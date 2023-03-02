На звірячий російський обстріл Запоріжжя буде відповідь як військова, так і юридична, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 372 дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів засідання Ставки – суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.
На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова. І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, підʼїзд якого був зруйнований ракетою.
ОСУВ "Одеса" – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.
Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - сказав Зеленський.
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Військова - то зрозуміло. Ти до неї вже рік примазуєщься: он навіть "Жуляни" по твоїй команді заблокували (а проти Генерала, який дійсно те зробив, завели карну справу) і Київ ти деокупував! Мабуть "забористу" мівіну дєрьмак тобі підсовує!
А юридичні то як? Дєрьмака посадиш, сам підеш у відставку на лікування в наркодиспансер і Баканова з підпілля до суду випустиш?
Тріпло брехливе!
Військова буде,а юридичну "відповідь" ми вже побачили. ГП ніх.я не робить для екстрадиції вагнерівців які знаходяться в по Європі і їздять відпочивати в Турцію. Вагнергейт продовжується.