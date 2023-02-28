Російські окупанти не припиняють обстрілів Херсонщини, 4 людини загинули, ще 5 зазнали поранень, - ОВА. ВIДЕО
В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. Ворог обстрілює з артилерії домівки мирних мешканців Херсону.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"В Херсонській області протягом дня не припиняються ворожі обстріли. На жаль, є жертви. Станом на цю годину - 4 людини загинули, 5 - отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
За даними Херсонської ОДА, в обласному центрі від ворожих обстрілів загинуло дві людини. Ще три зазнали поранень.
У Комишанах внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік
"Ще одну людину поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка", - додали в ОВА.
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Влад В #552760
показати весь коментар28.02.2023 15:23 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар28.02.2023 16:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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