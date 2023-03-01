У Дарницькому районі Києва запобігли бійці підлітків з ПВК "Редан", - Нацполіція. ВIДЕО
У Києві поліцейські запобігли бійці підлітків у Дарницькому районі. Встановлено організаторів - двох неповнолітніх адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Поліцейські встановили, що днями у Дарницькому районі біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків руху "Редан". За інформацію правоохоронців, "підбурювачем" виявилася 15-річна киянка, яка заради хайпу створила Telegram-канал для прихильників субкультури та 14-річний хлопець – адміністратор іншого каналу, який закликав однолітків до бійки.
Поліцейські провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Telegram-канали заблоковані.
Топ коментарі
+49 Валерий Викторович #551514
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+23 Oleh Bondarenko #551412
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Військово-патріотичне виховання, спорт.секції, риття окопів.
Ну а самих упоротих в обізяник, до блатних))
В нормальних країнах дорослі працюючі на державу думають куди діти ту шалену енергію підлітків, у корумпованих, думають як умикнути ще трошки грошей)))
В Україні Редан з'явився майже одразу після Росії. Мета Українського Редану така ж як і у російського але Редан також хоче зробити Україну гідною для вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз , наводячи приклад корупції в органах влади, те що поліція не займається тим що сотні через зовнішність потрапляють в лікарню, така поведінка заборонена в ЄС. Тих хто влаштовує бійки через зовнішність називають "офниками".
в мережі на такі речі НЛП,способи маніпуляцій,впливу,переконань і тд.
Цікаво що були приклади і тести як це працює...Суть така:читаєш короткі фрази 10-15 слів,потім запитання,швидко не задумуючись вибираєш варіант відповіді.Від моменту старту включається таймер,потрібно швидко встигнути дати відповідь на 5-8запитань(різні були тести). Таймер стоп,з'являється весь тест,спокійно читаєш, аналізуєш...Я сам собі неміг повірити що я давав такі відповіді!!!! Спробував ще раз!!!!....За третім разом дружина записувала все на відео.Побачив,проаналізував і зрозумів:все чесно і питання тільки до моєї свідомості і психіки.До речі після кожного з чотирьох варіантів відповіді була статистика в % як відповідали інші користувачі ...Вірний варіант вибирали менше 1%...Враховуючи що питання дуже прості ,правильно мали відповідати 90%мінімум...Було написано що ці <1% з стійкою психікою,а інші вразливі до маніпуляцій...
Можливо ця хрєнь,що відбувається праццює подібним способом.Я думаю тут не поліція має проводити "профілактичні заходи",а "кваліфіковані специ"мають проаналізувати ЩО ЦЕ ТАКЕ???...
опис,який я завжди читав,а він почав тест одразу після після СТАРТ,не читаючи опис...А вже наступного разу він відповісти вірно вже не зміг....
Вся суть була в цьому короткому описі перед тестами...
Це ж чистий гуманізм по відношенню до розумово неповноцінних.
Якщо б в нашому суспільстві було менше дебілів, зараз ЗЄ не був би президентом, а РФ і не думала б нападати на сильну та озброєну Україну.
Причому, у другому випадку це сталося під час війни.
Тобто, обрання ЗЄ - це взагалі випадок клінічного ідіотизму з суіцидальним нахилом.
Якщо ти не бачиш різниці між банкіром та завгаром, а також між бізнесменом-патріотом та ватною маріонеткою, то ти і є дебіл.
Еще раз ликбез:
https://www.youtube.com/watch?v=yeju624oNqY ЧВК "РЕДАН" УКРАИНА