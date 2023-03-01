Один "двохсотий", один "трьохсотий": снайпер з відстані 1275 метрів зупинив спробу окупантів штурмувати позиції ЗСУ. ВIДЕО

Снайпер Орест, що служить в Іноземному легіоні ГУР Міноборони, зірвав намір групи російських окупантів штурмувати позиції українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі плани були у 20 ворожих піхотинців, що серед ночі рушили у напрямку позицій ЗСУ. Пройти непоміченими їм не вдалося - з відстані 1275 метрів український снайпер почав завертати окупантів назад. У результаті штурмова група відмовилася від спроби атакувати та втекла, покинувши свого "двохсотого" і забравши "трьохсотого".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайперу з позивним Кельт побратими читають російський фейк про його загибель. ВIДЕО