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Російські окупанти не припиняють обстрілів Херсонщини, 4 людини загинули, ще 5 зазнали поранень, - ОВА. ВIДЕО

В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. Ворог обстрілює з артилерії домівки мирних мешканців Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення", - йдеться в повідомленні. 

За даними Херсонської ОДА, в обласному центрі від ворожих обстрілів загинуло дві людини. Ще три зазнали поранень.

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У Комишанах внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік

"Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка", - додали в ОВА. 

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обстріл (28993) смерть (6772) Херсон (3416) Херсонська область (5847)


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рашн гиниды
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28.02.2023 15:23 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари добре воюють так це з цивільним населенням ,яка ж огидна ця нациська росія і її тупе зомбоване трусливе бидло ,будьте прокляті.
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28.02.2023 16:11 Відповісти
 
 