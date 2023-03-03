Бійці підірвали замінований будинок, у якому ховались окупанти: "П’ять-шість тіл мінус". ВIДЕО
Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили щонайменше п’ятьох окупантів, що заховалися у заздалегідь замінованому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, облаштувавши пастку для окупантів, українські воїни дистанційно ініціювали вибух.
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Топ коментарі
+44 MausMike
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+19 Onufri Zagloba
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+16 дератизатор
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Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от коробов, имеющих типовую ёмкость от 1500 (полный вес 58 кг), до 4500 (полный вес 134 кг) патронов. На тяжёлых вертолётах (CH-53, CH-47) ёмкость патронных коробов для питания одного пулемёта может достигать 10 000 и даже более патронов.
Т.е. это подходит только для вертолетов, самолетов и катеров
1) судячи з усього наші хлопці сидять на протилежному березі водойми
2) протилежний берег - низина
3) підступи до низини - відкриті (тобто легко прострілюються артилерією)
4) в низині укриття не побудуєш - підуть грунтові води - тому точно розрахували що єдине для кацапів укриття - оті руїни Тому поставили там самопальний фугас