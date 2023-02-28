Бахмут під обстрілами російської артилерії. Вулиця Корсунського. Січень 2023 | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Російська артилерія руйнує Бахмут, постійно обстрілюючи місто.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зафільмував одну з вулиць Бахмуту, що перебуває постійно під прицілом російських окупантів. Відеозапис зроблений у січні 2023 року.

"Вулиця Корсунського. Тут суцільні руйнування. Російська артилерія продовжує нищити місто. Тут нікого вже нема. Це, фактично передова. На отому пригірку ворог. Там підстанція. Ворог все це спостерігає", - каже на записі Бутусов.

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