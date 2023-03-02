УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13035 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 967 15

На звірячий російський обстріл Запоріжжя буде відповідь як військова, так і юридична, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 372 дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки – суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова. І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, підʼїзд якого був зруйнований ракетою.

ОСУВ "Одеса" – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару РФ по житловому будинку в Запоріжжі загинуло 4 людини, зниклими безвісти вважаються 5 осіб, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2290) Зеленський Володимир (24250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
какой ответ ты же ракетную программу уничтожил...гнида
показати весь коментар
02.03.2023 21:57
+14
пук в лужу посредством видосика
показати весь коментар
02.03.2023 21:46
+12
Тільки нахваляєшся . Тріпло.
показати весь коментар
02.03.2023 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пук в лужу посредством видосика
показати весь коментар
02.03.2023 21:46 Відповісти
Тільки нахваляєшся . Тріпло.
показати весь коментар
02.03.2023 21:46 Відповісти
Окремий відосик буде? Оце сила, оце відповідь!
показати весь коментар
02.03.2023 21:46 Відповісти
Ти це триндиш ледве не на кожен обстріл! Може, досить вже ******* - і пора нарешті, таки дати відповідь? Хоч дронами покошмарити Маскву і Підер? Нє? Тріпло, а не мужик.
показати весь коментар
02.03.2023 21:53 Відповісти
какой ответ ты же ракетную программу уничтожил...гнида
показати весь коментар
02.03.2023 21:57 Відповісти
оно просто знало что хуженебудет....курвы-вудка-наркотыки-импреза-фейерверки......ну и конечно ж шашлыки.(
показати весь коментар
02.03.2023 22:11 Відповісти
огидна потвора....
показати весь коментар
02.03.2023 21:57 Відповісти
"...буде наша відповідь як військова, так і юридична" Джерело:

Військова - то зрозуміло. Ти до неї вже рік примазуєщься: он навіть "Жуляни" по твоїй команді заблокували (а проти Генерала, який дійсно те зробив, завели карну справу) і Київ ти деокупував! Мабуть "забористу" мівіну дєрьмак тобі підсовує!

А юридичні то як? Дєрьмака посадиш, сам підеш у відставку на лікування в наркодиспансер і Баканова з підпілля до суду випустиш?

Тріпло брехливе!
показати весь коментар
02.03.2023 21:59 Відповісти
Хай найвэлычниший прокомментирует скандал с Безуглой (в народе Безумная). Хотя, судя по тому, шо в официальных новостях об этом ни слова, то Безумная, як и Трухин, ,,тихонечко уйдёт в лес"(с)
показати весь коментар
02.03.2023 22:04 Відповісти
Ще хтось оце щовечора дивиться... Розумному горе дурному втіха...
показати весь коментар
02.03.2023 22:30 Відповісти
рік повномасштабного вторгнення і все на місці виробництво зброї ноль ракет ноль зато на квартал 95 со ні мільйонів
показати весь коментар
02.03.2023 22:52 Відповісти
...буде відповідь як військова, так і юридична...
Військова буде,а юридичну "відповідь" ми вже побачили. ГП ніх.я не робить для екстрадиції вагнерівців які знаходяться в по Європі і їздять відпочивати в Турцію. Вагнергейт продовжується.
показати весь коментар
02.03.2023 23:45 Відповісти
Відповідь буде з асфальту, шашлику чи є-бабусь? Запроданець і вбивця нашого народу
показати весь коментар
03.03.2023 08:26 Відповісти
 
 