Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО

Коментуючи удари невідомих безпілотників по території РФ, голова комітету Держдуми з оборони, ексзаступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов заявив, що при таких розмірах території Росії завжди є лазівка, через яку в неї може залетіти ударний дрон.

Як інформує Цензор.НЕТ, його виступ на пропагандистському каналі поширюють соцмережі.

Він зазначив: "Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може якийсь безпілотник пролетіти. Справа навіть не в Русті пам'ятному. Засоби протиповітряної оборони мають свої параметри — за висотою, за дальністю, тобто, в принципі, це такі кола, які треба правильно розставити. Ніхто не каже, що вони [українські військові] не мають засобів розвідки. Мало того, на них і американці працюють, і натівці працюють, і вони їм дають ці відомості. Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО перебувають, і запустити безпілотник маршрутом, щоб він пройшов не лише огинаючи рельєф, а й обходячи ці самі райони протиповітряної оборони, в принципі, цілком можливо".