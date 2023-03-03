Ближній бій з окупантами в Бахмуті: "В подвале еще несколько сук засело! П#дар, выходи, Ваня!". ВIДЕО
В мережі опубліковані фрагменти ближнього бою українських бійців з окупантами у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, частину окупантів бійці вже знищили і намагаються ліквідувати тих, хто заховався у підвалі приватного житлового будинку.
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Топ коментарі
+54 Прощай немытая раССея
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+46 Яр Холодний
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+36 Amber
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Не унывайте, пацаны
Там пригнать бочку шмурдяка - сами бы вылезли.
- Синку! Ви тих гемонів перебить хочете?
- Ага!
- Так обійди он тудою Там в задку насипу над льохом - "витяжка" Труба Так ти туди кинь гранату Вона в акурат посеред погреба впаде!
- Мамко! Так там же ваша "заготівля"!
- Ой! Виб"єте їх - городину нову вирощу
Так і зробили
Респект воинам ВСУ.
- стаять феесбе
-наші чергу туди і феесбе замовкло