Бахмут під обстрілами російської артилерії. Вулиця Корсунського. Січень 2023 | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Російська артилерія руйнує Бахмут, постійно обстрілюючи місто.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зафільмував одну з вулиць Бахмуту, що перебуває постійно під прицілом російських окупантів. Відеозапис зроблений у січні 2023 року.
"Вулиця Корсунського. Тут суцільні руйнування. Російська артилерія продовжує нищити місто. Тут нікого вже нема. Це, фактично передова. На отому пригірку ворог. Там підстанція. Ворог все це спостерігає", - каже на записі Бутусов.
Топ коментарі
+7 Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар28.02.2023 10:21 Посилання
+6 volley
показати весь коментар28.02.2023 10:30 Посилання
+5 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар28.02.2023 10:44 Посилання
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😮Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента.
🤭Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт.
😨О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишуть уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая.
🤦🏼Вспомните с какой настойчивостью провласный единный иелемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный.
😡Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы.
😴Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.
Очікую, , що ти застрелишся від сорому, якщо Бахмут попаде в оточення.
Ще раз таку хєрню напишеш- відповідь буде тільки така- йди , падло, захищай країну.
Так ось не вгадав- мій брат зараз в Бахмутє, тому про це знаю з перших рук. Да, я не в Бахмуті зараз, я в другому місці на фронті, так що заткни своє продажне вонюче хлєбало, бо це ти в нас *********** сраколіз.
Бери зброю, іди , патріот" хєров, та захищай свою країну. Всрався?
Прикладів за 4 роки більш, ніж достатньо!!
Кров людська не водиця, проливати її марно, не годиться!!!
Чекаємо в Бахмуті ударний штурмовий батальйон з ОПУ, на чолі з єрмаком та татаровим!!!
Глупо расчитывать, что у врага кончатся набои