Канадські та польські інструктори вчать українських танкістів воювати на Leopard 2А4. ВIДЕО

Українські танкові екіпажі під керівництвом професійних інструкторів зі складу Збройних Сил Канади та Польщі продовжують навчатися основам використання танків Leopard-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти навчального процесу та тренувань опубліковані у соцмережах.

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