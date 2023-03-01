Дві ворожі бронемашини з піхотою вибухають на протитанкових мінах. ВIДЕО безпілотника

Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха опублікували відеозапис, на якому зафіксоване знищення двох російських бронемашин з піхотою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник зафіксував, як ворожі бронемашини вибухають, наїхавши на протитанкові міни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена колона російської бронетехніки поблизу Вугледару. ВIДЕО