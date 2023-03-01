Дві ворожі бронемашини з піхотою вибухають на протитанкових мінах. ВIДЕО безпілотника
Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха опублікували відеозапис, на якому зафіксоване знищення двох російських бронемашин з піхотою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник зафіксував, як ворожі бронемашини вибухають, наїхавши на протитанкові міни.
Топ коментарі
+12 Мрачный скептик
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+7 Птн Пнх #550862
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Відео з російського квадрокоптера, боєць ЗСУ мужньо утримує позицію під шквальним вогнем підарив, відстрілюючись з підствольного гранатомета. Ні, ми не знаємо, як склалася доля бійця. Враховуючи, що відео не має продовження - сподіваємось, що окупанти відступили.
https://twitter.com/i/status/1630694078294769666