Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО
Коментуючи удари невідомих безпілотників по території РФ, голова комітету Держдуми з оборони, ексзаступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов заявив, що при таких розмірах території Росії завжди є лазівка, через яку в неї може залетіти ударний дрон.
Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ на пропагандистському каналі поширюють соцмережі.
Він зазначив: "Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може якийсь безпілотник пролетіти. Справа навіть не в Русті пам'ятному. Засоби протиповітряної оборони мають свої параметри — за висотою, за дальністю, тобто, в принципі, це такі кола, які треба правильно розставити. Ніхто не каже, що вони [українські військові] не мають засобів розвідки. Мало того, на них і американці працюють, і натівці працюють, і вони їм дають ці відомості. Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО перебувають, і запустити безпілотник маршрутом, щоб він пройшов не лише огинаючи рельєф, а й обходячи ці самі райони протиповітряної оборони, в принципі, цілком можливо".
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Із такою розрухою в усьому???
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до "розмірів держави" ще слід додати кривизну поверхні ,ефект лінзи , Бавовнятко і дрг Вейшнорії.
А ще краще - зникніть з мапи світу зовсім і назавжди! І на вас ніхто не нападе, і людству спокій
Разів у 20.
Що їм тут треба , хз . ? Вчора шахеди , сьогодні ракети .
@Blignik
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https://twitter.com/Blignik/status/1630970888974630912 45 мин
Та я вам , курва , 100 класів буду ставити , тільки не знижуйте темп могилізації !