Вербувальники ПВК "Вагнер" почали агітацію в старших класах шкіл РФ: "Вся надія на вас". ВIДЕО

У Росії вербувальники ПВК "Вагнера" почали агітацію в старших класах серед школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Найманці збирають анкети випускників шкіл, щоб вербувати їх для участі у війні проти України.

Сам вербувальник розповідає, що сидів у в'язниці.

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