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Вербувальники ПВК "Вагнер" почали агітацію в старших класах шкіл РФ: "Вся надія на вас". ВIДЕО

У Росії вербувальники ПВК "Вагнера" почали агітацію в старших класах серед школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Найманці збирають анкети випускників шкіл, щоб вербувати їх для участі у війні проти України.

Вербувальники ПВК Вагнер почали агітацію в старших класах шкіл РФ: Вся надія на вас 01

Сам вербувальник розповідає, що сидів у в'язниці.

Також дивіться: Терорист Пригожин звинуватив Герасимова та Шойгу у зраді батьківщини: "у мене люди гинуть пачками, а вони хіхікають у себе в кабінетах". АУДIО

Автор: 

росія (65856) школа (2224) мобілізація (3100) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+30
Всьо па плану-дайьош лапотний путлєрюгєнт...
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01.03.2023 17:35
+24
3, 14здец!!!
Началась реализация "Сказки о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара. - И Отцы ушли, и Старшие Братья ушли. Остались только вы, Мальчиши.
Пожалте воевать, Мальчиши-Кибальчиши.
Хотели повторить - повторяйте!!!
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01.03.2023 17:40
+20
Наступна локація - дитячий садок?
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01.03.2023 17:36
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Всьо па плану-дайьош лапотний путлєрюгєнт...
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01.03.2023 17:35 Відповісти
Ну так все правильно! Нам у школі, в 10-му класі, казали навесні: "Пора робить вибір! Ви стаєте дорослими і вирішуватимете свою долю на все життя! " От і їм пропонують "зробить вибір на все життя"
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01.03.2023 17:58 Відповісти
Вони там усі йбнуті, не лише один!
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02.03.2023 02:08 Відповісти
Ага, всё по плану, как говорит агитатор: "Я бывший зек..."
Т.е. сначала по плану будущие орки должны стать зеками, потом в ЧВК вагнера, ну и потом уже в чёрный пакет...
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01.03.2023 18:15 Відповісти
В часи моєї молодості зразком для наслідування були піонери-герої, які всі "були хорошими учнями в школі" Зараз зразками для наслідування виставляють злочинців "Бандитська країна"
Недарма років двадцять тому на Заході з"явилася фраза: "У кожної країни є своя мафія І лише у російської мафії є своя країна!"
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02.03.2023 08:00 Відповісти
десь еволюція маху дала , лишня хромосома
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01.03.2023 17:35 Відповісти
У вербуна цовід чи шо?
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01.03.2023 17:36 Відповісти
Вже здогадавсь: бита пика.
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01.03.2023 17:37 Відповісти
Скорее бывший зек в маске чтобы не узнали героя так как он раньше проходил по сводкам на насилие и убийства
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01.03.2023 17:50 Відповісти
...насилие и убийства, причём над детьми.
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02.03.2023 14:52 Відповісти
Фактично знищують самі себе,а претензії комусь пред'являють. Кацапи такі кацапи.)
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01.03.2023 17:36 Відповісти
Наступна локація - дитячий садок?
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01.03.2023 17:36 Відповісти
Одразу з роддому забирати. Тих і голити навіть не треба і розуму нема, тільки кричить і сере - ідеальний рашасолдат.
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Шо с *****, русня?
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01.03.2023 17:37 Відповісти
сподіваюсь, він за педофілію сидів, з досвідом
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01.03.2023 17:37 Відповісти
Пєтухі вербують школярів на посаду куртизанок
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01.03.2023 17:38 Відповісти
Яка країна, такий і агітатор.
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Свіженьке м'ясце на підході, - ням-ням, промурчав котик на кличку Хаймарс, - файний підгін на всесвітній День котиків 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Расєя - абсолютний чемпіон світу по пробиттю наступного дніща.
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01.03.2023 17:40 Відповісти
3, 14здец!!!
Началась реализация "Сказки о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара. - И Отцы ушли, и Старшие Братья ушли. Остались только вы, Мальчиши.
Пожалте воевать, Мальчиши-Кибальчиши.
Хотели повторить - повторяйте!!!
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01.03.2023 17:40 Відповісти
Хтось уже почав мріяти про "...бочку_варєньйа_корзіну_пєчєньйа..."
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01.03.2023 17:42 Відповісти
да, кібальчиш здох. схема прийнятна
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01.03.2023 17:43 Відповісти
Там Мальчіш-Плохіш був кординатором вогню ?
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01.03.2023 19:55 Відповісти
Измена,закричал мальчиш-кибальчиш.Измена закричали друзья.И только мальчиша-плохиша пробило на хавку.
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01.03.2023 23:40 Відповісти
Raskazyvajet detiam kak stat pusecnim miasom.Za 1.5 mesiaca vagner poteri okolo 30 tysiac ubytami i ranenenimi.Im nado pomeniat nazvanyje na pusecnoje miaso vmesto vagner
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01.03.2023 17:43 Відповісти
все это уже было в Иране - аятолла гнал школьников на танки:
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01.03.2023 17:44 Відповісти
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01.03.2023 17:52 Відповісти
Кацапстан у недалекому майбутньому.
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01.03.2023 18:07 Відповісти
Чому в майбутньому...?
Росія завжди такою була - убога, гола, боса, з неприкритою сракою, але всьому світу загрожує дрючком.
Ось саме це вони й мріють "повтаріть" - згодні жити в лайні та лайно жерти, аби знову весь світ їх боявся
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01.03.2023 18:19 Відповісти
Нагадало відео мені таке фото з иіторії

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01.03.2023 17:45 Відповісти
Чистої води путлерюгенд, скоро немовлят будуть вербувати, помилки природи
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01.03.2023 17:46 Відповісти
Специфика кацапии в том, что вагнервцы могут закончиться. А вот зэки - никогда.
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01.03.2023 17:46 Відповісти
Зеки, мабуть, теж уже знають, як до них ставиться командування.
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01.03.2023 18:12 Відповісти
Видно совсем плохи дела у вагнеровских террористов что уже детей начали набирать. Раньше они детей только насиловали. Зеки видимо закончились. Скоро в детсадах будут агитацию проводить.
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01.03.2023 17:47 Відповісти
И в героях у них дураки, разбойники, убийцы, зечье отребье - такой биомусор и вырастает.
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01.03.2023 17:47 Відповісти
а фильмы их какие , тематика и романтизм зоны , вечная борьба разведчиков , менты всех побеждают , герои давно минувших лет , которых по факту никогда небыло , страна- фейк, их история - фейк , культурное наследие - фейк , ..............что они могут предложить челевечеству ? алкоголизм , бандитизм , тероризм , коммунизм , .........бесполезная ветвь человеческого развития , и все идет к тому , что природа возьмет свое , они вымрут как динозавры .
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01.03.2023 18:03 Відповісти
"что они могут предложить челевечеству ?" - а матюки, це що, х. сабачій?!
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01.03.2023 18:48 Відповісти
Школа здесь абсолютно лишнее звено.
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01.03.2023 17:49 Відповісти
Дядько Шольц обіцяв збільшити виробництво снарядів для потреб ЗСУ, буде файний підгін для юних вагнерівських неофітів і як вчасно піде в прикуску до бочкі варєнья і ящіка пєчєнья, - савпадєніє... нє думаю. Бач як воно виходить, не тільки тітонька Нуландиха може на розносці печива підробляти, а й дядько Шольценюк батони 155 мм. підвозити
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01.03.2023 17:51 Відповісти
Особенно улыбнуло как он рассказывал школьникам про хорошие перспективы у вагнера, а так же про возможность загладить свою вину смыв ее кровью
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01.03.2023 17:51 Відповісти
пип-пи-пип-пи-пип...
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01.03.2023 18:25 Відповісти
У цій "анкеті" має бути ще й 8й пункт - "Якого кольору пакет бажаєте?"...
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01.03.2023 18:31 Відповісти
Так це ж треба спочатку у в'язницю...
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01.03.2023 19:13 Відповісти
колись на москавіі були пани а зараз зекі в почете
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01.03.2023 20:03 Відповісти
Дома престарелых пробовали посещать?😂
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01.03.2023 20:34 Відповісти
И родители такие:
- Да! Иди, сынок. Иди! Сдохни за отчизну, запутина, за величие наше!
(самого чуть не стошнило)

Т.е. расея убивает свое будущее. Зачем оно ей, она ж прошлым живёт.
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01.03.2023 21:12 Відповісти
За белую ладу самки рашистские еще нарожают.
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02.03.2023 01:59 Відповісти
«…Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль

Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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02.03.2023 08:09 Відповісти
Главный командир позвал в последний бой. Кто с дядей вовой, юнармейцы?
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02.03.2023 01:58 Відповісти
 
 