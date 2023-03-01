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Бійці полонили ворожих танкістів: "Так ти денеерівець?! Ох, ти гусь!". ВIДЕО

Українські воїни полонили трьох ворожих танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому бійці проводять перший огляд полонених, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про бої поблизу Вугледару: "Мой танк горит. Сейчас БК начнет въ#бывать. Мины летают". ВIДЕО

Автор: 

державна зрада (1712) полонені (2291)


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Топ коментарі
+108
Не гусь, а пєтух...
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01.03.2023 10:06
+65
Реально,когда наши войска зайдут в Донецк Луганск и Крым,там нужно делать чистку,90 процентов ********* вместе с ********** нужно депортировать к ******,у этих тварей ненависть к Украине заложена на генном уровне.
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01.03.2023 10:22
+64
"Та завали їпало своє,що ти айкаєш" - это грамотно
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01.03.2023 10:11
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Не гусь, а пєтух...
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01.03.2023 10:06 Відповісти
з урахуванням кадирківських реалій овечка
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01.03.2023 10:10 Відповісти
В мире животных. Когда петух услышал, что он гусь, он понял, что к нему пришёл "песец".
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01.03.2023 10:15 Відповісти
Для таких су%к ще такі лагідні слова. Я б не була такою гуманною попри мою гуманну професію. Бережіть себе
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01.03.2023 10:09 Відповісти
"..бойцы проводят первый обзор пленных"..
С удовольствием посмотрел бы ещё второй, третий обзор пленных.
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01.03.2023 10:42 Відповісти
І розпаковку.
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01.03.2023 11:41 Відповісти
"Та завали їпало своє,що ти айкаєш" - это грамотно
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01.03.2023 10:11 Відповісти
Блін там стільки дерев з гілляками вільними. Ю
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01.03.2023 10:11 Відповісти
это не те чмошники случайно, с канавы, в нижней новости, "что давят"?)
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01.03.2023 10:17 Відповісти
Ніт
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01.03.2023 13:01 Відповісти
Бамбас паражняк нє гоніт.От що значить закрити у 1980-му всі українські школи,а їх на той час було 69%.
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01.03.2023 10:17 Відповісти
В Києві теж залишили по 2-3 на район.
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01.03.2023 10:45 Відповісти
Це ж в яких районах Києва таке? Чи Ви про 80-ті?
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01.03.2023 10:52 Відповісти
В моем городе,в 80-х,из девяти школ только одна осталась украинской.
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01.03.2023 14:21 Відповісти
Реально,когда наши войска зайдут в Донецк Луганск и Крым,там нужно делать чистку,90 процентов ********* вместе с ********** нужно депортировать к ******,у этих тварей ненависть к Украине заложена на генном уровне.
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01.03.2023 10:22 Відповісти
Всё это очень занимательно, только кто захочет там жить кроме донбассят.
Там всё настолько убого, что жить в ближайшее время смогут только местные привычные к этому.
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01.03.2023 10:29 Відповісти
Далеко не на боці жюльки, але тоді її слова були абсолютно вірними: огородити колючим дротом і біс з ними. Від себе додам: створити в огородженій зоні національний парк, відновити природу, розвести червонокнижних тварин, мінімізувати там присутність людини, одним словом відновити екологію тих територій. А вже природа сама зробить так, що оте окацапчене лайно навіки забуде, що там існувало. Такі приклади в історії є: в Чилі та Камбоджі. Коли після всіх передряг ****-насєлєніє було депортоване до своїх прихильних територій (до Лаосу, В*єтнаму, а з Чилі до Аргентини та Болівії), а на місцях їх убогого проживання були створені національні парки. Тепер там припіваючи живуть вільно прекрасні тварини, ростуть величезні площі зелені, яка генерує кисень, а не лайно головного мозку.
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01.03.2023 11:18 Відповісти
Соглашусь, если огородыты крысчан, вместе с баб Ульянкой, на донбассии, для восстановления региона.
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01.03.2023 11:36 Відповісти
Лугандоняне в Крыму не выживут... Там тока ары(вiрменськi), могут ,не на жизнь , а на смерть, делить рынок с азербайджанцами, и это под"пыльным" надзором АБэХээСников, СБУшников, погранцов, санэпидемщиков (возрождающихся к освобождению) и участковых ментов рынка ... Остальные пересiчнi лямку не потянут.
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01.03.2023 11:34 Відповісти
коли це станеться то там не буде половини тих хто зараз є. Повтікають в кацапію. З Ізюму та Балаклії колоборанти та "сочуствующіє" втікали, писали тисячні натовпи були на пунктах пропуску в росію
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01.03.2023 10:33 Відповісти
они столько спекулировали на 8 лет дамбили бамбасс, и аллея ангелов. что мне хочется эту аллею oбoccaть и развалить. вместе с могилами моторылы, гиви, захарченка. сами виноваты, что столько использовали сакральное место в пропаганде, и теперь вместо жалости хочется что бы навсегда заткнуть ***** тех кто повторяет методичку про 8 лет, и аллею ангелов.
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01.03.2023 11:01 Відповісти
Однозначно, там севастопольцы еще в средине 90-х горделиво заявляли, шо , мол, пусть тока сунутся нацики, мы им покажем кузькину мать... Один пидарок даже был гоним ФСБ за угон корабля на продажу(из состава ЧФ, сначала в Турцию, затем в Израиль, но когда цена упала ниже себестоимости чермета и разросшегося скандала, то этому кэпу-******* московские кураторы-ворюги приказали гнать корабль обратно в Севас). Шифровался дурик и на Сахалине , в том числе... Когда в ЧФ все поутихло, вернулся опять в украинский Крым , под нашу зашиту, но ******** продолжал ненавидеть украинцев.
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01.03.2023 11:29 Відповісти
усіх запроданців-колоборантів на гіляку !!!
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01.03.2023 11:31 Відповісти
Если достать его... Он ща работает ИТРовцем на нефтеплатформах в САУДИИ... ЗЫ... а другой пидарок , еще в 2015-ом говорил мне, мол а мы еще посмотрим освободят наши Крым или нет. Кондом тогда был еще с украинским паспортом. Ща учуял, дгыщ, шо запахло жаренным, сначала в москве квартиру купил(с Крыма свалил), а ща и оттуда чухнул(за кордон), бо мацквабаду- гаплык.
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01.03.2023 11:42 Відповісти
Уже давно есть статейки по поводу того что не надо делать в деокупированом Крыму и Донбасе охоту на ведьм. Так что наши желания отомстить будут резко обрезаны властью. Как бы не оказалось, что будет им всем амнистия и легкий почет. Дескать, все мы ВАЕВАЛЕ, панять-прастить, давайте жить дружно. Это может быть одним из пунктов будущего договора о прекращении войны.(и подготовки к следующей, если поведемся и оставим безнаказаными всю пятую колонну)
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01.03.2023 12:57 Відповісти
не мути воду..в криму будуть жити ті кто залишився патріотом украіни.. остальних ********* туда куда вони хотіли за урал..
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01.03.2023 14:35 Відповісти
А чого мені ту воду мутити, вона вже змучена. Відкриваєш Крим Реалії та читаєш статтю Семени.
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01.03.2023 14:52 Відповісти
не йому решать..не стій з відкритим ротом.головой думай..
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01.03.2023 14:59 Відповісти
Чого ти такий злий?
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01.03.2023 15:00 Відповісти
а ти добрий.. ти мабуть не чекаеш звонка з фронта..добрим бути за разунок когось це мерзость
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01.03.2023 15:04 Відповісти
Що тобі не сподобалось? Ти в дописах читаєш тільки перше речення?
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01.03.2023 15:13 Відповісти
просто не розношу заразу по світі
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01.03.2023 15:16 Відповісти
100%
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01.03.2023 13:06 Відповісти
Дамбаський тракторист.
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01.03.2023 10:22 Відповісти
і комбайнер
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01.03.2023 10:28 Відповісти
****** 2002 року народження..то ж нєпєрєвоспітуємий пісець..
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01.03.2023 10:54 Відповісти
Там ціле покоління таких виросло. В 2014 йому було 12 років.
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01.03.2023 11:30 Відповісти
Обменный фонд. Посидят в тепле, покушают нормальных продуктов, подлечатся, там на обмен и снова в танк, штурмовать Бахмут. Если все враги будут как Украина, то московиты и Вашингтон возьмут со временем.
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01.03.2023 10:24 Відповісти
Vtaraia chast tvaiei pisanini savsem nepanatnaia , baiarku upotreblaiesh ?
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01.03.2023 10:29 Відповісти
Если это денеэровцы, то никто их менять не будет, они в россии никому не нужны.
Будут на наших харчах в лагере отъедаться.
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01.03.2023 13:53 Відповісти
чуеш ти чушкарь забугорний.таких как украінці більш нема ніде і небуде.бидло втікае з украіни даже в америку
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01.03.2023 14:38 Відповісти
Якщо кацап це - ворог , то денеерівець ворог подвійно , бо це ще й - зрадник .. Ці ублюдки заслуговують на найжорстокіше покарання .
Та навіть і сама ж кацапня до них відноситься зі зневагою . Я іноді буваю свідком перепалок в соцмережах , між кацапами і денеерівцями . Кацапи для них слів не добирають .
Тут я з ними згодний . Для мене зрадники теж - наймерзенніші створіння на світі .
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01.03.2023 10:26 Відповісти
этт да, но вот тот же шуфрич - фотографировал блок посты, топил за русский мир, в итоге вяьится в Европе, может начать с таких как он ?
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01.03.2023 10:39 Відповісти
Ніяких - начать с такіх как он . Навіщо потрібне це - сортування зрадників , мовляв - цього покараємо сьогодні , а того завтра ,, а того післязавтра . ?
Зрадники всі однакові , і заслуговують покарання незалежно від часових термінів ..
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01.03.2023 10:57 Відповісти
трохи не так. цей молодий танкіст зомбований пропагандою та скоріше всього насильно посланий (бо одне діло на дивані бити нациків, інша справа під обстрілом) воювати.
А от шуфрич все прекрасно розуміє, десятки років український депутат. То ж кара для нього в десятки раз більша.
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01.03.2023 12:49 Відповісти
насіотно посланий вбивае.. яб таких а плен небрав..
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01.03.2023 15:48 Відповісти
так опж і слугі однеі крові.. і воюемо ми вопрекі а не в радість цій сволоті
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01.03.2023 14:40 Відповісти
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01.03.2023 10:28 Відповісти
а потiм посадити на пляшку. вони це *******...

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01.03.2023 10:29 Відповісти
Кросивое.)
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01.03.2023 10:36 Відповісти
Ты сегодня зарегился,что бы нас предупредить?
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01.03.2023 11:31 Відповісти
У московітів в пачьотє швабра, а не пляшки.
Цікаво, звідки в Україні ці *************** замашки?
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02.03.2023 12:44 Відповісти
пЯтушки? из дыныры ? из дырки ? с дыркой?

вот же ж срань...

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01.03.2023 10:28 Відповісти
200%
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01.03.2023 10:29 Відповісти
ЯК хлопці стримуються . Шоб не пристрелити
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01.03.2023 10:35 Відповісти
..так!!! Мати таку силу волі... щоб не пристрелити цю мразоту.. !! Розуміють ..що це обмінний фонд... Що за одну паскуду додому повернуться хлопці і буде врятоване життя... І не одне. Витримки воїнам та Божого прикриття!!!
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01.03.2023 10:56 Відповісти
Невідомо яка ціна цих лугандонськ чмобіків у московських кацапотварюк? Можливо вони для них є "нікто і зватьії нікак?" Розміщувати потрібно такий контингент поблизу об"єтів енергоструктури і на роботу на відбудову промисловості направляти?
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01.03.2023 11:52 Відповісти
на мінне поле сук..вручну хай розміновують
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01.03.2023 15:50 Відповісти
ХЛОПЦАМ РЕСПЕКТ!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2023 10:36 Відповісти
Хай там що, але з полоненими треба поводитися по-людськи.
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01.03.2023 10:40 Відповісти
Так а з ними як поводяться?
Ну червону доріжку не розстелили та шампусіком не пригостили, буває. Хлопці затуркані.
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01.03.2023 10:56 Відповісти
це не полонений. це свідомий зрадник.за сарай і пристрелити
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01.03.2023 15:51 Відповісти
Щось не так? В сніг вронили бідосю, забули матрасик підкласти. А він 5 хвилин до того може вбив або намагався вбити когось з наших - забули хто на відео?
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02.03.2023 01:06 Відповісти
в прошлом веке индейцы США предателей не убивали.они им перерезали сухожилия на ногах и отпускали...жить после этого было можно,но очень медлено и скучно...))
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01.03.2023 10:41 Відповісти
Фейс у нашого воїна такий, що будь-який півень буде какати стоячи
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01.03.2023 10:44 Відповісти
Та да , суровый вуйко , кацапи и дырковцы точно обоссались когда он с ними говорил . Дай Бог ему здоровья и Ангела Хранителя.
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01.03.2023 11:26 Відповісти
На Стєфанчука схожий )
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02.03.2023 12:49 Відповісти
знищити суку донбабвійську на місці. таких полон не брати.
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01.03.2023 10:44 Відповісти
Давно пленных лугандонцев не показывали,наверное так выбили что теперь только по лицензии отлов.
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01.03.2023 10:45 Відповісти
Через таке лайно гинуть нормальні люди
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01.03.2023 10:52 Відповісти
Ыпросто убейте выродков
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01.03.2023 10:58 Відповісти
Ровно 100 лет назад на юге России, в Крыму произошли драматические события, которые в литературе получили название «великий исход». В середине ноября 1920 года, не желая оказаться под властью большевиков, полуостров покинули разом около 150 тысяч человек, - в основном офицеры и солдаты из армии генерала Врангеля, но кроме них еще «сочувствующее население» - чиновники, купцы, дворяне, женщины, священники... Эвакуация белых из Крыма была страшной: "Давка, голод, смерть".

Вот что записал позднее один из очевидцев посадки на пароход «Саратов» в порту Севастополя: "Чувство страха, близкое к панике, остаться на берегу, доминировало над всеми, и потому каждый устремлялся к пароходу, стараясь всеми способами, забраться на него, хотя бы с потерей оставшегося у него скудного и легковесного багажа. Были случаи, когда члены семейств бросали своих близких родных… Многие, даже почтенного возраста, и люди в чинах, не имея возможности попасть на пароход по трапу, взбирались по канатам, оставляя на берегу все свое имущество". Воинам разрешали подниматься на борт лишь с личными вещами и легким вооружением. Все остальное приказано было оставить на берегу - пушки, повозки, лошадей… «Стали прибывать кубанские конные полки. Они подходили в конном строю, затем спешивались и уже пешими вводились на базу, оставляя своих лошадей на произвол судьбы. Некоторые казаки плакали, обнимая и целуя своих коней, другие убеждали толпившихся возле базы в небольшом числе феодосийских обывателей разобрать казачьих лошадей по своим домам. Изредка раздавались револьверные выстрелы, которые объяснялись тем, что некоторые офицеры убивали своих коней. Вскоре все прилегавшие к базе улицы были заполнены брошенными казаками лошадьми, которые тревожно ржали, тянулись за казаками, подходили к ограде базы, просовывали в отверстия ограды свои головы. Несколько коней прорвались через ворота за своими хозяевами».

История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она учтет предыдущий горький опыт и заблаговременно покинет Крым. Хотя давка все равно будет
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01.03.2023 11:06 Відповісти
...один раз не пи*араз, жги тварей с болот мацковии ..🤣🤣🤣
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01.03.2023 11:06 Відповісти
Да, кацапи, розлютили ви українців...один невірний ррухчи слово і ти труп.
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01.03.2023 11:16 Відповісти
а,пока ихние генералы танцуют стриптиз,ломая скрепные пуканы кацапии,гнилая биомасса русских ванек стабильно "удобряет" украинский чернозем.
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01.03.2023 11:31 Відповісти
************* грьобані!!((((
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01.03.2023 11:36 Відповісти
пристрілити накуй. кацапи їх міняти не будуть, це біосміття навіть для них
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01.03.2023 11:58 Відповісти
ну что вы там же наши люди
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01.03.2023 12:02 Відповісти
угу...гуманітарки їм підкинуть
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01.03.2023 12:53 Відповісти
немає нічого гіршого ніж малороське бидло
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01.03.2023 12:55 Відповісти
А десь в ДэНэРэ сидить його мамка чи папка і отримують українські пенсії.
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01.03.2023 13:32 Відповісти
о, ти глянь, вимираючий вид я думав всіх рєспубліканцєв положили ще під Северодонецьком.
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01.03.2023 13:51 Відповісти
Побачив,щоднррівець, стріляти на місьці.
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01.03.2023 14:47 Відповісти
Покалічити гнид каціпських !!!
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01.03.2023 15:19 Відповісти
А в 14м ему было 12 лет... ******* ему в мозг вложила не те мысли
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01.03.2023 21:45 Відповісти
 
 