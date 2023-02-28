Провів засідання Ставки. Найтяжча ситуація - під Бахмутом. Росія взагалі не рахує людей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 28 лютого виступив із відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.

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Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону – контроль за ситуацією у наших сил.

Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації", - зазначив український президент.

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