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Канадські та польські інструктори вчать українських танкістів воювати на Leopard 2А4. ВIДЕО

Українські танкові екіпажі під керівництвом професійних інструкторів зі складу Збройних Сил Канади та Польщі продовжують навчатися основам використання танків Leopard-2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти навчального процесу та тренувань опубліковані у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2, - Трюдо

Автор: 

Канада (2213) Польща (8612) танк (2079) військові навчання (2779) Leopard (139)


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Топ коментарі
+15
уже захвачен первый леопард в идеальном состоянии и захват задокументирован
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28.02.2023 17:27
+12
Вижу симпатичную инструкторшу из канадской конной танковой академии.
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28.02.2023 17:52
+4
Вони наших можуть лише навчити керувати тими танками. А воювати навряд чи.
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28.02.2023 17:23
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28.02.2023 17:00 Відповісти
"....вчать воювати...."🤦
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28.02.2023 17:08 Відповісти
Но при это все самые современные танки именно с ручным заряжанием. Это обусловлено тем, что боекомплект хранится в задней части башни (в бронированной капсуле). А во время заряжания створка капсулы с БК открывается на короткое время для заряжания. И я думаю, что лишняя пара рук в экипаже не помешает и с автоматикой мучатся не надо (да и места в танке больше). А главное надежней для экипажа и дешевле для производителя.
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28.02.2023 17:24 Відповісти
Об этом не знал. Но наверняка принцип хранения БК останется прежний (отдельная бронированная капсула). А не так как в советских танках: экипаж сидит на пороховой бочке
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01.03.2023 19:24 Відповісти
Вони наших можуть лише навчити керувати тими танками. А воювати навряд чи.
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28.02.2023 17:23 Відповісти
А немцы могут научить или их самих учить ещё надо?
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28.02.2023 18:16 Відповісти
Ті що могли - вже давно на цвинтарі.
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28.02.2023 18:17 Відповісти
уже захвачен первый леопард в идеальном состоянии и захват задокументирован
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28.02.2023 17:27 Відповісти
Вижу симпатичную инструкторшу из канадской конной танковой академии.
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28.02.2023 17:52 Відповісти
А если нам еще и F-16 дадут, то и канадские конные пилоты-инструкторы подтянутся. .
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28.02.2023 18:27 Відповісти
Сколько раз?
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01.03.2023 13:35 Відповісти
Вместе с лошадью?
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01.03.2023 13:40 Відповісти
Щось фраза прийшла - Королевский канадский конный полк дальней стратегической авиации.
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01.03.2023 13:48 Відповісти
Королевский канадский тяжело бронированный конный полк дальней стратегической подводной авиации космического базирования.
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01.03.2023 13:54 Відповісти
я би поставив прижиттєвий пам'ятник тим сміливцям що лізуть у цю душегубку без активної броні
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28.02.2023 18:44 Відповісти
чую лепет ворожій..не совавсяб ти тут лапотнік.. все там е а це учебний єкземпляр ..так що не журись. ти бачіш смерть москаля перед собою
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28.02.2023 23:01 Відповісти
4 танкиста и инструкторша.
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28.02.2023 21:02 Відповісти
скинути б років 40 і я був би не проти такого інструктора
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28.02.2023 22:56 Відповісти
Ех, деж ви були років 30 назад, я би може й досі служив би у війську... Ато тільки брудні матюки та москальсько-чорномазі пики довкола. А танчик у бєшенних бабок зачотний. Весна, чергове загострення шизофренії. Кащенко в шоці
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01.03.2023 11:46 Відповісти
 
 