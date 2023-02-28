Командир "Фрайкору", Герой України (посмертно) Георгій Тарасенко про бій зі спецназом РФ у Харкові 27.02.2022: Взяли 4 полонених та ліквідували близько 20 окупантів. ВIДЕО

Герой України та лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко, який загинув у березні 2022 року під час визволення села Мала Рогань, розповів про бій із російським спецназом 27 лютого 2022 року в Харкові.

Про це у Facebook розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це інтерв’ю з командиром добровольчого загону "Фрайкор" Георгієм Тарасенком я записав у харківському СБУ 2 березня 2022 року. Георгію було лише 25 років, але він як доброволець вже був в АТО, став справжнім Воїном, який був зосереджений тільки на одному - як знищувати окупантів. Начальник харківського СБУ Р. Дудін видав зброю "Фрайкору" 24 лютого, і з того часу Тарасенко на вагався брати участь в усіх боях за рідне місто.

Георгій загинув у першій вдалій контратаці під Харковом - визволенні села Мала Рогань. Він як завжди йшов уперед на чолі бойової групи. Я назавжди запам’ятав його, впевненого, зарядженого до бою, який йшов вперед. Велика вдячність його батькам, велика честь для мене бути знайомим і записати це коротке інтерв’ю - мабуть єдине відео, де Георгій каже про свої дії під час вторгення", - наголосив журналіст.

У квітні Тарасенку присвоїли звання Герой України (посмертно).

"Ми отримали інформацію, що зайшла посилена РГР російського спецназу і вона вже в центрі міста. Напевно росіяни хотіли показати, що вони вже все захопили, зробити з цього психологічну операцію, але в них також було бойове завдання - на 134-й школі, на вулиці Шевченка їх вже чекала підготовлена оборона. Вони знімали з бойової техніки озброєння та боєприпаси і затягували в школу. За свідченнями полонених, їх там було 27 чоловік, лише в цей групі. 4 бойових машини "Тигр", ще 4 машини поїхали в район Жилярді і ще декілька КАМАЗів повернулися за лінію міста", - розповів захисник.

За словами Тарасенка, українські захисники, незважаючи на втрати у живій силі та техніці, дали відсіч окупантам.

"Почали зажимати їх в школі, не давали їм вийти, підбили залишки машин. Після цього, як оточили школу, запропонували російському спецназу здатися, відповіді притомної не отримали. Перегрупувавшись пішли на штурм під прикриттям нашої бойової машини. Разом із хлопцями з КОРДу, з 92-ю бригадою, оточення робили хлопці з тероборони, моя бойова група заходила в школу. Вибили ворога на 3-4 поверх, на горище, де вони почали масово відкидуватися гранатами, відстрілюватися. 92-га змогла взяти декількох полонених, одного допитали, казав, що це був псковський спецназ. Декілька змогло прорватися під штурмами і їх наступного дня спіймали в районі центру", - каже воїн.

Під час третього штурму росіяни знову не захотіли здаватися, з даху росіяни вели шквальний вогонь, почалася пожежа у школі.

"Така -от історія штурму 134-ї школи, де було взято 4 полонених і загинули більше 20 кацапських десантників", - додав Тарасенко.

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