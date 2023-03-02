Путін про інцидент у Брянській області РФ: Це терористичний акт. ВIДЕО

Російський диктатор Путін прокоментував інцидент у Брянській області РФ. Пропаганда стверджувала, що нібито "українські диверсанти" порушили державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних. Бачили, що це цивільне авто, що там сидять цивільні та діти. Саме такі люди і ставили перед собою задачу позбавити нас історичної пам'яті, своєї історії та традицій, мови", - сказав він

Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.

ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.

У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" заявили, що росіяни готують провокацію.

"Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - повідомили в командуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Смерть кремлевскому тирану!": росіяни поширили відео з Брянської області про "початок визволення РФ". ВIДЕО