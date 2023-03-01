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Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО

Коментуючи удари невідомих безпілотників по території РФ, голова комітету Держдуми з оборони, ексзаступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов заявив, що при таких розмірах території Росії завжди є лазівка, через яку в неї може залетіти ударний дрон.

Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ на пропагандистському каналі поширюють соцмережі. 

Він зазначив: "Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може якийсь безпілотник пролетіти. Справа навіть не в Русті пам'ятному. Засоби протиповітряної оборони мають свої параметри — за висотою, за дальністю, тобто, в принципі, це такі кола, які треба правильно розставити. Ніхто не каже, що вони [українські військові] не мають засобів розвідки. Мало того, на них і американці працюють, і натівці працюють, і вони їм дають ці відомості. Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО перебувають, і запустити безпілотник маршрутом, щоб він пройшов не лише огинаючи рельєф, а й обходячи ці самі райони протиповітряної оборони, в принципі, цілком можливо".

Автор: 

безпілотник (4293) Держдума (735) ППО (3257) росія (65856)


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Топ коментарі
+20
У американців є непогане прислів"я: "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням у сусідів!" Росіяни думали що це їх не стосується
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01.03.2023 18:41
+17
В отаких парканах-захистах (в широкому сенсі) - які лазівки???
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01.03.2023 18:41
+17
🤣🤣🤣🤣🤣
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01.03.2023 18:49
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гарна новина) спалилися козлини
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01.03.2023 18:35 Відповісти
Лазівка???
Із такою розрухою в усьому???
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01.03.2023 18:35 Відповісти
В отаких парканах-захистах (в широкому сенсі) - які лазівки???
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01.03.2023 18:41 Відповісти
Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми
=====================
до "розмірів держави" ще слід додати кривизну поверхні ,ефект лінзи , Бавовнятко і дрг Вейшнорії.
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01.03.2023 22:32 Відповісти
І Американці і Натівці, заздрість, бо на підо.рашку лише країни 3 світу працюють, і це нонсенс, оскільки країни 3 світу, працюють на країну 4 світу
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01.03.2023 18:37 Відповісти
Ибо ***** шастать!
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01.03.2023 18:37 Відповісти
Кацапи обгрунтування для майбутньої жопи знайшли. Так що "самольоті лєтять, будєм всєх бамбіть."
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01.03.2023 18:37 Відповісти
У американців є непогане прислів"я: "Живучи в скляному домі - не кидайся камінням у сусідів!" Росіяни думали що це їх не стосується
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01.03.2023 18:41 Відповісти
и сделал абалденный вывод - "мой дом моя крепость", каждый должен защищаться самостоятельно, своей личной пво. у фирм своя на крышах, у крепостных - своё у избы. если изба канешно есть )))
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01.03.2023 18:38 Відповісти
Нахрена ПВО для покосившейся избы, землянки и выгребной ямы? Это что бы что? Что бы к соседям бесценное говно не улетело?
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01.03.2023 18:45 Відповісти
нескрепное "право собственности" на бесправной территории. хотя право на навоз недавно закреплено законодательно )) "госдура приняла закон о праве собственности на навоз на параше навоз станет собственностью граждан. Согласно принятому госдурой закону, удобрение теперь можно оформить в право собственности, после чего продать без сложностей. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который https://sozd.duma.gov.ru/bill/79874-8#bh_note опубликован в думской базе данных" (С)
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01.03.2023 18:52 Відповісти
Надеюсь, что очень скоро это уникальное блюдо в рационе всех росиян вытеснит ядовитые западные сыры и просроченное вино.
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01.03.2023 19:23 Відповісти
Коли вже почнеться масова міграція безпілотників на расію, для посіву бавовни на військових об'єктів
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01.03.2023 18:39 Відповісти
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01.03.2023 18:41 Відповісти
Пророчества национального фольклора сбываются https://www.youtube.com/watch?v=cBdIsUp6k7o
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01.03.2023 19:53 Відповісти
Тю! Так зменшіть розміри своєї параші! Скажімо до "внутрємкаддя"... І тоді ніякий Руст, БПЛА чи навіть миша не проскочить!

А ще краще - зникніть з мапи світу зовсім і назавжди! І на вас ніхто не нападе, і людству спокій
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01.03.2023 18:41 Відповісти
отож зменшувати треба "розміри вашої держави"...
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01.03.2023 18:41 Відповісти
Только поняли.
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01.03.2023 18:42 Відповісти
дыры?да там ведро со свистом пролетает
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01.03.2023 18:42 Відповісти
Стали боятись, то славно.
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01.03.2023 18:43 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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01.03.2023 18:49 Відповісти
Давно пора "Ужиматься". Для ефективної оборони.
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01.03.2023 18:53 Відповісти
Че с є@алом , руZня?🤣
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01.03.2023 18:57 Відповісти
Та розміри такі, що вашим ватольотам скоро горючки не вистачатиме до кордону України долетіти. Гутуйтесь.
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01.03.2023 18:58 Відповісти
Картажопов він, чи Картадупов
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01.03.2023 19:01 Відповісти
Предлагаю уменьшить размеры державы
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01.03.2023 19:06 Відповісти
прийдеться зменьшуватися
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01.03.2023 19:08 Відповісти
вот и бойтесь,суки поганые! это вам за Бучу,Мариуполь,за Крым и Донбасс,За боль и слёзы матерей,за всё то зло что вы мрази ****** творите в отношении Украинского народа!
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01.03.2023 19:09 Відповісти
Значить,розмір раші треба зменшити.
Разів у 20.
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01.03.2023 19:12 Відповісти
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01.03.2023 19:15 Відповісти
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01.03.2023 19:21 Відповісти
"За что бАролись - на то и напАролись"
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02.03.2023 01:18 Відповісти
Підєри ******** Кременчук . Прямо зараз вибухи ..
Що їм тут треба , хз . ? Вчора шахеди , сьогодні ракети .
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01.03.2023 19:17 Відповісти
+ IgoR ꑭ BliStiv +

@Blignik

·

https://twitter.com/Blignik/status/1630970888974630912 45 мин

Та я вам , курва , 100 класів буду ставити , тільки не знижуйте темп могилізації !

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01.03.2023 19:25 Відповісти
Он долго шел к мечте
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01.03.2023 19:38 Відповісти
Пісец незабаром, ГОТОВТЕСЬ пітори.
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01.03.2023 20:20 Відповісти
Отже, тре вашу державу трохи подрібнити.
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01.03.2023 20:48 Відповісти
Хіба ще є дурні,що телеграмом користуються?
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01.03.2023 21:21 Відповісти
Є дур-ні, які думають, що користування Телеграмом на щось впливає, і задають такі питання, як ти
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02.03.2023 09:20 Відповісти
Ну то йди ще на вконтактє зарегіструйся,як тобі так до вподобу москальські сайти
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02.03.2023 09:57 Відповісти
А яка різниця - де х...уярить москалів? Всі ці обмеження для дурнів з нестійкою психікою, що можуть піддатися пропаганді чи видати якісь відомості... Якщо ти вважаєш, що в тебе нема клепки в голові, то обмежуй себе...
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02.03.2023 10:11 Відповісти
Йди в сраку
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02.03.2023 10:34 Відповісти
Одразу видно дурня в якого нуль аргументів
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02.03.2023 11:17 Відповісти
Вихід є -треба расію зменшити до розміру Ватикану 🙄
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01.03.2023 23:00 Відповісти
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02.03.2023 01:05 Відповісти
Правильно розуміє депутат...
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02.03.2023 12:36 Відповісти
 
 