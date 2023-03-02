Путін про інцидент у Брянській області РФ: Це терористичний акт. ВIДЕО
Російський диктатор Путін прокоментував інцидент у Брянській області РФ. Пропаганда стверджувала, що нібито "українські диверсанти" порушили державний кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію та відкрили вогонь по цивільних. Бачили, що це цивільне авто, що там сидять цивільні та діти. Саме такі люди і ставили перед собою задачу позбавити нас історичної пам'яті, своєї історії та традицій, мови", - сказав він
Раніше РосЗМІ стверджували, що близько 50 "диверсантів" взяли в заручники жителів села у Брянській області РФ, йде бій.
ФСБ Росії заявила про "українських націоналістів", які "порушили державний кордон" у Брянській області РФ.
У Генштабі заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.
Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" заявили, що росіяни готують провокацію.
"Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України", - повідомили в командуванні.
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Іди ***** підер, рукописи не горять, за усі злочини ви суки будете відповідати.
корисні їб*нати
Какая угроза?
Учитывая что уже на "их территории" война (по их мнению после аннексии)
Лучше бы процитировал Фаину Раевскую - "Люди как свечи, либо горят, либо в жопу их".
Ху#ло продовжує намагання вкрасти чуже
"Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - заява озброєних чоловіків коло фельдшерського пункту в Любечанах
Історія починає грати новими фарбами. Це ж тепер можна росіян привчати до терміну "гражданская война", але вже в нових сенсах.
мабуть час редагувати визначення "терроризму" у вікі
Спасло только то что удалось найти продажных предателей
Не сдохнет если раньше
Боец «Русского добровольческого корпуса» подтвердил «Важным историям», что РДК заходил на территорию Брянской области
«Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали».
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А главное с кем согласовано все это
то обстреляли Ниву,то школьный автобус; то держат заложников в мвгазине, то в ДК.
Месные власти говорят шо пока ничего не ясно, новости узнают из центральных каналов.
Но уже есть коментарий одной местной,шо у нападавших были желтые повязки.Вроде всех окружили, идет бой.Другие пишут шо удалось уйти. Вот такое кино.