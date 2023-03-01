"Мы обошли все морги". За рік щонайменше 1365 російських військових зникли безвісти, - розслідування. ІНФОГРАФІКА+ВІДЕО

За рік повномасштабної війни Росії проти України тисячі російських солдатів зникли безвісти. Скоріш за все, майже всі вони ліквідовані. Але поховати та отримати компенсацію від держави близькі зниклих не можуть.

"Новая газета - Европа" проаналізувала 10 тисяч постів у групах VK про зниклих під час війни, інформує Цензор.НЕТ.

З’ясувалося, що російські військові почали зникати ще до вторгнення. 24 лютого зв'язок із рідними втратили не менше 10 солдатів.

За рік родичі окупантів, що прибули з території РФ, окупованих Криму і частин Донецької та Луганської областей, повідомили у групах VK про зникнення 1365 військових.

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Далеко не всі родичі повідомляють про зникнення в соцмережах. Реальна кількість зниклих, за оцінкою військових експертів, - близько 25 тисяч.

"Ми з сестрою обійшли всі морги та обдзвонили всі госпіталі, писали заяви куди тільки можна. Усі кажуть - чекайте, інформації немає", - пише син Віталія Чекала, який зник безвісти. Востаннє він зв'язувався з дітьми 19 березня з Маріуполя. Разом із Віталієм навесні під час штурму міста зникли щонайменше 50 російських військових. Влітку в боях за Попасну та Рубіжне зв'язок із рідними втратили 40 солдатів, при наступі на Піски - ще 20.

У вересні втрати різко зросли - за місяць безвісти зникли 170 військових. Більшість у Донецькій та Харківській областях, де Україна розгорнула успішний контрнаступ.

До грудня кількість нових повідомлень про зниклих скоротилася вдвічі. Але лише за одну новорічну ніч після удару ЗСУ по табору мобілізованих у Макіївці безвісти зникли 18 військовослужбовців.

Київ повідомив про 700 загиблих та поранених, британська розвідка – про 300, Міноборони РФ підтвердило загибель 89 солдатів.

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Половина зниклих безвісти востаннє дзвонили родичам із Донецької та Луганської областей України - це 640 військових. Ще 125 зникли на Харківщині - під час весняного наступу російської армії та осіннього контрнаступу ЗСУ. У 35% постів родичі не вказали місце, звідки військовий дзвонив останній раз.

Найсерйозніші втрати зазнає населення окупованих територій, де мобілізація почалася ще до вторгнення. 90 солдатів із 350, чиї родичі вказали статус військовослужбовців, - жителі "ЛДНР". Це стільки ж, скільки зникло контрактників та добровольців із Росії - і вдвічі більше, ніж російських мобілізованих.

Через нові втрати та неефективний пошук зниклих сім'ї військових все частіше просять допомоги в соцмережах: досі вони шукають і строковиків з крейсера "Москва", і мобілізованих з Макіївки. У січні родичі солдатів опублікували 850 повідомлень про втрату зв'язку з близькими у групах VK - у 6 разів більше, ніж першого місяця війни. Кожен сьомий пост пов'язаний із пошуком військових, які зникли ще навесні чи влітку.

60 днів - стільки, загалом, солдати брали участь у війні доти, як перестали виходити зв'язок. На пошуки йдуть місяці, а про долю щонайменше 85 військових їхнім родичам нічого невідомо навіть через пів року пошуків. Багато хто з них досі сподівається знайти близьких, які зникли ще навесні під час штурму Маріуполя.

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23 листопада 2022 року під час обміну полоненими Росія та Україна також обмінялися списками безвісти зниклих та попросили одне одного допомогти у пошуках. 11 січня російський омбудсмен Тетяна Москалькова прозвітувала про результати - на території України було знайдено 22 солдати.

Але це лише 1,5% від усіх зниклих безвісти, навіть якщо спиратися лише на оцінки "Новая - Европа".

"Під час чеченських воєн мами солдатів просто їхали до Чечні, зустрічалися з бойовиками і самі шукали синів. Наразі такої можливості, звісно, немає, - каже глава руху "Гражданин. Армия. Право" Сергій Кривенко, - Випадків, коли українцям вдалося ідентифікувати тіло та передати родичам, - буквально одиниці, а бажання організовувати повноцінний пошук зниклих та роботу з їхніми близькими з боку Міноборони (Росії. - Ред.) ми не бачимо. До тези "своїх не кидаємо" дуже багато запитань".