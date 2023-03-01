У Дарницькому районі Києва запобігли бійці підлітків з ПВК "Редан", - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві поліцейські запобігли бійці підлітків у Дарницькому районі. Встановлено організаторів - двох неповнолітніх адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Поліцейські встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків руху "Редан". За інформацію правоохоронців, "підбурювачем" виявилася 15-річна киянка, яка заради хайпу створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки.

Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Telegram-канали заблоковані.

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