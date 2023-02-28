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Бахмут під обстрілами російської артилерії. Вулиця Корсунського. Січень 2023 | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Російська артилерія руйнує Бахмут, постійно обстрілюючи місто.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зафільмував одну з вулиць Бахмуту, що перебуває постійно під прицілом російських окупантів. Відеозапис зроблений у січні 2023 року.

"Вулиця Корсунського. Тут суцільні руйнування. Російська артилерія продовжує нищити місто. Тут нікого вже нема. Це, фактично передова. На отому пригірку ворог. Там підстанція. Ворог все це спостерігає", - каже на записі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цілодобова аеророзвідка у Бахмуті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+7
Паскудна узкая натура - все нищіти. Навіть ціною свого ж життя.
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28.02.2023 10:21
+6
Вот все таки, как не старайся, но Бонапарта из Сырского не слепишь. Гиблое дело.

😮Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента.

🤭Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт.

😨О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишуть уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая.

🤦🏼Вспомните с какой настойчивостью провласный единный иелемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный.

😡Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы.

😴Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.
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28.02.2023 10:30
+5
Всюди де влізали призначенці «нового чемберлена» приходилося ціною життів Українських Захисників виправляти його геніальні призначення!!!
Прикладів за 4 роки більш, ніж достатньо!!
Кров людська не водиця, проливати її марно, не годиться!!!
Чекаємо в Бахмуті ударний штурмовий батальйон з ОПУ, на чолі з єрмаком та татаровим!!!
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28.02.2023 10:44
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Паскудна узкая натура - все нищіти. Навіть ціною свого ж життя.
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28.02.2023 10:21 Відповісти
Тупикова гілка розвитку. "Послє нас - хоть трава нє расті".
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28.02.2023 10:45 Відповісти
Вот все таки, как не старайся, но Бонапарта из Сырского не слепишь. Гиблое дело.

😮Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента.

🤭Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт.

😨О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишуть уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая.

🤦🏼Вспомните с какой настойчивостью провласный единный иелемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный.

😡Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы.

😴Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.
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28.02.2023 10:30 Відповісти
Бахмут під загорозою повного оточення ще з січня і його так і не оточили, бо в ворога немає для цього живої сили, яка готова вмирати та снарядів у достатній кількості. Бахмут утримують тому, що це чудова м'ясорубка і тому що кожного дня там загибається півтори тисячі рашистів, його варто утримувати якнайдовше, щоб там їх передохло якомога більше. Ворог не зможе оточити його раптово, бо його частковий успіх якщо і є, то він дуже повільний і це лічені метри, бо на кожні 90 метрів землі він страчає 2000 солдат, тож чим довше його обороняють, тим більше ворожих трупів - осі і весь здоровий глузд
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28.02.2023 11:26 Відповісти
Сподіваюсь ти пишеш з Бахмуту? Всім зеленим просто насрать на наших хлопців в Бахмуті, бо це ж не сукі урода там воюють. Заради гарної картинки- хай гинуть наши воїни за міськи розвалини.
Очікую, , що ти застрелишся від сорому, якщо Бахмут попаде в оточення.
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28.02.2023 14:40 Відповісти
В Бахмутській м'ясорубці кожен день загибається півтори тисячі рашистів і там перемелюється наступальний потенціал ворога. Якщо відступити з Бахмута ворог нікуди не дінеться, а стині міста фортеці допомогають нищити його такими масштабами і з мінімальними втратами. А командування чудово розуміє всі ризики в Бахмуті та має найактуальнішу інформацію та дані розвідки і примйме рішення без всепропальщиків з Росії
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28.02.2023 14:49 Відповісти
З Бахмута пишеш????? йди за рус кораблем, гніда. Ти такий воїн, яка ця тварюка грінпоц президент. Йому теж перед війною "краще" було видно. Чим все закінчилось? Десятками тисяч трупів мирного населення. Тварі ви, та руки у вас по лікоть в кровіщи.
Ще раз таку хєрню напишеш- відповідь буде тільки така- йди , падло, захищай країну.
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28.02.2023 15:00 Відповісти
Ти ще не пі всіма моїми коментарями це написав, ще багато залилишилось. Спам далі, відпарацьвуй твої кремлівські гроші
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28.02.2023 15:44 Відповісти
сирський ти??? За що "люблю" зелену сволоту, що чужими руками завжди ******* жар загрібати, і вельми ******* на всіх притомних з дивану.
Так ось не вгадав- мій брат зараз в Бахмутє, тому про це знаю з перших рук. Да, я не в Бахмуті зараз, я в другому місці на фронті, так що заткни своє продажне вонюче хлєбало, бо це ти в нас *********** сраколіз.
Бери зброю, іди , патріот" хєров, та захищай свою країну. Всрався?
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28.02.2023 18:15 Відповісти
Твой большой брат в на Лубянке сидит
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28.02.2023 18:31 Відповісти
Контрбатарейні радари з Резніковим в дії …
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28.02.2023 10:37 Відповісти
Всюди де влізали призначенці «нового чемберлена» приходилося ціною життів Українських Захисників виправляти його геніальні призначення!!!
Прикладів за 4 роки більш, ніж достатньо!!
Кров людська не водиця, проливати її марно, не годиться!!!
Чекаємо в Бахмуті ударний штурмовий батальйон з ОПУ, на чолі з єрмаком та татаровим!!!
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28.02.2023 10:44 Відповісти
Всюду повилізали рашистські тролі, ціла орда штурмує зараз Цензор
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28.02.2023 11:28 Відповісти
Це був січень...А сьогодні вже останній день лютого... І потрібно дивитися правді в очі - тактика росіян по повільному але поступовому й довготривалому "продавлюванню" оборони наших військ приносить їм хоч і не швидкі, але відчутні успіхи! За останніми даними deepstatemap, ворог з півночі практично підійшов до Хромового, а на півдні знаходиться усього у 300-400 метрах від відомого усім літака на в'їзді до Бахмута! Відстань по прямій між передовими позиціями з південного до північного фасу наступу рашистів становить трохи більше 4 км. І якщо наше вище військове командування найближчим часом не вживе дієвих заходів, яким чином кардинально зламати цю тактику рашистів, яка забезпечує їх успіхи на полі бою,- на такий довгоочікуваний контрнаступ на Півдні можна навіть не мріяти...
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28.02.2023 11:12 Відповісти
Час минає, ситуація як була поганою, так і залишилася - і це називається стабільно поганою. Поганою, але стабільною, а ворог так і не може захопити місто. Звичайно треба діяти - потрібно підкріплення захисникам та можливо відбивати захопленів території навколо Бахмуту
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28.02.2023 11:32 Відповісти
Цілком адекватний комент. Рахунок іде я думаю навіть не на дні а на години. Якби було чим зупинити атаку з півночі то уже б зробили. Жалко наших вояків які там знаходяться.
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28.02.2023 11:48 Відповісти
Зупинили. З серпня рашисти не можуть взяти Бахмут і зараз майже виснажили свої сили та в них закінчуються снаряди і зараз великий наступ наші воїни перетворили на повзучий. І було і є чим - ******** західною зброєю, і її буде більше. І треба пам'ятати, які ми сили стримуємо - задіяно вже 90% усієї російської армії і тому не треба чекати швидкої перемоги. А на кожного нашого загиблого воїна набагато більше ворожих жмурів та тих мобіків, яка оборона зламала психологічно і вони вже не підуть у наступ.
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28.02.2023 14:55 Відповісти
Ваші би слова - да Богові у вуха!
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28.02.2023 16:51 Відповісти
ни чего не виснажили свої сили та в них не закінчуються снаряди. байки.
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28.02.2023 18:36 Відповісти
Тільки виставляючи фотку гори трупів, Пригожин для таких як ти пояснює, що це через брак снарядів. А ті хто читає західні джерела і без нього знають, що в Росії залишилося вже менше 30% снарядів і цю проблему вирішити зараз неможливо
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28.02.2023 18:40 Відповісти
Пригожину нужно оправдать свою утилизацию зэков через брак снарядів. Не надо уши развешивать. Рашисты в разы больше расходуют снарядів. Иран, КНДР, Беларусь, а скоро и Китай будут поставлять. И сами они производят.
Глупо расчитывать, что у врага кончатся набои
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28.02.2023 21:05 Відповісти
Іран вже постачав снаряди з листопада минулого року і це не допомогло це рашистам. А брак снарядів, про який каже Пригожин підтверджують авторитетні західні джерела і виправдовуйся-не виправдовуйся, а якщо снарядів немає, то рашисти і без Пригожина розуміють, що гарматного м'яса вже не настачишся і тому клянчать снаряди у китайців, які їх послали, а м'ясо вже набирають у Лівані
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28.02.2023 21:18 Відповісти
"авторитетні західні джерела" ссылаются на слова Пригожина - только и всего.
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28.02.2023 21:44 Відповісти
Ну звісно, саме Пригожин розповість всім, що в Росії залишилось лише 30% снарядів, про які я написав вище. Якщо авторитетні західні джерела публікують інформацію, то на кого б вони не посилалися, ця інформаціє з найбільшою вірогідністю достовірна, бо на кону стоїть не авторитет Пригожина, а авторитет самого джерела і наводячи чиюсь цитату, її зміст зпівставляється з іншими джерелами, у тому числі і розвідки.
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28.02.2023 21:49 Відповісти
именно сам пригожин = звичайная деза
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01.03.2023 00:13 Відповісти
Полгода назад нам говорили, что благодаря хаймарсам удается уничтожать прифронтовые склады боеприпасов , что снижает потенциал раш-артиллерии... Теперь, когда раша сосредоточила атакующие усилия на сравнительно узком пятаке и понятно:где эти склады боезапаса искать - мы опять читаем про огненный вал ? Шо - хаймарсы закончились? Так так и пишите...И объясните почему. Тем более, что ответ очевиден.
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01.03.2023 06:18 Відповісти
А где наша артиллерия чтоб уничтожать их артиллерию ? Хаймарсы ? Уничтожениме складов ? Где это ? Что случилось, что всё вернулось к весенней ситуации ?
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04.03.2023 18:46 Відповісти
 
 