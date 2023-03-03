Ближній бій з окупантами в Бахмуті: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВIДЕО

В мережі опубліковані фрагменти ближнього бою українських бійців з окупантами у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, частину окупантів бійці вже знищили і намагаються ліквідувати тих, хто заховався у підвалі приватного житлового будинку.

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