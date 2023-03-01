Один "двохсотий", один "трьохсотий": снайпер з відстані 1275 метрів зупинив спробу окупантів штурмувати позиції ЗСУ. ВIДЕО
Снайпер Орест, що служить в Іноземному легіоні ГУР Міноборони, зірвав намір групи російських окупантів штурмувати позиції українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі плани були у 20 ворожих піхотинців, що серед ночі рушили у напрямку позицій ЗСУ. Пройти непоміченими їм не вдалося - з відстані 1275 метрів український снайпер почав завертати окупантів назад. У результаті штурмова група відмовилася від спроби атакувати та втекла, покинувши свого "двохсотого" і забравши "трьохсотого".
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
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+17 Леонид Тищенко #456549
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+15 VinsenTuaVega
показати весь коментар01.03.2023 16:29 Посилання
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та ще вночі, два влучання на такій відстані, це реально профі, і обладнання ******* має та вміє користуватися, мабуть волонтери чи побратими підігнали за свої гроші
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s