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Один "двохсотий", один "трьохсотий": снайпер з відстані 1275 метрів зупинив спробу окупантів штурмувати позиції ЗСУ. ВIДЕО

Снайпер Орест, що служить в Іноземному легіоні ГУР Міноборони, зірвав намір групи російських окупантів штурмувати позиції українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі плани були у 20 ворожих піхотинців, що серед ночі рушили у напрямку позицій ЗСУ. Пройти непоміченими їм не вдалося - з відстані 1275 метрів український снайпер почав завертати окупантів назад. У результаті штурмова група відмовилася від спроби атакувати та втекла, покинувши свого "двохсотого" і забравши "трьохсотого".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайперу з позивним Кельт побратими читають російський фейк про його загибель. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) іноземець (393) знищення (7477) бойові дії (4014) снайпери (362) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+20
Українському снайперу респект-вдосконаленню немає меж...
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01.03.2023 15:51
+17
Потрібно поставити на дрони динаміки і вночі під цю музичку політати над позиціями орків , впевнений кацапня відразу аналізи поздає ))
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01.03.2023 16:02
+15
"з відстані 1275 метрів"

та ще вночі, два влучання на такій відстані, це реально профі, і обладнання ******* має та вміє користуватися, мабуть волонтери чи побратими підігнали за свої гроші
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01.03.2023 16:29
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Українському снайперу респект-вдосконаленню немає меж...
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01.03.2023 15:51 Відповісти
Далеко ппц, красавчик
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01.03.2023 16:00 Відповісти
Потрібно поставити на дрони динаміки і вночі під цю музичку політати над позиціями орків , впевнений кацапня відразу аналізи поздає ))
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01.03.2023 16:02 Відповісти
👍
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01.03.2023 16:23 Відповісти
"з відстані 1275 метрів"

та ще вночі, два влучання на такій відстані, це реально профі, і обладнання ******* має та вміє користуватися, мабуть волонтери чи побратими підігнали за свої гроші
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01.03.2023 16:29 Відповісти
а не проще ли было из пулетмета их завалить? или дроном сгонять - есть же и на них тепловизоры - скинуть пару смаколыкив ? )
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01.03.2023 17:24 Відповісти
Ну не знайшлося в коморі...
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01.03.2023 20:29 Відповісти
Слава министерству обороны Украины за оборудование для наших снайперов, Резникову респект мля))))
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01.03.2023 17:28 Відповісти
Хто ще не бачів? Тут теж про 200х орків.
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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01.03.2023 18:55 Відповісти
Не люблю постановку... Как не крути, а без документалки - не передать пережитого...
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01.03.2023 22:47 Відповісти
Снайперу Орест - тесці - слава та шана
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01.03.2023 19:33 Відповісти
Снайперу респект і повага, артою ще б додати.
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01.03.2023 22:12 Відповісти
 
 