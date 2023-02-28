Провів засідання Ставки. Найтяжча ситуація - під Бахмутом. Росія взагалі не рахує людей, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 28 лютого виступив із відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.
Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.
Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.
Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону – контроль за ситуацією у наших сил.
Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації", - зазначив український президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Йому це бiльше цiкаво, нiж хутiну.
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і що? Може їм поспівчувати?
Вже багато прикладів, коли в нас чмобіків з тижнем підготовки на Бахмут кидають...
Ми - не рашка. В нас мільйонів бовдурів нема. Треба Генштабу ревізію в військоматах робити.
Але не думаю що згідні себе так називати - всі мобілізовані українці .
в організації мобілізації і підготовки мобілізованих.
А це слово доречніше було б адресувати начальству .
Україна демократична країна кожному дає шанс-як сказав найвеличніший лідер світу-кожен з нас президент(С)
ніхто не відіймає право голосу -річ у тім кого мудрий наріт собі обирає
Тяжело на каждом из направлений. Русня пытается взять наших в кольцо. Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия врага. Они не многоразовые, они безостановочные: ложатся, выносят остатки 200-х и 300-х и снова валят.
Россияне «очень хотят перекусить одну из дорог, чтобы сформировать оперативное окружение. Враг бьет по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, в последние добавил авиацию. 3-4 раза за ночь залетают самолеты».
По словам Мадьяра, ВСУ в Бахмуте не имеют нужного количества вооружений для наступления. Не хватает мин, всех без исключения - от 60-х до 120-х. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте (с россиянами).
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Брежнев на минималках
Навіщо ти розмінував Чонгар?
Навіщо ти відвів з Гостомеля полк НГУ?
Навіщо ти відвів війська з Кримського перешийка?
Стратег #уєв...
Вот все таки, как не старайся, но Бонапарта из Сырского не слепишь. Гиблое дело.
😮Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента.
🤭Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт.
😨О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишуть уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая.
🤦🏼Вспомните с какой настойчивостью провласный единный иелемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный.
😡Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы.
😴Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.