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Провів засідання Ставки. Найтяжча ситуація - під Бахмутом. Росія взагалі не рахує людей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 28 лютого виступив із відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр

Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону – контроль за ситуацією у наших сил.

Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації", - зазначив український президент. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни кинули у наступ в районі Бахмуту найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, - Сирський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+30
Це важливо? Що "росія не рахує людей"? Головне щоб ти своїх "рахував" і думав, як краще їх забезпечити, а не думав, як би побільше с***ти.
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28.02.2023 22:56
+22
А ти? Ти рахуєш людей?
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28.02.2023 22:56
+21
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28.02.2023 23:03
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28.02.2023 22:53 Відповісти
нада перестать стрелять..(с) вайна і закончітся... пля
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28.02.2023 22:53 Відповісти
У него лицо на лицо Допкина похоже, там где Кернес сделал вполне справедливое замечание
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28.02.2023 22:55 Відповісти
Та це ж Сталін - ставка, Батько Народу
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28.02.2023 22:56 Відповісти
У Зеленського не ставка-дай боже,щоб там була хоча б чверть ставки.
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28.02.2023 23:06 Відповісти
А ти? Ти рахуєш людей?
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28.02.2023 22:56 Відповісти
втрачав би $7 млрд на місяць"/Зеленський/
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28.02.2023 23:09 Відповісти
Так . Вiн кацапiв рахує з 24.02.2022
Йому це бiльше цiкаво, нiж хутiну.
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28.02.2023 23:45 Відповісти
Адепт Єрмачка?
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28.02.2023 23:46 Відповісти
Може вже навiть не Адепт, а цiлий Аватар.
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28.02.2023 23:54 Відповісти
То може Єрмачілу в преЗеденти? "Какая разніца"?
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28.02.2023 23:55 Відповісти
росія взагалі не рахує людей, - Зеленський.
==========================
і що? Може їм поспівчувати?
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28.02.2023 22:56 Відповісти
Це важливо? Що "росія не рахує людей"? Головне щоб ти своїх "рахував" і думав, як краще їх забезпечити, а не думав, як би побільше с***ти.
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28.02.2023 22:56 Відповісти
Яка ставка такий і висновок.
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28.02.2023 23:49 Відповісти
Але тактика мʼясо на мʼясо нас не влаштовує.
Вже багато прикладів, коли в нас чмобіків з тижнем підготовки на Бахмут кидають...

Ми - не рашка. В нас мільйонів бовдурів нема. Треба Генштабу ревізію в військоматах робити.
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28.02.2023 22:57 Відповісти
Вже багато прикладів, коли в нас чмобіків з тижнем підготовки на Бахмут кидають...
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28.02.2023 23:02 Відповісти
Всім привіт! Мене звати Данило Бутенко, і я - чмобік. Саме так. Виявляється, що чмобіки є не тільки за порєбриком, але й у Збройних Силах України. Джерело:
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28.02.2023 23:06 Відповісти
то есть ты частично мобилизирован: -жопа поехала на фронт а башка осталасть дома
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01.03.2023 03:34 Відповісти
Ну це ж таке . Якщо Данило сам визнає себе - мобілізованим чмом , то це його справи .
Але не думаю що згідні себе так називати - всі мобілізовані українці .
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28.02.2023 23:12 Відповісти
Всі - ні, а частина - так. Мова ж не про те, що Данило не хоче воювати, а про злочинну недбалість,
в організації мобілізації і підготовки мобілізованих.
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28.02.2023 23:49 Відповісти
Я все розумію , але Данило міг би підібрати й інші слова . Навряд чи він і насправді вважає себе - людиною морально опущеною .
А це слово доречніше було б адресувати начальству .
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28.02.2023 23:59 Відповісти
ЗлочиннаНедбалість в підготовки до війни!!!!
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01.03.2023 01:19 Відповісти
В нас мільйони бовдурів сидять на екранах телевізорів з такими ''рєпами'' що в екрани не влазять!
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28.02.2023 23:03 Відповісти
Якщо рашка не рахує своїх свиней, то чи їх повинна це робити Україна, хоча, хіба, щоб складати заявку на поповнення БК🤔🧐😁
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28.02.2023 22:58 Відповісти
Так нет там людей. Популяция
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28.02.2023 22:59 Відповісти
Найтяжче, як і раніше, - Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. мабуть хоче до куйла влаштуватися "лічильником рашистських мертвих окупантів" ,або йому дуже їх шкода,що вони не пораховані???
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28.02.2023 22:59 Відповісти
Як ця "ставка" ріже слух. Яка безглузда неукраїнська назва.
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28.02.2023 23:00 Відповісти
А коли він ще у френчі розсікав, то ваще аут був..з наполеончика у сталіна перекинувся..
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28.02.2023 23:03 Відповісти
Мавпа вона і є мавпа-може тільки мавпувати.
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28.02.2023 23:08 Відповісти
-"Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі.-.А 95квартал, а батальйон "монако'' не хочеш на ''нуль'' відправити?!!!
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28.02.2023 23:01 Відповісти
То може на звільнення від 95 кварталу 🤔
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28.02.2023 23:05 Відповісти
Якось він по іншому виглядає..писок й кулачки у камеру не пхає..лапки склав і телебонькає тихенько..
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28.02.2023 23:02 Відповісти
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28.02.2023 23:03 Відповісти
Згадайте четвертого президента він мав два засудження і став президентом бо його нарід обрав ,правда згодом отримав ще третю судимість на 13 років.
Україна демократична країна кожному дає шанс-як сказав найвеличніший лідер світу-кожен з нас президент(С)
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28.02.2023 23:15 Відповісти
довбойоби були як при овочі так і в 19 році -результат один той самий -війна
ніхто не відіймає право голосу -річ у тім кого мудрий наріт собі обирає
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28.02.2023 23:23 Відповісти
а с чего ты решил что народ мудрый - по статистике 20% населения Земли более менее интеллектуалы а остальные просто тупое стадо которое поддается зомбированию ..
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01.03.2023 03:38 Відповісти
не отмазывай зеленого боневтiка и предателя бот
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01.03.2023 03:36 Відповісти
"Ситуация в Бахмуте тяжелая", - командир одного из подразделений ВСУ Мадьяр

Тяжело на каждом из направлений. Русня пытается взять наших в кольцо. Окружения нет, очень тяжелая ситуация на дальнем северном фланге, оттуда идут штурмовые действия врага. Они не многоразовые, они безостановочные: ложатся, выносят остатки 200-х и 300-х и снова валят.

Россияне «очень хотят перекусить одну из дорог, чтобы сформировать оперативное окружение. Враг бьет по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, в последние добавил авиацию. 3-4 раза за ночь залетают самолеты».

По словам Мадьяра, ВСУ в Бахмуте не имеют нужного количества вооружений для наступления. Не хватает мин, всех без исключения - от 60-х до 120-х. Не хватает ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте (с россиянами).

https://t.me/joinchat/AAAAAFCg99bpFf62A_f3yA Инсайдер UA
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28.02.2023 23:07 Відповісти
Про що може йти мова,коли відділенню на день видають по цинку автоматних патронів-це 360-400 патронів,це на два рожки,це на пару хвилин інтенсивного бою і це під Бахмутом.
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28.02.2023 23:12 Відповісти
нащо їм патрони коли є вечірній відос від гундоса?а так звичайно тяжко воювати без набоїв
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28.02.2023 23:18 Відповісти
Московія ніколи не рахувала і не буде рахувати людей! Тому наше завдання це якомога більше вбивати росіян... щоб менше вбивати цю наволоч залишилось нашим дітям
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28.02.2023 23:09 Відповісти
антон гундосый...
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28.02.2023 23:11 Відповісти
ВОВКА НЕ СЦЫ , БУДАНОВ СКАЗАЛ - ЛЕТОМ ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ , ИДИ СПАТЬ , И НЕ ЗАБУДЬ ШАМПУРЫ С СОБОЙ ВЗЯТЬ.
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28.02.2023 23:12 Відповісти
Буланов второй арестович
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28.02.2023 23:23 Відповісти
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28.02.2023 23:32 Відповісти
поляки умные ,
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28.02.2023 23:37 Відповісти
а скоро по ***** будуть давать
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28.02.2023 23:37 Відповісти
В ЄС усі добре розуміють, хто є такий Віслюк. Тому і ціна йому - 5 копійок.
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28.02.2023 23:52 Відповісти
ни хрена они не понимают так как они ничего не знают о том что творит шобла зеленского
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01.03.2023 03:40 Відповісти
Ещё война не кончилась,а боневтик уже свою "Малую землю" строчит,
Брежнев на минималках
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01.03.2023 05:19 Відповісти
Вечірній відеоблохер.
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28.02.2023 23:14 Відповісти
Так ти тоже не считаешь. Ты считал только 7 млрд в день.
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28.02.2023 23:20 Відповісти
Де твій друг держзрадник Баканов?
Навіщо ти розмінував Чонгар?
Навіщо ти відвів з Гостомеля полк НГУ?
Навіщо ти відвів війська з Кримського перешийка?

Стратег #уєв...
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28.02.2023 23:20 Відповісти
Рашка не жаліє людей? Точно? 25.02. на кордоні Білоруссії пострілом від сябрів було вбито бійця ТрО Панасюка але це чомусь і досі приховується...Є розрахунки на бітум від сябрів ?
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28.02.2023 23:26 Відповісти
Яке засідання ставки може проводити Віслюк. Воно плутається в 3-х соснах...Нещастя України.
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28.02.2023 23:29 Відповісти
что ты хочешь от боневтiка членограя и ухилянта
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01.03.2023 03:42 Відповісти
Самі обрали пАпріколу,їжте не заляпайтесь
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01.03.2023 05:15 Відповісти
ПЗДЦ.... дожилися.... Генерали доповідають уклоністу від повісток....
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28.02.2023 23:32 Відповісти
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28.02.2023 23:35 Відповісти
где Баканов - его порошенко захватил и "пытает" что бы тот раскрыл секреты бункерного блогера
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01.03.2023 03:43 Відповісти
Він тут свой серед своїх. Його треба передати у США.
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01.03.2023 08:03 Відповісти
Вова, який же ти бідоносець. Всюду, де ти з'являєшся після тебе горе.
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01.03.2023 01:34 Відповісти
Бонопард корупцію побідів, дерьмак с татаровим підтвердив що побідів .
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01.03.2023 04:02 Відповісти
Ну ты же Зеля зато сам на смертях украинцев 7 миллиардов сэкономил,когда врал про шашлычки.
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01.03.2023 05:13 Відповісти
А жінка Гогішвілі теж була присутня ?
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01.03.2023 08:05 Відповісти
Печерский холмhttps://t.me/pecherhill @pecherhill

Вот все таки, как не старайся, но Бонапарта из Сырского не слепишь. Гиблое дело.

😮Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента.

🤭Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт.

😨О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишуть уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая.

🤦🏼Вспомните с какой настойчивостью провласный единный иелемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный.

😡Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы.

😴Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.
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01.03.2023 08:07 Відповісти
Так убейте их всех! С времен изобретения пулемета один человек может остановить сто.
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01.03.2023 08:58 Відповісти
Теперь Зеля молодец, смерть маскалям.
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01.03.2023 09:25 Відповісти
Ніякої важкої ситуації біля Вугледару, Бахмуту, Соледару немає. Військові рядові кажуть про звичайне відтягування наших ЗСУ. З якої причини - не відомо. Усю техніку звідти відвели і воюють просто молодими солдатами. Скоріше за все військове керівництво працює на користь кацапів. Вони закінчували ще радянські військові училища і тепер кидають молодих непідготовлених хлопців просто на убой. Чув про такого "командира" на прізвище Бурда. Безтолкове чмо, яке посилає на смерть непідготовлених пацанів, що від розвідки знають про масовані обстріли цих ділянок. При тому, що наказів не підписує про наступ чи на проведення військових операцій.
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01.03.2023 12:04 Відповісти
 
 