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28.02.2023 10:12 Відповісти
А я бы хотел увидеть реальное видео, где рсн под рёв мегафонов "немедленно..." разбегается, как тараканы по щелям
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28.02.2023 10:50 Відповісти
Буданов чи Фьодоров розважаються?
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28.02.2023 11:49 Відповісти
волки -волки !!! кричал мальчик , но однажды пришли ВОЛКИ и сожрали СТАДО !!!
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28.02.2023 12:06 Відповісти
а пора б уже тим крисам і жити в норах без світла
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28.02.2023 13:39 Відповісти
Утечка мозгов будет только усиливаться на кацапии, так что подобные взломы будут все чаще. Всю эту инфраструктуру нужно кому то обслуживать.
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28.02.2023 18:58 Відповісти
 
 