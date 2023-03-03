Бійці підірвали замінований будинок, у якому ховались окупанти: "П’ять-шість тіл мінус". ВIДЕО

Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили щонайменше п’ятьох окупантів, що заховалися у заздалегідь замінованому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, облаштувавши пастку для окупантів, українські воїни дистанційно ініціювали вибух.

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