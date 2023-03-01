В Україні вийшов документальний фільм "‎Нескорені. Українські партизани" про рух опору. ВIДЕО

В Україні презентували документальний фільм про рух опору під час війни. Стрічка складається з реальних історій хоробрих українців, які чинять рух опору на тимчасово окупованих територіях ще від початку 2014 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прем’єра стрічки відбулася 27 лютого на телеканалі ICTV2 та на YouTube-каналі MIR&CO PRODUCTION, що займався виробництвом фільму.

Мета фільму - всебічно показати спротив українського народу проти війни та насильницької окупації Російською Федерацією. А також вкотре продемонструвати світові, наскільки Україна єдина у своєму бажанні жити в незалежній, суверенній, вільний і мирній державі.

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"Ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, Російська Федерація очікувала швидкого та легкого захоплення України. Однак Кремль недооцінив тих, хто мав стати легкою здобиччю. Світ заворожено дивився на героїзм звичайних українців. Ми вирішили розповісти частину історії великого спротиву", - розповідає співпродюсер фільму Кирило Нечмоня.

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Режисером стрічки став Мирослав Гай. У цивільному житті його знають як керівника БФ "Мир і ко", журналіста, блогера й викладача акторської майстерності. З часів Майдану Мирослав захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався добровольцем до лав Нацгвардії і вирушив у гарячі точки. З початком повномасштабної війни Мирослав також є активним учасником бойових дій, брав участь у визволенні острова Зміїного та разом із товаришем особисто встановлював український прапор на телевежі у Словʼянську.

"На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетинав кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у рамках своєї "легенди", водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, у якої немає військової професії, він просто справжній патріот та герой", - розповідає Мирослав.

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Головні герої документального фільму - справжні партизани, які активно працюють на захоплених росіянами територіях Сходу й Півдня України, допомагаючи українській армії. Перебуваючи поруч з окупаційними репресивними органами, вони постійно повідомляють координати складів з боєприпасами та військових баз, а також сповіщають про місцеперебування російських солдатів та їхні пересування.

Також у фільмі йдеться про те, як учасники партизанського руху ліквідують колаборантів у різні способи: деякі з них загадково помирають від вибухів у власних будинках чи авто, гинуть від куль чи отруюються. Добровольці вправно підривають мости та залізничні станції, якими користуються окупанти. Партизани займаються і ненасильницьким спротивом, так само ризикуючи життям – всюди на окупованих територіях можна побачити розповсюджену ними українську символіку та агітаційні листи, головними адресатами яких є окупанти.

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"Поки ми робили цю стрічку, ми зрозуміли, що масштаб руху опору лише зростає, а контроль над окупованими регіонами росіяни встановити не можуть. Герої нашого фільму всіляко демонструють загарбникам, що їм тут не раді. І їхні дії не лише деморалізують окупантів, а й морально підтримують український народ, що залишився в окупації", - доповнює Кирило Нечмоня.