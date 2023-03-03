12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, - СБУ. ВIДЕО
Заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ проведе 12 років за ґратами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російського льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.
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В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
Ну по ходу вони по собі всіх міряють...
Щодо Т2, то саме з цієї телевежі здійснюється мовлення на всю Хар. область.
Та й яка різниця, аналогове мовлення, ци цифрове, і те і інше це радіохвилі, які не відрізняють форму сигналу а підпорядковуються однієї і тієї ж фізиці, чим вище вежа, тим далі сигнал розповсюджується.
А то 5 почти одновременно - наверное вообще ****** можно. Хорошо, 2-го числа выехали.
Ну, а кумовья сидели в подвале на ПП возле самого леса, вот они таки ******.