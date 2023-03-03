Близько 20 штурмовиків втратили окупанти при спробі захопити українську позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Російські окупанти втратили близько 20 штурмовиків вбитими та пораненими при спробі захопити позицію підрозділів "Гонор" та "Вовки "Да Вінчі" поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атакувальних дій ворога зафіксував безпілотник. На записі видно дві хвилі наступу окупантів, що були успішно відбиті українськими воїнами.

"Бійці підрозділів "Гонор" та "Вовки "Да Вінчі" відбивають штурм русні на околицях Бахмуту", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов озвучив втрати росіян і України в Бахмуті: "1 до 7 на нашу користь"