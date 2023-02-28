Росіяни розміщують гармати та "зенітки" зразка 1939 року навколо Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують рух техніки російських загарбників.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що протягом доби продовжився активний рух техніки по трасі Запоріжжя-Пологи-Маріуполь у бік Маріуполя.
"Зафіксовано щонайменше 10 танків (один з них - з прапором Республіки Казахстан) та одну велику гаубицю. Активний рух техніки через Маріуполь у бік Мангуш/Бердянськ на узбережжя Маріупольського району. Понад десять вантажівок з БК, поки живою силою та автівка управління. Позначка "V", - розповів Андрющенко.
"Зафіксовано постачання зброї (грамати та "зенітки") зразків 1939 року. Масово розміщують навколо Маріуполя. Судячи з розстановки в такий спосіб росіяни будуть намагатись протидіяти Маріупольської бавовні", - додав він.
За словами Андрющенка, окупанти продовжують розміщувати військових компактно, поновивши практику розміщення в школах Маріуполя.
"Надійшла інформація про плани розмістити військових-окупантів в приміщенні школи №63 посеред ЖМР 23. Чергова спроба прикритися цивільними", - пояснив він.
"В цілому основний перекид з Маріуполя та Маріупольського району живої сили завершено. Загальна чисельнисть залишків становить до 10-15 тисяч. (зменшення на 20-25 тисяч). Маріуполь продовжує виявляти, фіксувати та корегувати дані по русні, активно допомогаючи бавовні", - підсумував радник мера.
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28 января 2022 года Росстат сообщил о снижении численности населения на 0,7 млн человек по итогам 2021 года. По данным ведомства, на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек."
Даже с учётом волны миграции 2022 года - там еще около 140 миллионов.
Если бы они были безропотные рабы, всё было бы намного проще, сюда просто уже давно бы никто не приехал воевать, или сдавались целыми бригадами.
Потому,что:
- неизвестно их состояние ( надеюсь - плохие)
- тоже самое боеприпасык ним и расходники.
- точность и дальность стрельбы
Но эти зенитки - серьезнейшее оружие против дронов. У них есть готовый механический прицельный комплекс, чтобы срубать дроны. Если дрон прямо на них летит, то собьют за пару очередей. Боеприпасы могут купить в любой день в году миллион штук у Северной Кореи. И там состояние будет в высшей степени отличное, прямо в масле и бумаге каждый патрон дадут. И трассеры там в каждом патроне могут быть, даже новичок сможет с корректировкой рано или поздно набить руку и давать команду на огонь.
Нам придется на каждую такую зенитку тратить ракету из химарса (с бомбой которая). Чтобы затем кошмарить кацапов более дешевыми дронами.
И нам бы эти зенитки пригодилось бы. 2 таких зенитки в гостомеле могли покрошить кацапский десант, сбив под десяток-другой вертушек за полминуты, дальше бежать уже от ракет, т.к. ствол сгорел бы уже.
Радуйся, что нет у них чего по лучше !