УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13313 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 730 54

12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, - СБУ. ВIДЕО

Заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ проведе 12 років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російського льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох бойовиків, які обстрілювали житлові квартали Луганщини, відправили за ґрати на 9 та 10 років, - СБУ

Автор: 

армія рф (17743) вирок (1090) СБУ (12918) Харків (5666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Лицо умного , порядочного, уверенного в себе человека , не то что рожи их пленных летунов. Вечная память ГЕРОЮ!
показати весь коментар
03.03.2023 10:33
+24
Український часопис

В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
показати весь коментар
03.03.2023 10:25
+19
Чому не довічне??!!
показати весь коментар
03.03.2023 10:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну фух. Через 12 років вийде прекрасною людиною
показати весь коментар
03.03.2023 10:23 Відповісти
Точніше через 11 і 3 дні
показати весь коментар
03.03.2023 10:33 Відповісти
Та не буде він сидіти 12 років,його обміняють на наших скоріше за все, суд і призначення вини - це затвердження на законодавчому рівні того що він здійснив злочин проти України і являється злочинцем, це на рівні закону,якщо хтось щось робить протизаконне то має вібуватися слідчі дії,суд,вирок і призначення покарання, це звичайна формальна процедура в любій державі,а по факту його просто обміняють на наших полонених.
показати весь коментар
03.03.2023 10:48 Відповісти
Гуманісти бл...
показати весь коментар
03.03.2023 10:23 Відповісти
Український часопис

В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
показати весь коментар
03.03.2023 10:25 Відповісти
Лицо умного , порядочного, уверенного в себе человека , не то что рожи их пленных летунов. Вечная память ГЕРОЮ!
показати весь коментар
03.03.2023 10:33 Відповісти
нажаль війна забирає найкращіх, вічна пам'ять і шана героям!
показати весь коментар
03.03.2023 10:38 Відповісти
я думав катапульта рятує...RIP
показати весь коментар
03.03.2023 11:45 Відповісти
Двоє проти 12. Він знав на шо йшов. Честь і хвала.
показати весь коментар
03.03.2023 15:55 Відповісти
Чому не довічне??!!
показати весь коментар
03.03.2023 10:25 Відповісти
смысл? все равно обменяют.
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
Патамуша он са слезами на глазах нажимал кнопку бомболюка.
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
Всеодно кацап не виживе...
показати весь коментар
03.03.2023 10:31 Відповісти
12? Чому не довічне?
показати весь коментар
03.03.2023 10:28 Відповісти
Бо поміняють на нашого льотчика, якщо попаде в полон....
показати весь коментар
03.03.2023 10:31 Відповісти
Його скоріш за все вже обміняли
показати весь коментар
03.03.2023 10:32 Відповісти
2,5 тон бомб на телевежу - кацапи дійсно ідіоти, бо тільки вони можуть думати, що у 21 сторіччі телебачення настільки важливе (не кажучи про те, що у нас уже не ефірне мовлення, а Т2).
Ну по ходу вони по собі всіх міряють...
показати весь коментар
03.03.2023 10:30 Відповісти
Усе вони " робили грамотно" , завдяки ждунам в Криму і Донбасі ці території вдалося відносно легко окупувати.
показати весь коментар
03.03.2023 10:59 Відповісти
якщо б телебачення не було важливим то в кацапні голова хоч трохи думала , а українці не вибрали піськограя президентом під час війни .
показати весь коментар
03.03.2023 11:07 Відповісти
А ви вважаєте, що в цьому заслуга лише ТБ? Інтернет роль не зіграв з усіма його зеботами?
показати весь коментар
03.03.2023 11:14 Відповісти
саме так, інтернет має другорядне значення бо в інтернеті інформація подається різна . телебачення подає інформацію однобоко і вона направлена на не дуже розумних людей якими легко маніпулювати .
показати весь коментар
03.03.2023 11:25 Відповісти
Якщо не важливе, навіщо зелені вже рік палять стільки грошей на "шмарофон"?
Щодо Т2, то саме з цієї телевежі здійснюється мовлення на всю Хар. область.
показати весь коментар
03.03.2023 11:08 Відповісти
Шмарофон - то відмивання бабла, подивіться на його рейтинги, його реально не дивиться ніхто... Ну і для Т2 телевежа не дуже-то і потрібна, високі вежі для ефірного сигналу важливі, а не для цифрового. Т2 от і у Карпатах ловить...
показати весь коментар
03.03.2023 11:13 Відповісти
Я тобі кажу, що це центральний вузол Т2 мовлення в області, до чого тут висота вежі?
Та й яка різниця, аналогове мовлення, ци цифрове, і те і інше це радіохвилі, які не відрізняють форму сигналу а підпорядковуються однієї і тієї ж фізиці, чим вище вежа, тим далі сигнал розповсюджується.
показати весь коментар
03.03.2023 11:20 Відповісти
звичайно він виродок, але телевежа то таке, а ті, "херої", хто скидав авіабомби на житлові будинки Чернігова, що з ними? їх відпустили, обміняли?
показати весь коментар
03.03.2023 10:31 Відповісти
Не тільки відпустили, а й краснопикий дебіл Красноярцев, який бомбив Чернігів а потім у полі застрелив селянина - сидів, обвішаний медальками на промові *****, ***** торгував в образі героя.
показати весь коментар
03.03.2023 11:27 Відповісти
Кругломордого обмiняли на пятьох наших.
показати весь коментар
03.03.2023 11:58 Відповісти
В нас за масове вбивства під час війни 12 років, а в США тільки за експорт електротехніки до московії мінімум 20 РОКІВ. То хто бореться з агресією Московії українські суди чи американські?! Питання до влади. Може ВРУ пора перестати спати а приймати жорсткі закони проти агресорів, колобаронтів, зрадників.
показати весь коментар
03.03.2023 10:31 Відповісти
Наскільки я розумію, то він вже давно пішов на обмін
показати весь коментар
03.03.2023 10:31 Відповісти
Він про це ніколи не дізнається !
показати весь коментар
03.03.2023 10:33 Відповісти
Після відбуття покарання передати новому Сирійському уряду, там строків давності немає.
показати весь коментар
03.03.2023 10:34 Відповісти
Наблюдал как его сбили со двора дома, помню этот день как будто вчера было.....
показати весь коментар
03.03.2023 10:38 Відповісти
Сидели в погребе на Алексе, когда первый раз бомбили одной бомбой, незабываемые ощущения, несмотря на 2 км расстояние. По земле хорошо звук передается.
А то 5 почти одновременно - наверное вообще ****** можно. Хорошо, 2-го числа выехали.
Ну, а кумовья сидели в подвале на ПП возле самого леса, вот они таки ******.
показати весь коментар
03.03.2023 11:14 Відповісти
Да, ощущения непередаваемые. Больше впечатлили не взрывы от бомб, а момент пролета самолёта низко над домами, это что-то....
показати весь коментар
03.03.2023 14:56 Відповісти
Хорошо, 2-го утром выехали вместе с родителями, а днем уже возле Довженко бомбанули, в паре дворов от их хаты, мать бы не пережила наверное.
показати весь коментар
03.03.2023 15:20 Відповісти
Это, конечно, ни в какое сравнение с искандером в гимназию прямо за окном.
показати весь коментар
03.03.2023 15:24 Відповісти
одна надежда у него - если переизберут на вторую каденцию, то есть шанс по УДО выйти.
показати весь коментар
03.03.2023 10:45 Відповісти
Швабру йому а не 12 років.
показати весь коментар
03.03.2023 10:46 Відповісти
нехай усі 12 років одробляє збитки (що, звісно, неможливо) - працює на "уранових копальнях", а не сидить у теплі за написанням мемуарів "как я дамбіл бамбас"
показати весь коментар
03.03.2023 10:47 Відповісти
..і чому й досі жирує ублюдок портнов та подібні татаровці?
показати весь коментар
03.03.2023 10:51 Відповісти
Покарання заочно відбуватиме? Нафіга постити цю інфу,якщо його вже давно обміняли,як і красноярцева?
показати весь коментар
03.03.2023 10:49 Відповісти
Мало! Українське правосуддя - посміховисько. Разом з нашим кримінальним кодексом.
показати весь коментар
03.03.2023 10:51 Відповісти
Продав кацапам транзістор в США - отримав 20 років, прийшов вбивати українців або вбивав - отримав 12 років. Хто ми?
показати весь коментар
03.03.2023 10:53 Відповісти
Ахреенеть! Вчера в США дали 20 лет контрабандистам военного оборудования! А тут терроризм, 2,5 тонны сброшеных бомб и 12 лет . Деточкин виноват, но он не виноват .
показати весь коментар
03.03.2023 10:58 Відповісти
Питання де льотчик-фыгурант зараз? Якщо на параші, то чого не судять *****? Воно під захистом українського правосуддя?
показати весь коментар
03.03.2023 11:01 Відповісти
12 років малувато. Але сам факт того, що узький пілот ув'язнений і сидить в українській в'язниці не мало вартує.
показати весь коментар
03.03.2023 11:21 Відповісти
Смішний та жалюгідний термін. Ви коли закони міняти будете? Треба тим хто воював проти України якщо не страту то по декілька довічних термінів як в США тобто по 100 років з можливістю після наприклад 40 отримати помилування. І на уранові рудники їх.
показати весь коментар
03.03.2023 11:28 Відповісти
Взагалі, після того, як заїбашили дебютного летуна, який впав на ХАЗі, після того, як всім стало зрозуміло, що ви маєте інтерес до тої вежі, сподіватися на те, що навколо телецентру не сидить купа розрахунків зі Стінгерами та Іглами и продовжувати посилати туди свої лєтадла - це повний дебілізм, притаманний виключно кацапам.
показати весь коментар
03.03.2023 11:32 Відповісти
Обмен на защитников Мариуполя?
показати весь коментар
03.03.2023 11:47 Відповісти
12 років, за що такий гуманізм??? чому не довічне з конфіскацією???
показати весь коментар
03.03.2023 11:52 Відповісти
Хай там здохне від гангрени сраки...
показати весь коментар
03.03.2023 13:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0XZqosF_kE8 Надеюсь в тюрьме он будет пирогом!
показати весь коментар
03.03.2023 16:00 Відповісти
 
 