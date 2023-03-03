УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13313 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 399 52

Бійці підірвали замінований будинок, у якому ховались окупанти: "П’ять-шість тіл мінус". ВIДЕО

Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили щонайменше п’ятьох окупантів, що заховалися у заздалегідь замінованому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, облаштувавши пастку для окупантів, українські воїни дистанційно ініціювали вибух.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": The Sun показало, як українські дрони підривають російські танки. ВIДЕО

Автор: 

мінування (1218) знищення (7483) 53 окрема механізована бригада (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
03.03.2023 09:47
+19
+++++
показати весь коментар
03.03.2023 09:44
+16
показати весь коментар
03.03.2023 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+++++
показати весь коментар
03.03.2023 09:44 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 09:47 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 09:47 Відповісти
Гарна картинка,побольше бы так .Так вот и тут у меня вопрос. Вчера было видео подбитья колонны с техникой ,где кацапы убежали гуськом .Для чего дают убегать кацапам? Для чего дали сбежать на Херсонском и на остальных направлениях ,можете пояснить ? Почему врага не добивают?
показати весь коментар
03.03.2023 09:48 Відповісти
мавик пулемёт не поднимает.
показати весь коментар
03.03.2023 09:52 Відповісти
Їдбте на фронт і виправте помилку
показати весь коментар
03.03.2023 10:35 Відповісти
только после вас.а мне не на часі.
показати весь коментар
03.03.2023 10:40 Відповісти
Якщо не на часі, то й не вказуйте як ЗСУ треба воювати
показати весь коментар
03.03.2023 10:49 Відповісти
я не вказываю, я спросил почему дают кацапам уходить целыми ?
показати весь коментар
03.03.2023 10:53 Відповісти
Только странно - откуда взялось более 150 тыс.дохлых если им дают убегать? Наверное от несварения подохли? Мамкин эксперд хренов.
показати весь коментар
03.03.2023 10:49 Відповісти
Хорошо хрякнуло, не тока кацапы умеют минировать, да? Нехшастать!
показати весь коментар
03.03.2023 09:48 Відповісти
Орки вже у кобзона на концерті .
показати весь коментар
03.03.2023 09:48 Відповісти
Почему нет на вооружении ВСУ https://ru.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun ?
показати весь коментар
03.03.2023 09:49 Відповісти
предлагали, но мы отказались - с ним бегать тяжело.
показати весь коментар
03.03.2023 09:56 Відповісти
а кто с ним бегает? А на технику нельзя поставить? А в окопы ? Но твари же лезут ,как тараканы ,их же нужно подавлять огненной мощью. Я считаю не помешало бы ,хотя там головы большие им видней.
показати весь коментар
03.03.2023 09:58 Відповісти
на той технике, что у нас есть, уже стоит штатное вооружение, а в окопе эта тридцатикилограммовая ***** нахер не нужна. Лучше старые американские броники с керамикой пусть бойцам привезут, а не эти гири, а то бойцы не бегают, а ползают от веса того, что они должны на себе перемещать.
показати весь коментар
03.03.2023 10:06 Відповісти
и да, большая голова - это не говорит о качестве ее содержимого.
показати весь коментар
03.03.2023 10:07 Відповісти
Ще й за собою таскати генератор на 2 кВт.
показати весь коментар
03.03.2023 11:54 Відповісти
не на часі шикувати з генераторами - будемо руками крутить.
показати весь коментар
03.03.2023 12:03 Відповісти
А чому на озброєнні немає Громів, Нептунів, Вільх і т.ін.? Запитати потрібно тих, хто дав команду розмінувати проходи до Криму. Там були мінні поля кілометрами, фугаси. Якби не головпадлюк, який призначив на півдні падлюк, так само як в Києві різну сволоту типу партнова, то там би кацапи і застряли на тих мінних полях.
показати весь коментар
03.03.2023 09:58 Відповісти
тому що Украина не должна создавать вооружение,вот почему.Украина должна только сеять пшеницу,а вооружение,индустриализация это парафия запада.
показати весь коментар
03.03.2023 10:00 Відповісти
та да, Коростылёва на пенсию отправить, Южмаш, АНТК, ГАХК "артём" закрыть, работников - в село, пусть сеют и сапают. Айтишников тоже. И из страны никого не выпускать, а то не желающие заниматься сельским хозяйством тоже в Европу ломанутся.
показати весь коментар
03.03.2023 10:22 Відповісти
А у "Москвы" и "Эссена" спросить? Не? Они расскажут чем мы должны заниматься. Они уже хорошо знают.
показати весь коментар
03.03.2023 10:59 Відповісти
вам нужно у них и спрашивайте . Я спрашиваю о том,что я видел тут.
показати весь коментар
03.03.2023 11:08 Відповісти
Вы просто тупо трындите абсолютную чушь, мамкин эксперт. И всего лишь.
показати весь коментар
03.03.2023 11:14 Відповісти
О, вот чувачок, у которого во всем виноват "запад". Это он оказывается, окаянный, на Украину напал. Ну а пуйло пришел защищать. Наконец-то теперь все стало ясно.
показати весь коментар
03.03.2023 11:46 Відповісти
Какие минные поля? Что ты несешь. Рашисты ехали дорогами а не полями. А кто вместо перерыть рвами и взорвать мосты, строил дороги и комфортные КПП в окупированный крым для тамженашихлядей чтобы ани аценили и захатели вернуться?
показати весь коментар
03.03.2023 10:09 Відповісти
Привод поворота блока стволов - электрический.
Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от коробов, имеющих типовую ёмкость от 1500 (полный вес 58 кг), до 4500 (полный вес 134 кг) патронов. На тяжёлых вертолётах (CH-53, CH-47) ёмкость патронных коробов для питания одного пулемёта может достигать 10 000 и даже более патронов.
показати весь коментар
03.03.2023 11:21 Відповісти
Да ,я это читал. И если установить на станину на машину ,то можно крошить их довольно много. Видать нет такой цели ,если не поступает на вооружение.
показати весь коментар
03.03.2023 11:23 Відповісти
Такой пулемет работает только при включенном двигателе, иначе аккумулятор быстро сядет.

Т.е. это подходит только для вертолетов, самолетов и катеров
показати весь коментар
03.03.2023 11:30 Відповісти
Мамкины эксперты этого и не подозревают. Они Шварца в кино насмотрелись и решили что все знают
показати весь коментар
03.03.2023 12:35 Відповісти
Да той ыксперд у кожній гілці встиг насрати.
показати весь коментар
03.03.2023 14:14 Відповісти
Нет, много крошить не получится, так как они идут не плотным строем, а ползут и прячутся за препятствиями. Пулемет стреляет горизонтально, в пределах прямой видимости. Поэтому, надо использовать минометы - они накладывают по баллистической траектории, сверху. А если мина с неконтактным взрывателем и она подрывается в воздухе, то будет совсем хорошо.
показати весь коментар
03.03.2023 18:49 Відповісти
Там еще станина нужна, она тоже весит 60кг. На нее крепится сам блок со стволами.
показати весь коментар
03.03.2023 18:15 Відповісти
"Привод поворота блока стволов - электрический. Скорострельность регулируется реостатом электропривода и варьируется от 3000 до 6000 выстрелов в минуту."
показати весь коментар
03.03.2023 11:46 Відповісти
В пыль!...
показати весь коментар
03.03.2023 09:53 Відповісти
За пятьох чмобіків зірвали український будинок. Вважаю марнотратсвом. Мало дохлих кацапів. Продешевили...
показати весь коментар
03.03.2023 09:57 Відповісти
Будинок? Там вже руїни були, які і так зносилися би
показати весь коментар
03.03.2023 10:06 Відповісти
Ти не оцінив цю дію з точки зору військової:
1) судячи з усього наші хлопці сидять на протилежному березі водойми
2) протилежний берег - низина
3) підступи до низини - відкриті (тобто легко прострілюються артилерією)
4) в низині укриття не побудуєш - підуть грунтові води - тому точно розрахували що єдине для кацапів укриття - оті руїни Тому поставили там самопальний фугас
показати весь коментар
03.03.2023 10:39 Відповісти
Ляпота. Теперь орки прежде чем зайти в любой дом сначала обдрыщутся
показати весь коментар
03.03.2023 10:05 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 10:13 Відповісти
По ходу, у исполнителя позывной "Химик" - разложил рашиков на молекулы
показати весь коментар
03.03.2023 10:18 Відповісти
Смерть путлеру.
показати весь коментар
03.03.2023 10:22 Відповісти
Цікаво те, що серед коментуючих відео, я не почув ні одного "укрофошизда" чи "біндерівця". Всі розмовляють виключно "чисто російскою" мовою. Мабуть, в дитинстві, читали багато пушкіна та достоєвського... Отака х..ня, кацапчики. )))
показати весь коментар
03.03.2023 11:58 Відповісти
Кто-то домик себе построил на берегу речки. А тут такое.
показати весь коментар
03.03.2023 12:06 Відповісти
Судячи з усього - то якась рибальсько-туристична база або санаторій(Бо немає ні городів, ні саду, ні господарських прибудов)
показати весь коментар
03.03.2023 12:13 Відповісти
З ким не буває ?
показати весь коментар
03.03.2023 12:30 Відповісти
Та да.
показати весь коментар
03.03.2023 12:55 Відповісти
Поховали кацапів шумно , красиво з фейєрверком
показати весь коментар
03.03.2023 12:29 Відповісти
Мальчіков у трусіках обидели! Нацисти!
показати весь коментар
03.03.2023 12:30 Відповісти
Плюс шесть минусов!
показати весь коментар
03.03.2023 13:00 Відповісти
Отаким чином треба підірвати всі будинки Бахмуту, коли наші бійці вийдуть із нього.
показати весь коментар
03.03.2023 13:15 Відповісти
 
 