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Близько 20 штурмовиків втратили окупанти при спробі захопити українську позицію поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Російські окупанти втратили близько 20 штурмовиків вбитими та пораненими при спробі захопити позицію підрозділів "Гонор" та "Вовки "Да Вінчі" поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атакувальних дій ворога зафіксував безпілотник. На записі видно дві хвилі наступу окупантів, що були успішно відбиті українськими воїнами.

"Бійці підрозділів "Гонор" та "Вовки "Да Вінчі" відбивають штурм русні на околицях Бахмуту", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17743) знищення (7483) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+16
для полноты картины не хватает мавика с ф-1 в конце.
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03.03.2023 11:20
+6
Блін. Прочитав заголовок подумав що літаків стільки ''приземлили'' . А там про кацапоістот)
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03.03.2023 11:33
+4
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03.03.2023 11:35
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Хорошо, но мало. Мало Нужно больше и не убирайте тела,пусть удобрением станут,Авось нормальный будет президент и на этой земле сады зацветут и села воспрянут духом,как это было когда-то.
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03.03.2023 11:19 Відповісти
для полноты картины не хватает мавика с ф-1 в конце.
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03.03.2023 11:20 Відповісти
Підрозділу "Птахи Мадяра" наказано вийти з Бахмута. Це що за мутки?
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03.03.2023 11:25 Відповісти
https://www.5.ua/ru/rehyoni/ptytsam-madiara-prykazaly-nemedlenno-viity-yz-bakhmuta-na-novie-boevie-pozytsyy-vydeo-300416.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/ptytsam-madiara-prykazaly-nemedlenno-viity-yz-bakhmuta-na-novie-boevie-pozytsyy-vydeo-300416.html

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03.03.2023 11:35 Відповісти
Ну і? Що це означає? Що "піліть відосікі" повинен тільки один?
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03.03.2023 11:40 Відповісти
Здохнути в українській посадці за пуцєна - справжня мрія кацапа.
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03.03.2023 11:31 Відповісти
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Оту опалубку треба таки заповнити.
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03.03.2023 12:09 Відповісти
Блін. Прочитав заголовок подумав що літаків стільки ''приземлили'' . А там про кацапоістот)
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03.03.2023 11:33 Відповісти
Хто ще не бачів? Тут теж про 200х орків.
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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03.03.2023 14:01 Відповісти
На відео показана робота виключно нашої арти. При чому тут штурмові підрозділи "Гонор" та "Вовки Да Вінчі" - абсолютно незрозуміло!
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03.03.2023 14:04 Відповісти
Я вірно зрозумів з цього відео,що артилерія в основному попадала не по цих штурмовиках,а поряд,або по тих точках,які русня встигала залишити?
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04.03.2023 14:03 Відповісти
 
 