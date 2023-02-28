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Росіяни розміщують гармати та "зенітки" зразка 1939 року навколо Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують рух техніки російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що протягом доби продовжився активний рух техніки по трасі Запоріжжя-Пологи-Маріуполь у бік Маріуполя.

"Зафіксовано щонайменше 10 танків (один з них - з прапором Республіки Казахстан) та одну велику гаубицю. Активний рух техніки через Маріуполь у бік Мангуш/Бердянськ на узбережжя Маріупольського району. Понад десять вантажівок з БК, поки живою силою та автівка управління. Позначка "V", - розповів Андрющенко.

"Зафіксовано постачання зброї (грамати та "зенітки") зразків 1939 року. Масово розміщують навколо Маріуполя. Судячи з розстановки в такий спосіб росіяни будуть намагатись протидіяти Маріупольської бавовні", - додав він.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують розміщувати військових компактно, поновивши практику розміщення в школах Маріуполя.

"Надійшла інформація про плани розмістити військових-окупантів в приміщенні школи №63 посеред ЖМР 23. Чергова спроба прикритися цивільними", - пояснив він.

"В цілому основний перекид з Маріуполя та Маріупольського району живої сили завершено. Загальна чисельнисть залишків становить до 10-15 тисяч. (зменшення на 20-25 тисяч). Маріуполь продовжує виявляти, фіксувати та корегувати дані по русні, активно допомогаючи бавовні", - підсумував радник мера.

Також читайте: В окупованому Маріуполі знову знищено склад росіян, долучаються не лише дрони, але й "небайдужі люди", - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

Маріуполь (3243) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+12
Одно плохо - там безропотных рабов еще 140 миллионов и ребята сейчас хорошо понимают почему у немецких пулеметчиков ехала крыша на восточном фронте.
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28.02.2023 12:35
+11
Ну и что? Они не могут стрелять, убивать и сбивать? Если этого старья и живой силы там много - то нам разве легче?
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28.02.2023 12:33
+8
Можуть ще аврору притягнути.
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28.02.2023 12:31
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Можуть ще аврору притягнути.
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28.02.2023 12:31 Відповісти
і нашо усю залізяку? - пушку відпилити і перенести досить
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28.02.2023 12:38 Відповісти
37-мм автомати́ческая зени́тная пу́шка образца́ 1939 го́да (61-К) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 индекс ГРАУ - 52-П-167) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 зенитная пушка периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Великой Отечественной войны . Разработана на основе шведской https://ru.wikipedia.org/wiki/Bofors_L60 40-мм пушки https://ru.wikipedia.org/wiki/Bofors Bofors https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D0%BC%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(61-%D0%9A)#cite_note-1 [1] .

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28.02.2023 12:54 Відповісти
Жодна зенітка, навіть антикварна не робить кацапа безсмертним.
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28.02.2023 12:32 Відповісти
Одно плохо - там безропотных рабов еще 140 миллионов и ребята сейчас хорошо понимают почему у немецких пулеметчиков ехала крыша на восточном фронте.
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28.02.2023 12:35 Відповісти
Та нема 140 мільйонів. Максимум 90.
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28.02.2023 12:55 Відповісти
"Население россии в 2023 году

28 января 2022 года Росстат сообщил о снижении численности населения на 0,7 млн человек по итогам 2021 года. По данным ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек."

Даже с учётом волны миграции 2022 года - там еще около 140 миллионов.
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28.02.2023 12:59 Відповісти
Там декілька років назад, начальницю росстата прибрали, бо правду ляпнула про чисельність населення росії.
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28.02.2023 13:18 Відповісти
+\- 10 млн.рабов нам кардинально ситуацию не меняют. Помните как всякие "эксперты" нам рассказывали что ***** плебс не простит потерь более 50 тыс., потом более 100 тыс.. Ну и? Схавали и не поперхнулись. Нам придётся это все или большую часть этого перемолоть.
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28.02.2023 13:26 Відповісти
Они не безропотные рабы, которым на всё без разницы, лишь бы покормили , а воодушевлённые идеей имперской, или патриотичной, в их понимании, идеей возрождения величия своей страны, вот это плохо для Украины.
Если бы они были безропотные рабы, всё было бы намного проще, сюда просто уже давно бы никто не приехал воевать, или сдавались целыми бригадами.
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28.02.2023 13:07 Відповісти
И так можно сказать. Я часто говорю что вся Раша - это коллективное *****.
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28.02.2023 13:28 Відповісти
Українець не втомлюеться вбивати мокшу, дев'ять років українцям забоняли та перешкоджали вбивати москалів. Зараз Українець щасливий що може вбивати мокшу багато і з різноманітної зброї.
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28.02.2023 13:19 Відповісти
Не нужно только шапкозакидательства. На утилизации этого биомусора гибнут и наши ребята. И это лучший фонд страны. Про сотни тысяч погибших мирных и миллионы уехавших тоже не забывайте.
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28.02.2023 13:32 Відповісти
Так гинуть, так це велика втрата та горе для України, але з 2014 року по 24 лютого 2022 року українських захисників підло відстрілювали в окопах не даючи можливості помститися, а зараз українці вбивати мокшанську сволоту не заважає ні запроданьське міністерство оборони, ні малоросійський генштаб, ні полковник Козлов, ні навіть препіздент росіяфіл Зелупа. Так що не потрібно розповсюджувати тут стогін та зойки про наші втрати!Україна або смерть!
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28.02.2023 13:56 Відповісти
Вот не надо только рассказывать сказки про "не давали". Кто не давал стрелять до приснопамятного приказа Тарана? Насыпали со всех калибров. И где вы увидели "стогін і зойки"? Почитайте статьи Залужного, может что дойдет.
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28.02.2023 14:32 Відповісти
Близько 90млн, з них руснявьіх близько 20млн, інше тюрк/кавказ.
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28.02.2023 13:25 Відповісти
причиною смерті вважається гріховність людини: «Відплата за гріх - смерть» (Рим. 6:23). Це означає, що «безгрішний чоловік» не буде знати смерті духовної і буде https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C жити вічно .
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28.02.2023 12:43 Відповісти
😊 Це дискусійне питання для екуменічних пабліків. І той кацап, яктй прийшов в Україеу точно безгрішним не є. Мінімум - по трьох з десяти заповідей.
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28.02.2023 12:49 Відповісти
Ну и что? Они не могут стрелять, убивать и сбивать? Если этого старья и живой силы там много - то нам разве легче?
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28.02.2023 12:33 Відповісти
так,але дії свинособак передбачувані і це добре..
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28.02.2023 12:36 Відповісти
Легче...
Потому,что:
- неизвестно их состояние ( надеюсь - плохие)
- тоже самое боеприпасык ним и расходники.
- точность и дальность стрельбы
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28.02.2023 13:07 Відповісти
Их много, очень много. Даже если часть из них в плохом состоянии это не меняет кардинально ситуацию. Боеприпасов со времен совка осталось немерено. Даже если часть - некондиция. В комплексе с современным оружием, которого в раше тоже достаточно - это совсем ничего хорошего. Это только означает что нам будет еще труднее это все всковырнуть.
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28.02.2023 13:22 Відповісти
Хорошо, что у кацапов нету тунгусок и панцирей для прикрытия. Это легче нам.

Но эти зенитки - серьезнейшее оружие против дронов. У них есть готовый механический прицельный комплекс, чтобы срубать дроны. Если дрон прямо на них летит, то собьют за пару очередей. Боеприпасы могут купить в любой день в году миллион штук у Северной Кореи. И там состояние будет в высшей степени отличное, прямо в масле и бумаге каждый патрон дадут. И трассеры там в каждом патроне могут быть, даже новичок сможет с корректировкой рано или поздно набить руку и давать команду на огонь.

Нам придется на каждую такую зенитку тратить ракету из химарса (с бомбой которая). Чтобы затем кошмарить кацапов более дешевыми дронами.

И нам бы эти зенитки пригодилось бы. 2 таких зенитки в гостомеле могли покрошить кацапский десант, сбив под десяток-другой вертушек за полминуты, дальше бежать уже от ракет, т.к. ствол сгорел бы уже.
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28.02.2023 15:26 Відповісти
А ты думал, что они рогатками воюют ?
Радуйся, что нет у них чего по лучше !
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28.02.2023 15:38 Відповісти
і де на відео гармати та зенітки 1939-го року?
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28.02.2023 12:34 Відповісти
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28.02.2023 12:41 Відповісти
Будут снимать кино - "А орки тут тихие".....
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28.02.2023 12:56 Відповісти
А цей хлам ще стріляє? О_о
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28.02.2023 13:04 Відповісти
Кацапы/упали ниже, чем была украинская армия в 2014м... )))
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28.02.2023 13:05 Відповісти
так вони в тому році і живуть
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28.02.2023 13:27 Відповісти
такие как 15-16 веке..фетильные пулялки-а доспехи?
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28.02.2023 15:05 Відповісти
 
 