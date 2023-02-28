Росіяни розміщують гармати та "зенітки" зразка 1939 року навколо Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують рух техніки російських загарбників.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що протягом доби продовжився активний рух техніки по трасі Запоріжжя-Пологи-Маріуполь у бік Маріуполя.

"Зафіксовано щонайменше 10 танків (один з них - з прапором Республіки Казахстан) та одну велику гаубицю. Активний рух техніки через Маріуполь у бік Мангуш/Бердянськ на узбережжя Маріупольського району. Понад десять вантажівок з БК, поки живою силою та автівка управління. Позначка "V", - розповів Андрющенко.

"Зафіксовано постачання зброї (грамати та "зенітки") зразків 1939 року. Масово розміщують навколо Маріуполя. Судячи з розстановки в такий спосіб росіяни будуть намагатись протидіяти Маріупольської бавовні", - додав він.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують розміщувати військових компактно, поновивши практику розміщення в школах Маріуполя.

"Надійшла інформація про плани розмістити військових-окупантів в приміщенні школи №63 посеред ЖМР 23. Чергова спроба прикритися цивільними", - пояснив він.

"В цілому основний перекид з Маріуполя та Маріупольського району живої сили завершено. Загальна чисельнисть залишків становить до 10-15 тисяч. (зменшення на 20-25 тисяч). Маріуполь продовжує виявляти, фіксувати та корегувати дані по русні, активно допомогаючи бавовні", - підсумував радник мера.

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