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Дві ворожі бронемашини з піхотою вибухають на протитанкових мінах. ВIДЕО безпілотника

Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха опублікували відеозапис, на якому зафіксоване знищення двох російських бронемашин з піхотою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник зафіксував, як ворожі бронемашини вибухають, наїхавши на протитанкові міни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена колона російської бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) БТР (281)


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Топ коментарі
+12
У кацапа и 30 мм, 7.62 на бтре. И куча гранатометов. А украинец только с ВОГами. Командирам той части, к которой прикомандирован боец, надо как минимум дать хороших люлей. Где АТэшки, где остальные бойцы?! Почему бтр смог подъехать на гранатометный выстрел с рук?! Если бы к героизму ещё и оружие нормальное давали, то московит уже давно а уралом сидел бы.
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01.03.2023 11:40
+7
Дивлюсь цей ролік, радію знищенню орків, але весь в думках про розмінування Чонгару. Як можна було таке допустити і як могли б так підриватися танки рашистів ще в минулому році. Тож про Чонгар треба пам'ятати весь період у цій війні і на кожному кілометрі величезної лінії фронту. Ця тема повинна стати культовою для нас і ми повинні робити все, щоб не більше не допустити такої халатності та ворог усюди підривався як на протипіхотних та к і протитанкових мінах, так не зміг проїхати жодним мостом замість того, щоб вбивати нас. Більше будемо мінувати - менше будемо воювати. А скільки країн у світі не знають як здихатися від величехних запасів мін і де взяти кошти на їх утилізацію. То чому б їм не допомогти, ще й винні нам за це будуть. Літаки ми можемо не скоро отримати, снаряди теж важко випускати у великій кількості для нас, а такого добра як міни вистачить хоч на всю територію України. Бери - не хочу
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01.03.2023 11:51
+6
На початку бахнуло і ватник полетів далі подихать.
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01.03.2023 11:20
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КОРОНАВІРУС ОДЕСА

Відео з російського квадрокоптера, боєць ЗСУ мужньо утримує позицію під шквальним вогнем підарив, відстрілюючись з підствольного гранатомета. Ні, ми не знаємо, як склалася доля бійця. Враховуючи, що відео не має продовження - сподіваємось, що окупанти відступили.

https://twitter.com/i/status/1630694078294769666
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01.03.2023 11:16 Відповісти
У кацапа и 30 мм, 7.62 на бтре. И куча гранатометов. А украинец только с ВОГами. Командирам той части, к которой прикомандирован боец, надо как минимум дать хороших люлей. Где АТэшки, где остальные бойцы?! Почему бтр смог подъехать на гранатометный выстрел с рук?! Если бы к героизму ещё и оружие нормальное давали, то московит уже давно а уралом сидел бы.
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01.03.2023 11:40 Відповісти
Красівоє )
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01.03.2023 11:18 Відповісти
На початку бахнуло і ватник полетів далі подихать.
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01.03.2023 11:20 Відповісти
Це лапоть сдуло.
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01.03.2023 12:36 Відповісти
Кокошнік продовжив наступ самотужки.
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01.03.2023 11:25 Відповісти
Майстерклас по розмінуванню со спецефектами))
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01.03.2023 11:28 Відповісти
Я бачив підрив однієї БМП.
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01.03.2023 11:29 Відповісти
Ну то передивись ще раз, перша взлітає, потім їдуть ще дві, перша з них теж злітає, і потім вже останні вирішують, що ну его нахєр.
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01.03.2023 11:35 Відповісти
Так, ти правий, підірвались дві.
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01.03.2023 13:31 Відповісти
танк прикриває..бмп..і стріляє по полю..мабуть так кацап розміновує поле
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01.03.2023 11:41 Відповісти
На другий міні одразу смаження
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01.03.2023 11:47 Відповісти
Дивлюсь цей ролік, радію знищенню орків, але весь в думках про розмінування Чонгару. Як можна було таке допустити і як могли б так підриватися танки рашистів ще в минулому році. Тож про Чонгар треба пам'ятати весь період у цій війні і на кожному кілометрі величезної лінії фронту. Ця тема повинна стати культовою для нас і ми повинні робити все, щоб не більше не допустити такої халатності та ворог усюди підривався як на протипіхотних та к і протитанкових мінах, так не зміг проїхати жодним мостом замість того, щоб вбивати нас. Більше будемо мінувати - менше будемо воювати. А скільки країн у світі не знають як здихатися від величехних запасів мін і де взяти кошти на їх утилізацію. То чому б їм не допомогти, ще й винні нам за це будуть. Літаки ми можемо не скоро отримати, снаряди теж важко випускати у великій кількості для нас, а такого добра як міни вистачить хоч на всю територію України. Бери - не хочу
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01.03.2023 11:51 Відповісти
Пролетів як фанера над Бахмутом
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01.03.2023 12:04 Відповісти
Там вроде скрепа вперёд полетела))
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01.03.2023 12:06 Відповісти
 
 