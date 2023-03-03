12 років за ґратами проведе російський льотчик, який бомбардував Харківську телевежу, - СБУ. ВIДЕО

Заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ проведе 12 років за ґратами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові. Встановлено, що для проведення повітряної атаки ворог застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російського льотчика українські захисники збили одразу після того як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

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